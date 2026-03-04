Kráľovná Slovenska Gwen všetkých prekvapila: V jej vtipnom príspevku sa objavil premiér Fico

Reprofoto: Instagram/gwynethmcmullen

Nina Malovcová
Kráľovná Slovenska Gwen McMullen
Nové príspevky internetovej kráľovnej.

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú internet začal prirovnávať k premiérovi Robertovi Ficovi, pokračuje v satirickom projekte „kráľovnej Slovenska“. Na svojom instagramovom profile pravidelne pridáva nové príspevky, v ktorých sa prihovára slovenskému publiku ako fiktívna panovníčka.

Posledné príspevky na jej profile vznikajú ako reakcia na komentáre používateľov sociálnych sietí, ktorí upozorňovali na jej podobnosť s predsedom slovenskej vlády. McMullen sa rozhodla situáciu obrátiť na humor a vytvorila postavu „Royal Highness Gwen“, ktorá údajne vládne Slovensku a komunikuje so svojimi „občanmi“ v slovenčine.

Viac z témy Kráľovná Slovenska Gwen McMullen:
1.
Kráľovná Slovenska všetkých dojala: Vypredala svoj merch za menej ako deň, peniaze darovala Depaul
2.
Jej veličenstvo prehovorilo k národu v slovenčine: Kráľovná má pre nás odkaz, pripravila aj prekvapenie
3.
Kráľovná Slovenska už sedí na tróne: Založila nový profil, našu krajinu jednoducho miluje

Satirické video s Robertom Ficom

Najnovšie pridala aj video, ktoré vyvolalo ďalšie reakcie na internete. V zázname sa totiž objavuje aj Robert Fico, ktorý je viditeľný v odraze zrkadla. Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o digitálne upravený záber. Ide však o prvý príspevok, v ktorom McMullen priamo pracuje s obrazom predsedu slovenskej vlády a spája ho so svojou postavou „kráľovnej Slovenska“.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

Hovorí o druhej šichte pre Slovensko

V ďalšom z najnovších príspevkov vysvetľuje, že kvôli slovenskému publiku zostáva aktívna aj v čase, keď je v Spojených štátoch noc. V krátkom videu sa prihovára sledovateľom a naráža na časový posun medzi Amerikou a Európou. „Keď Amerika ide spať, ja ostávam hore ešte ďalších 10 hodín, aby som zabávala Slovensko.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

V ďalšej časti príspevku dodáva, že ju celá situácia baví a teší sa z nových sledovateľov zo Slovenska. „A je to taká zábava, milujem svojich nových priateľov.“ Influencerka tak reaguje na rastúci záujem slovenských používateľov sociálnych sietí, ktorí jej príspevky v posledných dňoch intenzívne sledujú a komentujú, v komentároch dokonca prevláda slovenčina.

Zo žartu virál, z virálu reálny čin

McMullen sa do centra pozornosti dostala po tom, ako si slovenskí používatelia začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete zaplavili koláže a satirické úpravy.

Sama na situáciu reagovala videom, v ktorom sa označila za „kráľovnú Slovenska“ a priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. V predchádzajúcom vyjadrení uviedla: „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky.“ Negatívnym komentárom odkázala, že ich autorom odpúšťa.

Naznačila aj cestu na Slovensko

Influencerka už skôr naznačila, že by sa rada osobne dostala na Slovensko. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala,“ uviedla v jednom z predchádzajúcich videí. Gwen McMullen pôsobí najmä na platforme TikTok, kde začala publikovať vo februári 2022.

Postupne si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu a jej obsah sa zameriava na módu, humor a každodenné situácie spracované s nadhľadom. Aktívna je aj na Instagrame, kde komunikuje so sledovateľmi a spolupracuje so značkami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac