Ak majú ľudia v mobile kartu Visa, podvodníci ich môžu pripraviť o peniaze. My Slováci máme výhodu

Ilustračné foto: Unsplash / pxhere

Zuzana Veslíková
Vykonať tento typ podvodu nie je vôbec jednoduché.

Prefíkanosť hackerov v dnešnej dobe nepozná hraníc. Preto by sme mali dbať na bezpečnosť na internete a rovnako mať dobre zabezpečené aj zariadenia, ktoré používame ako počítač či mobil. Pred jedným typom útoku by sa mali mať na pozore používatelia iPhonov. Nejde o žiadnu novinku, no veľa ľudí o ňom ešte nepočulo. 

Platenie mobilným telefónom sa stáva čoraz väčším štandardom. Je pohodlné, nemusíme mať pri sebe celú peňaženku alebo sa obávať toho, že niekde zapatrošíme platobnú kartu. Avšak vedeli ste, že existuje hack, ktorým vás môžu podvodníci kvôli karte v mobile pripraviť o peniaze na účte? Nie je to však vôbec jednoduché a my sa toho pravdepodobne nemusíme obávať.

Ako funguje?

Ako informuje portál UNILAD s odvolaním sa na YouTube kanál Veritasium, experti na kybernetickú bezpečnosť odhalili na iPhonoch chybu v procese, prostredníctvom ktorého nasadzujú funkciu bezkontaktných platieb. Zistili, že je využiteľná aj vtedy, keď je váš mobil zamknutý. To môže predstavovať potenciálne riziko pre ľudí, ktorí majú v mobile aktivovanú Visa kartu na špeciálnu funkciu.

Podvodníci by však k tomu museli vlastniť špeciálnu čítačku kariet, aká sa nachádza napríklad pri vstupe do metra a kde stačí na zaplatenie priložiť mobil. Ak by takéto zariadenie mali a prišlo by do blízkeho kontaktu s vaším mobilom, mohli by ste prísť o peniaze.

Zaujímavé je zistenie, že sa tento typ podvodu týka len používateľov iPhonov, pretože mobily iných značiek túto chybu v procese nemajú preukázanú.

Steve Jobs a prvý Iphone v roku 2007. Foto: SITA/AP

Vykonať tento trik nie je vôbec jednoduché, no už len tá predstava, že by bol reálny, môže byť desivá. Aby fungoval, museli by ste totiž mať Visa kartu nastavenú a povolenú na použitie v doprave. A aby sa podaril, museli by sa podvodníci dostať do dostatočnej blízkosti k vášmu mobilu. Dobrou správou pre nás je, že na Slovensku platby vo verejnej doprave touto formou nefungujú, takže sa nemusíme obávať. V zahraničí sa s ňou však stretnúť môžeme, tak tam treba byť ostražitejší.

UNILAD kontaktoval spoločnosť Apple so žiadosťou o vyjadrenie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

