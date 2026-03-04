Kráľovná Slovenska Gwen všetkých prekvapila: V jej vtipnom príspevku sa objavil premiér Fico

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú internet začal prirovnávať k premiérovi Robertovi Ficovi, pokračuje v satirickom projekte „kráľovnej Slovenska“. Na svojom instagramovom profile pravidelne pridáva nové príspevky, v ktorých sa prihovára slovenskému publiku ako fiktívna panovníčka.
Posledné príspevky na jej profile vznikajú ako reakcia na komentáre používateľov sociálnych sietí, ktorí upozorňovali na jej podobnosť s predsedom slovenskej vlády. McMullen sa rozhodla situáciu obrátiť na humor a vytvorila postavu „Royal Highness Gwen“, ktorá údajne vládne Slovensku a komunikuje so svojimi „občanmi“ v slovenčine.
Satirické video s Robertom Ficom
Najnovšie pridala aj video, ktoré vyvolalo ďalšie reakcie na internete. V zázname sa totiž objavuje aj Robert Fico, ktorý je viditeľný v odraze zrkadla. Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o digitálne upravený záber. Ide však o prvý príspevok, v ktorom McMullen priamo pracuje s obrazom predsedu slovenskej vlády a spája ho so svojou postavou „kráľovnej Slovenska“.
Hovorí o druhej šichte pre Slovensko
V ďalšom z najnovších príspevkov vysvetľuje, že kvôli slovenskému publiku zostáva aktívna aj v čase, keď je v Spojených štátoch noc. V krátkom videu sa prihovára sledovateľom a naráža na časový posun medzi Amerikou a Európou. „Keď Amerika ide spať, ja ostávam hore ešte ďalších 10 hodín, aby som zabávala Slovensko.“
V ďalšej časti príspevku dodáva, že ju celá situácia baví a teší sa z nových sledovateľov zo Slovenska. „A je to taká zábava, milujem svojich nových priateľov.“ Influencerka tak reaguje na rastúci záujem slovenských používateľov sociálnych sietí, ktorí jej príspevky v posledných dňoch intenzívne sledujú a komentujú, v komentároch dokonca prevláda slovenčina.
Zo žartu virál, z virálu reálny čin
McMullen sa do centra pozornosti dostala po tom, ako si slovenskí používatelia začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete zaplavili koláže a satirické úpravy.
Sama na situáciu reagovala videom, v ktorom sa označila za „kráľovnú Slovenska“ a priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. V predchádzajúcom vyjadrení uviedla: „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky.“ Negatívnym komentárom odkázala, že ich autorom odpúšťa.
Naznačila aj cestu na Slovensko
Influencerka už skôr naznačila, že by sa rada osobne dostala na Slovensko. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala,“ uviedla v jednom z predchádzajúcich videí. Gwen McMullen pôsobí najmä na platforme TikTok, kde začala publikovať vo februári 2022.
Postupne si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu a jej obsah sa zameriava na módu, humor a každodenné situácie spracované s nadhľadom. Aktívna je aj na Instagrame, kde komunikuje so sledovateľmi a spolupracuje so značkami.
