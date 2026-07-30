Schytal tvrdú kritiku, teraz prepisuje históriu. Miro Jaroš vytrel zrak kritikom miliónovým rekordom

Reprofoto: Instagram.com/jarosmiro

Jana Petrejová
Spočiatku neboli mnohí zo skladby nadšení, teraz dosiahla Labubu rekord.

Novinka, ktorá rozdelila fanúšikov aj rodičov, dnes prepisuje rekordy. Keď Miro Jaroš predstavil skladbu Labubu, reakcie neboli jednoznačné. Zatiaľ čo deti si chytľavú melódiu rýchlo obľúbili, časť rodičov neskrývala sklamanie.

Na sociálnych sieťach sa objavili kritické komentáre, v ktorých niektorí označili pieseň za “odpad” či krok vedľa. Spevák však už vtedy odkázal, že si uvedomuje, že nie každá skladba sadne každému, no jeho cieľom bolo priniesť deťom zábavu a reagovať na fenomén, ktorý ich aktuálne baví. Zdá sa však, že čas dal za pravdu práve jemu.

Za tri týždne viac ako milión pozretí

Bývalý finalista súťaže SuperStar Miro Jaroš sa fanúšikom prihovoril prostredníctvom príbehu, kde sa pochválil rekordným úspechom videoklipu. “Labubu prelomila všetky rekordy! Za 3 týždne spravila milión! Pozrite si zábery, ktoré boli z klipu vystrihnuté. Zdali sa nám už príliš crazy. A ďakujeme! Pri tomto úlete sme to ozaj nečakali,“ napísal spevák.

Milión pozretí na YouTube za taký krátky čas predstavuje pre detskú tvorbu na slovenskej scéne výrazný úspech. Jaroš navyše fanúšikov potešil aj bonusovým obsahom v podobe scén, ktoré sa napokon do finálnej verzie videoklipu nedostali. Ako sám priznal, niektoré zábery sa jemu aj jeho tímu zdali už príliš bláznivé.

Zo začiatku čelil vlne kritiky

Len krátko po premiére skladby pritom bolo všetko inak. Pieseň Labubu, inšpirovaná populárnou zberateľskou hračkou, vyvolala na internete búrlivé diskusie. Kým deti si ju okamžite začali spievať, mnohí rodičia neskrývali rozčarovanie.

Zábery z natáčania videoklipu k piesni Labubu
Reprofoto: Instagram.com/jarosmiro

V komentároch sa objavovali názory, že od Mira Jaroša čakali hodnotnejší obsah, pričom niektorí skladbu označili za zbytočnú. Spevák na kritiku reagoval pokojne. Vysvetlil, že jeho tvorba vždy odráža svet detí a ich aktuálne záujmy. Práve fenomén Labubu bol v tom čase medzi najmladšími mimoriadne populárny, a preto sa rozhodol preniesť ho aj do svojej hudby. Zároveň pripomenul, že jeho cieľom nie je zapáčiť sa každému dospelému poslucháčovi, ale predovšetkým robiť radosť deťom.

Úspešný projekt pre deti

Najnovšie čísla naznačujú, že práve detskí fanúšikovia rozhodli o osude skladby. Viac ako milión pozretí za tri týždne je dôkazom, že pieseň si našla publikum napriek počiatočným negatívnym reakciám.

Miro Jaroš tak opäť potvrdil, že patrí medzi najúspešnejších slovenských interpretov pre deti a že dobre rozumie tomu, čo jeho malých fanúšikov baví. To, čo spočiatku vyvolalo kritiku a pochybnosti, sa napokon premenilo na jeden z jeho najúspešnejších projektov posledného obdobia.

Zábery z natáčania videoklipu k piesni Labubu
Reprofoto: Instagram.com/jarosmiro

Kritika neznamená neúspech

Prvé reakcie na internete nemusia vždy predpovedať skutočný úspech. Hoci sa po vydaní piesne Labubu ozývali aj veľmi ostré názory, rozhodujúce slovo mali napokon poslucháči. Milión zhliadnutí za tri týždne je jasným signálom, že skladba zasiahla presne tú cieľovú skupinu, pre ktorú vznikla.

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