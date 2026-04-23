Rušné európske letisko sa od dnešného dňa zatvára a ruší lety. Cestujúci majú iné možnosti

Foto: User:Dantadd, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Bude zatvorené päť týždňov.

Situácia v leteckej doprave je aktuálne turbulentná. Ovplyvňuje ju dianie na Blízkom východe a zasiahla ho aj energetická kríza. Najnovšie prichádza správa zo Španielska, ktoré na istý čas zatvorí jedno zo svojich medzinárodných letísk. Avšak z iného dôvodu. 

Letisko Santiago-Rosalía de Castro sa nachádza na severe krajiny, považuje sa za najrušnejšie v Galícii a od dnešného dňa zatvára. Tým pádom zrušilo svoje lety. Dôvodom sú rekonštrukčné práce, ktoré majú potrvať až do 27. mája, informuje magazín Time Out.

Na Santiago-Rosalía de Castro prilietajú, alebo z neho odlietajú, napríklad turisti, ktorí sa vydávajú na zdolávanie ikonickej pútnickej pešej trasy do mesta Santiago de Compostela, k hrobu apoštola Jakuba. Ak ste sa chystali pristávať alebo odlietať z tohto miesta v lete, už by malo byť plne funkčné a aktuálne sa nemusíte obávať, že by rekonštrukcia narušila vaše letné dovolenkové plány.

Tí, ktorí chceli využiť služby tohto letiska počas toho, ako bude zatvorené, zatiaľ majú na výber alternatívy v podobe iných letísk v okolí. Ak mali náhodou cestujúci už zakúpené letenky na termín, kedy bude letisko mimo prevádzky, Time Out spomína, že by ich mali dané letecké spoločnosti kontaktovať (ak sa tak ešte nestalo), prípadne sa môžu ozvať oni leteckým spoločnostiam a poradiť sa o možnostiach.

Kríza v letectve

Ako sme vás informovali, nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zruší počas letnej letovej sezóny približne 20-tisíc letov na krátke vzdialenosti. Dôvodom sú podľa firmy vysoké ceny leteckého paliva, v dôsledku čoho sú niektoré krátke lety nerentabilné.

Časť letov Lufthansa zredukuje prostredníctvom trvalého uzemnenia 27 lietadiel svojej stratovej regionálnej divízie CityLine. Za rozhodnutím je vysoká cena leteckého paliva, ktorá od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára sa viac než zdvojnásobila. Čiastočným dôvodom sú však aj spory vedenia so zamestnancami za mzdy a dôchodkový program. Viac sa dočítate v našom článku.

Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová…

