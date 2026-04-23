Blaha mieri do Moskvy: Bude učiť na škole, ktorú prezývajú liaheň špiónov. Prednášať bude údajne zadarmo

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) bude učiť na MGIMO (Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij – Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) v Rusku. Politik to oznámil vo videu na sociálnej sieti.

„Liberálne kaviarne na Slovensku sa oháňajú akademickou slobodou, ale mňa a mnohých ďalších veľkí liberáli vyštvali zo Slovenskej akadémie vied, pretože máme iné názory,” povedal. Dodal, že v Rusku jeho akademickú slobodu, naopak, rešpektujú a je pre neho cťou, že dostal ponuku učiť na MGIMO. Pripomenul, že štúdium na tejto škole absolvovalo aj viacero významných slovenských diplomatov, ale i samotný šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.

Detaily spolupráce a postoje

„O MGIMO sa hovorí ako o Harvarde nezápadného sveta,” poznamenal Blaha. Europoslanec tiež spresnil, že na škole bude viesť seminár o medzinárodných vzťahoch a o geopolitike Západu i Ruska. Zdôraznil, že za to nebude dostávať žiadnu výplatu, aby „náhodou niekto nepindal, že beriem peniaze z Ruska”. „Nebojte, slniečka, platím si tu vždy všetko do posledného boršču,” odkázal slovenský politik, ktorý pred niekoľkými dňami odcestoval na návštevu Moskvy.

Akcentoval, že je pre neho cťou, že bude môcť na svetových akademických podujatiach reprezentovať MGIMO. Dosiaľ reprezentoval SAV, teraz ale podľa jeho slov ide za lepším. Poznamenal, že na Slovensku kvôli svojim vedeckým knihám „čelil perzekúcii”. „Konečne môžem dýchať slobodne. Áno, v Rusku,” dodal na záver.

Profil inštitúcie MGIMO

MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) je považovaný za elitnú a prestížnu vzdelávaciu inštitúciu v Rusku, zameranú na diplomaciu, medzinárodné vzťahy, právo a ekonómiu. Škola je známa náročným štúdiom a intenzívnou výučbou mnohých cudzích jazykov. Na druhej strane je v západných médiách a kontextoch niekedy spájaná s vplyvom tajných služieb (KGB/FSB) a vnímaná ako „liaheň špiónov“ alebo nástroj mäkkej sily.

Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
