Karin Haydu si splnila sen: Na Muránskej planine zažila výnimočný zážitok, ktorý ju úplne očaril

Muránska planina patrí k miestam, ktoré dokážu prekvapiť aj skúsených cestovateľov. Jedinečná príroda a neopakovateľné stretnutia so zvieratami robia z tejto lokality zážitok, na ktorý sa nezabúda.
Moderátorka Karin Haydu, ktorá je známa svojou vášňou pre objavovanie zaujímavých miest, sa opäť vydala spoznávať krásy Slovenska. Tentoraz zavítala na Muránsku planinu, konkrétne na obľúbené Sysľovisko na Muráni, ktoré ju očarilo jedinečnou atmosférou aj bezprostrednou blízkosťou prírody. O svoj silný zážitok sa následne podelila so sledovateľmi na sociálnej sieti Instagram, kde okrem fotografií zverejnila aj krátke videá zachytávajúce nezabudnuteľné momenty.
Nezabudnuteľné stretnutie so sysľami v tom správnom čase
Karin Haydu si nedávno odškrtla ďalšiu položku zo svojho cestovateľského zoznamu. „Vždy ma to sem ťahalo a konečne som si to splnila. Na Bielej lúke Muránskej planiny som ich videla úplne zblízka a bol to krásny zážitok,“ opísala svoje prvé dojmy z návštevy obľúbeného sysľoviska. Blízkosť drobných zvierat a ich bezprostredné správanie v nej zanechali silný pocit, ktorý v nej doznieval ešte dlho po odchode.
Herečka sa so svojimi sledovateľmi podelila aj o praktickú radu, ako si tento kontakt s prírodou užiť čo najviac. „Ak sa sem chystáte, choďte radšej ráno, vtedy sú sysle aktívnejšie a máte väčšiu šancu ich kŕmiť z ruky,“ pokračovala vo svojom odporúčaní. Práve skorý príchod považuje za kľúč k úspechu, pretože zvieratá sú vtedy najživšie a k návštevníkom najodvážnejšie.
Karin je presvedčená, že Muránska planina má v sebe neopakovateľné čaro, ktoré najlepšie vynikne v úvode dňa. „Ranné hodiny ponúkajú najlepšiu príležitosť pozorovať tieto zvedavé tvory v ich prirodzenom prostredí. Je to miesto, ktoré si určite zaslúži vidieť naživo,“ uzavrela s nadšením. Podľa nej ide o typ zážitku, ktorý sa človeku vryje do pamäti na celý život.
