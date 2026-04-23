Krvavý útok šelmy pri slovenskej hranici: Medveď usmrtil 58-ročnú ženu, záchranári jej už nedokázali pomôcť

Vo štvrtok dopoludnia zahynula po útoku medveďa v lesnom poraste pri obci Plonna v Podkarpatskom vojvodstve približne 20 km od hraníc so Slovenskom 58-ročná žena. Zasahujúce zložky jej už na mieste nedokázali poskytnúť pomoc pre rozsiahle zranenia.
Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Priebeh zásahu a vyšetrovanie
Polícia uviedla, že oznámenie o útoku prijala krátko pred 10.40 h. Na miesto boli vyslaní policajti aj hasiči, ktorí v ťažko dostupnom zalesnenom teréne našli telo ženy z okresu Sanok s viditeľnými poraneniami.
Ako informoval dôstojník hasičov Pawel Giba, vzhľadom na rozsah poranení upustili od resuscitačných úkonov. Zdravotníci následne popoludní konštatovali smrť ženy. Na miesto smeruje aj prokurátor a lekár, pričom prípad vyšetruje polícia.
