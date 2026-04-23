Blaha mieri do Moskvy: Bude učiť na škole, ktorú prezývajú liaheň špiónov. Prednášať bude údajne zadarmo

Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) bude učiť na MGIMO (Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij – Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) v Rusku. Politik to oznámil vo videu na sociálnej sieti.
„Liberálne kaviarne na Slovensku sa oháňajú akademickou slobodou, ale mňa a mnohých ďalších veľkí liberáli vyštvali zo Slovenskej akadémie vied, pretože máme iné názory,” povedal. Dodal, že v Rusku jeho akademickú slobodu, naopak, rešpektujú a je pre neho cťou, že dostal ponuku učiť na MGIMO. Pripomenul, že štúdium na tejto škole absolvovalo aj viacero významných slovenských diplomatov, ale i samotný šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.
Detaily spolupráce a postoje
„O MGIMO sa hovorí ako o Harvarde nezápadného sveta,” poznamenal Blaha. Europoslanec tiež spresnil, že na škole bude viesť seminár o medzinárodných vzťahoch a o geopolitike Západu i Ruska. Zdôraznil, že za to nebude dostávať žiadnu výplatu, aby „náhodou niekto nepindal, že beriem peniaze z Ruska”. „Nebojte, slniečka, platím si tu vždy všetko do posledného boršču,” odkázal slovenský politik, ktorý pred niekoľkými dňami odcestoval na návštevu Moskvy.
Akcentoval, že je pre neho cťou, že bude môcť na svetových akademických podujatiach reprezentovať MGIMO. Dosiaľ reprezentoval SAV, teraz ale podľa jeho slov ide za lepším. Poznamenal, že na Slovensku kvôli svojim vedeckým knihám „čelil perzekúcii”. „Konečne môžem dýchať slobodne. Áno, v Rusku,” dodal na záver.
Profil inštitúcie MGIMO
MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) je považovaný za elitnú a prestížnu vzdelávaciu inštitúciu v Rusku, zameranú na diplomaciu, medzinárodné vzťahy, právo a ekonómiu. Škola je známa náročným štúdiom a intenzívnou výučbou mnohých cudzích jazykov. Na druhej strane je v západných médiách a kontextoch niekedy spájaná s vplyvom tajných služieb (KGB/FSB) a vnímaná ako „liaheň špiónov“ alebo nástroj mäkkej sily.
