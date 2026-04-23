Dobré správy: EÚ schválila 20. balík sankcií proti Rusku. Slovensko návrh neblokovalo

Európska únia vo štvrtok formálne schválila 20. balík sankcií proti Rusku. Na sociálnej sieti X to oznámilo cyperské predsedníctvo eurobloku.
Slovensko a Maďarsko podmieňovali schválenie tohto balíka obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Európska únia vo štvrtok schválila aj pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, oznámilo to na sociálnej sieti X cyperské predsedníctvo eurobloku. Na jej uvoľnení sa členské štáty EÚ dohodli už v stredu. Okrem tejto pôžičky schválili aj 20. balík sankcií proti Rusku, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Podmienka podpory
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár podľa svojich slov dal stálemu zástupcovi SR pri Európskej únii v Bruseli pokyn na neblokovanie písomnej procedúry prijatia 20. sankčného balíka na úrovni EÚ, pokiaľ bude ropa prúdiť cez ropovod Družba ďalej bez prerušenia a v dohodnutej kapacite. Šéf slovenskej diplomacie to vo štvrtok oznámil na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.
„Je potvrdené, že ropa prúdi cez Družbu na Slovensko a je to výsledok aj sústredeného tlaku, ktorý vyvíjala slovenská diplomacia spoločne s ministerstvom hospodárstva na ukrajinskú stranu, ako tiež Európsku komisiu,“ napísal Blanár.
