Konečne ho chvália. Neobľúbenej postave zo Sľubu diváci náhle tlieskajú, stačila jedna scéna

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Najprv ho kritizovali, teraz ho chvália.

Odkedy sa rodina Gregorovcov „prisťahovala“ do Sľubu, diváci na nich veľa pozitívnych slov neutrúsili. Rýchlo sa stali najmenej obľúbenými postavami seriálu a dokonca v kritike od divákov predbehli aj Milana Roháča a doktorku Hanzelovú.

„Slizký, zákerný ignorant,“ opisovali diváci postavu Maroša Kramára. Mali na to pritom pádne dôvody, keďže ohrozoval pacientov v nemocnici a zdalo sa, že sa nestará o nikoho a nič iné, než o vlastnú prestíž a rodinu. Navyše, jeho seriálová manželka je na tom dosť podobne len s tým rozdielom, že robí problémy v škole. Zdá sa však, že má doktor Jaroslav Gregor aj pozitívne kvality a šancu na vykúpenie.

Konečne ho chvália

V posledných epizódach denného seriálu Sľub konečne došlo k tomu, v čo diváci najviac dúfali – Hana otvorila oči a opustila Milana. Roháč sa totiž tváril ako napravený muž, no s každou odvysielanou epizódou bolo jasné, že manželkou a deťmi opäť len nepekne manipuluje a vôbec sa nepolepšil. Kým však Hana konečne otvorila oči, trvalo to dosť dlho a diváci začínali byť nervózni.

Teraz sa od neho konečne odsťahovala, no on sa nevzdáva. Dokonca za ňou zašiel aj do nemocnice a hoci z neho mala strach, nakoniec ju zachránil niekto, od koho to diváci rozhodne nečakali.

Jaro nielenže ukázal Milanovi, že nie je jediný, kto má moc a je vážený, no ukázal mu, čo sa stane, ak ho nebude rešpektovať. Vyhodil ho z nemocnice, zatiaľ čo Hana a Mária ostali len prekvapene pozerať. Navyše mu zakázal znova sa v nemocnici objaviť, a tak sa zdá, že aspoň tam bude mať Hana od manžela tyrana pokoj.

„Prvýkrát po dlhej dobe tlieskam Kramárovi (Dr. Gregorovi),“ odkázala diváčka v komentároch k tejto scéne. „Kramár tu bol perfektný,“ pridala sa hneď druhá. „Konečne ho niekto upratal, dobrý výkon, pán doktor,“ chválila tretia.

Zdá sa tak, že sa poradie rebríčka neobľúbených postáv opäť mení a doktor Gregor si s Milanom Roháčom menia miesta.

