Lichôtky na Trumpa fungujú: Časť Donbasu by sa mohla premenovať na Donnyland. Reagoval už aj Zelenskyj

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj reagoval na informácie o údajnom návrhu premenovať časť Donbasu v rámci neformálnych mierových rokovaní. Podľa jeho slov je pre Ukrajinu kľúčové najmä to, aby tieto územia zostali súčasťou štátu.
„Hlavné je, aby Donecká a Luhanská oblasť zostali ukrajinskou pôdou. Tak to aj je. Aby neexistoval Putinland – to je najdôležitejšie,“ vyhlásil Zelenskyj počas stretnutia s novinármi. Prezident zároveň zdôraznil, že počas oficiálnych rokovaní sa používali výlučne štandardné geografické názvy ako Donecká oblasť, Luhanská oblasť alebo Donbas.
Účel neformálnych debát
Dodal, že sa nemôže vyjadrovať k neoficiálnym diskusiám medzi jednotlivými stranami, no opätovne pripomenul, že hlavným cieľom Ukrajiny je zachovanie jej územnej celistvosti. Podľa informácií denníka The New York Times sa počas mierových rozhovorov objavila neformálna a čiastočne symbolická myšlienka označiť časť Donbasu ako „Donnie Land“.
Názov mal vzniknúť kombináciou slov „Donbas“ a krstného mena amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa zdrojov išlo čiastočne o žartovný návrh, ktorého cieľom bolo zvýšiť záujem Spojených štátov o mierový proces a posilniť ich podporu Ukrajine. Tieto informácie však nikdy neboli súčasťou oficiálnych dokumentov.
Postoj Kyjeva zostáva nemenný
Ako uvádzajú zdroje, názov sa objavoval len v neformálnych debatách medzi vyjednávačmi. Súčasne sa diskutovalo aj o možnosti vytvorenia špeciálneho statusu pre časť územia, napríklad v podobe demilitarizovanej alebo ekonomickej zóny, ktorá by nebola plne pod kontrolou ani jednej zo strán konfliktu.
Podľa anonymných účastníkov rokovaní mala táto myšlienka slúžiť ako diplomatický nástroj na zvýšenie angažovanosti Washingtonu a získanie silnejších bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Symbolické prepojenie územia s menom Donalda Trumpa malo zároveň pôsobiť ako politický signál a potenciálny odstrašujúci faktor voči Rusku. Zelenskyj však tieto úvahy nepriamo odmietol tým, že zdôraznil principiálnu pozíciu Kyjeva: žiadne kompromisy, ktoré by spochybňovali ukrajinskú suverenitu nad Donbasom, nie sú akceptovateľné.
