Pentagón: Odmínovanie Hormuzu môže trvať šesť mesiacov, Irán ani nevie, kde všade ich umiestnil

Útok na Irán
Denník The New York Times s odvolaním sa na amerických predstaviteľov tento mesiac informoval, že sa zdá, že Irán nedokáže nájsť všetky míny, ktoré rozmiestnil.

Úplné odmínovanie Hormuzského prielivu by mohlo trvať šesť mesiacov, povedal predstaviteľ amerického ministerstva obrany výboru pre ozbrojené služby Snemovne reprezentantov. Takáto operácia sa pravdepodobne nezačne skôr, ako sa skončí vojna Spojených štátov s Iránom, informuje o tom denník The Washington Post (WP). Pentagón to vo štvrtok v oficiálnom vyhlásení rázne odmietol ako nepravdivú a z kontextu vytrhnutú správu, píše TASR.

Traja predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že podľa Pentagónu mohol Irán v Hormuzskom prielive a jeho okolí rozmiestniť 20 alebo viac mín. Niektoré z nich sú ovládané na diaľku pomocou GPS, čo americkým silám sťažuje ich odhalenie.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Trump pripustil ďalšie rokovania s Iránom: Stretnutie v Islamabade môže byť už o pár dní
2.
Vojna v Iráne mení trh: Energetická kríza môže trvalo znížiť svetový záujem o zemný plyn
3.
Prímerie visí vo vzduchu: Trump ho predĺžil, nie je jasné, či s tým Teherán a Izrael súhlasia
Zobraziť všetky články (242)

Hovorca Pentagónu Sean Parnell však uviedol, že „médiá si vyberajú z uniknutých informácií, pričom mnohé sú nepravdivé.“ Zároveň dodal, že „jedno hodnotenie neznamená, že je realistické, a šesťmesačné uzavretie Hormuzského prielivu je nemožné a zároveň neprijateľné pre ministra“.

Irán podľa stanice CNN začal s rozmiestňovaním mín v strategickom prielive v marci, keď USA a Izrael pokračovali v útokoch na islamskú republiku. Americký prezident Donald Trump pohrozil Teheránu, že ak z prielivu neodstráni míny, bude znášať následky „na dosiaľ nevídanej úrovni“.

Pentagón následne poukázal na snahu zaútočiť na iránske plavidlá, ktoré by mohli rozmiestňovať míny. Minister obrany Pete Hegseth na sociálnych sieťach uviedol, že americké sily ničia tieto lode s „nemilosrdnou presnosťou“. USA podľa jeho slov nedovolia „teroristom“ blokovať Hormuzský prieliv.

Kde všade sú míny?

Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí poprel, že by umiestňovali míny do strategických vôd.

Denník The New York Times s odvolaním sa na amerických predstaviteľov tento mesiac informoval, že sa zdá, že Irán nedokáže nájsť všetky míny, ktoré rozmiestnil.

Americké námorníctvo zase v apríli uviedlo, že jeho lode vstúpili do prielivu, aby začali odstraňovať míny, čo však iránske Revolučné gardy popreli. Zároveň pohrozili, že budú rázne reagovať na vojenské plavidlá v Hormuze. Podľa AFP tiež varovali pred „nebezpečnou zónou“ s rozlohou 1400 štvorcových kilometrov, kde sa môžu míny nachádzať.

Podľa Trumpovho príspevku na platforme Truth Social z minulého piatka Irán s pomocou USA „odstránil, alebo odstraňuje“ všetky námorné míny.

Odporúčané články
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko

