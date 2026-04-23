Dobré správy: EÚ schválila 20. balík sankcií proti Rusku. Slovensko návrh neblokovalo

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Okrem pôžičky pre Ukrajinu schválila EÚ aj 20. balík sankcií proti Rusku.

Európska únia vo štvrtok formálne schválila 20. balík sankcií proti Rusku. Na sociálnej sieti X to oznámilo cyperské predsedníctvo eurobloku.

Slovensko a Maďarsko podmieňovali schválenie tohto balíka obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Lichôtky na Trumpa fungujú: Časť Donbasu by sa mohla premenovať na Donnyland. Reagoval už aj Zelenskyj
2.
Princ Harry je opäť v Kyjeve: Svet vás vidí, odkázal. Ukrajina statočne a úspešne bráni východné krídlo Európy
3.
EÚ uvoľní 90 miliárd eur pre Ukrajinu: Krajiny podporili aj 20. balík protiruských sankcií
Zobraziť všetky články (1718)

Európska únia vo štvrtok schválila aj pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, oznámilo to na sociálnej sieti X cyperské predsedníctvo eurobloku. Na jej uvoľnení sa členské štáty EÚ dohodli už v stredu. Okrem tejto pôžičky schválili aj 20. balík sankcií proti Rusku, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Podmienka podpory

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár podľa svojich slov dal stálemu zástupcovi SR pri Európskej únii v Bruseli pokyn na neblokovanie písomnej procedúry prijatia 20. sankčného balíka na úrovni EÚ, pokiaľ bude ropa prúdiť cez ropovod Družba ďalej bez prerušenia a v dohodnutej kapacite. Šéf slovenskej diplomacie to vo štvrtok oznámil na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.

Foto: TASR/Jakub Kotian

„Je potvrdené, že ropa prúdi cez Družbu na Slovensko a je to výsledok aj sústredeného tlaku, ktorý vyvíjala slovenská diplomacia spoločne s ministerstvom hospodárstva na ukrajinskú stranu, ako tiež Európsku komisiu,“ napísal Blanár.
Správu budeme aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Odporúčané články
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky

