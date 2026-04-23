Lichôtky na Trumpa fungujú: Časť Donbasu by sa mohla premenovať na Donnyland. Reagoval už aj Zelenskyj

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Názov mal vzniknúť kombináciou slov „Donbas“ a krstného mena amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj reagoval na informácie o údajnom návrhu premenovať časť Donbasu v rámci neformálnych mierových rokovaní. Podľa jeho slov je pre Ukrajinu kľúčové najmä to, aby tieto územia zostali súčasťou štátu.

„Hlavné je, aby Donecká a Luhanská oblasť zostali ukrajinskou pôdou. Tak to aj je. Aby neexistoval Putinland – to je najdôležitejšie,“ vyhlásil Zelenskyj počas stretnutia s novinármi. Prezident zároveň zdôraznil, že počas oficiálnych rokovaní sa používali výlučne štandardné geografické názvy ako Donecká oblasť, Luhanská oblasť alebo Donbas.

Účel neformálnych debát

Dodal, že sa nemôže vyjadrovať k neoficiálnym diskusiám medzi jednotlivými stranami, no opätovne pripomenul, že hlavným cieľom Ukrajiny je zachovanie jej územnej celistvosti. Podľa informácií denníka The New York Times sa počas mierových rozhovorov objavila neformálna a čiastočne symbolická myšlienka označiť časť Donbasu ako „Donnie Land“.

Názov mal vzniknúť kombináciou slov „Donbas“ a krstného mena amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa zdrojov išlo čiastočne o žartovný návrh, ktorého cieľom bolo zvýšiť záujem Spojených štátov o mierový proces a posilniť ich podporu Ukrajine. Tieto informácie však nikdy neboli súčasťou oficiálnych dokumentov.

Postoj Kyjeva zostáva nemenný

Ako uvádzajú zdroje, názov sa objavoval len v neformálnych debatách medzi vyjednávačmi. Súčasne sa diskutovalo aj o možnosti vytvorenia špeciálneho statusu pre časť územia, napríklad v podobe demilitarizovanej alebo ekonomickej zóny, ktorá by nebola plne pod kontrolou ani jednej zo strán konfliktu.

Foto: SITA/AP

Podľa anonymných účastníkov rokovaní mala táto myšlienka slúžiť ako diplomatický nástroj na zvýšenie angažovanosti Washingtonu a získanie silnejších bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Symbolické prepojenie územia s menom Donalda Trumpa malo zároveň pôsobiť ako politický signál a potenciálny odstrašujúci faktor voči Rusku. Zelenskyj však tieto úvahy nepriamo odmietol tým, že zdôraznil principiálnu pozíciu Kyjeva: žiadne kompromisy, ktoré by spochybňovali ukrajinskú suverenitu nad Donbasom, nie sú akceptovateľné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Najnovšie články

