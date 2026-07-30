Čaká nás najsilnejšie El Niño v histórii: Horúčavy môžu byť len začiatkom, počasie sa zrejme výrazne zmení

Vedci varujú, že svet môže stáť pred jedným z najvýraznejších klimatických javov v modernej histórii. V Tichom oceáne sa totiž formuje El Niño, ktoré má podľa najnovších predpovedí potenciál prekonať všetky doteraz zaznamenané udalosti. Ak sa prognózy naplnia, už budúci rok môže priniesť rekordné globálne teploty aj sériu extrémnych prejavov počasia.
Vyplýva to z článku publikovaného vo vedeckom časopise Nature, podľa ktorého sa súčasný El Niño vyvíja oveľa intenzívnejšie, než vedci pôvodne očakávali. Odborníci upozorňujú, že jeho účinky sa spoja s pokračujúcim globálnym otepľovaním, čo môže mať citeľné dôsledky pre počasie, ekonomiku aj prírodné ekosystémy na celom svete.
Môže ísť o najsilnejší El Niño za najmenej 150 rokov
Podľa najnovších klimatických modelov sa súčasný jav El Niño vyvíja rýchlejšie a intenzívnejšie, než naznačovali prvé odhady. Ak sa predpovede potvrdia, pôjde o najsilnejší El Niño minimálne za posledných 150 rokov. Klimatológ Zeke Hausfather z organizácie Berkeley Earth počas odbornej prezentácie uviedol, že vrchol tohto javu môže prekonať doterajší rekord z rokov 2015 až 2016 o mimoriadne veľký rozdiel.
Podľa neho ide o vývoj, ktorý ešte donedávna klimatické modely nepredpokladali. Vedci upozorňujú, že mimoriadne teplé vody Tichého oceánu uvoľnia do atmosféry obrovské množstvo energie. V spojení s globálnym otepľovaním spôsobeným ľudskou činnosťou to môže výrazne zvýšiť priemernú teplotu celej planéty.
Rok 2027 môže prepísať klimatické rekordy
Ak sa prognózy naplnia, priemerná globálna teplota by sa v roku 2027 mohla dostať približne na úroveň 1,7 °C nad predindustriálnym priemerom. Takáto hodnota by znamenala nový historický rekord a zároveň by Zem nebezpečne priblížila k hranici 1,5 °C, ktorú sa štáty sveta zaviazali neprekročiť v rámci Parížskej klimatickej dohody.
Vedci zároveň pripomínajú, že El Niño nie je nový jav. Ide o prirodzenú súčasť klimatického systému, pri ktorej sa pravidelne otepľujú povrchové vody v tropickej časti Tichého oceánu. Tento cyklus sa opakuje približne každé dva až sedem rokov a strieda sa s opačnou fázou známou ako La Niña. Tentoraz však môže byť jeho sila výnimočná.
NOAA zaznamenáva všetky znaky veľmi silného javu
Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) odhaduje približne 80 percentnú pravdepodobnosť, že do konca roka sa rozvinie veľmi silný El Niño. Takmer isté podľa meteorológov je, že podmienky pretrvajú minimálne do apríla 2027.
Meteorologička Michelle L’Heureux, ktorá vedie tím NOAA pre predpovedanie javu ENSO, uviedla, že odborníci momentálne sledujú všetky charakteristické znaky silného prepojenia medzi atmosférou a oceánom v rovníkovej oblasti Tichého oceánu. Práve to podľa nej výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa aktuálny El Niño zaradí medzi najsilnejšie udalosti v histórii meraní.
Horúčavy, suchá aj záplavy
Silné El Niño zvyčajne ovplyvňuje počasie vo viacerých častiach sveta. Vedci preto očakávajú častejšie a intenzívnejšie horúčavy, dlhšie obdobia sucha, silné zrážky spôsobujúce záplavy, ničivejšie búrky aj vyššie riziko rozsiahlych lesných požiarov.
Výrazne teplejšie oceány predstavujú vážny problém aj pre koralové útesy, ktoré sú na vysoké teploty mimoriadne citlivé. Ohrozená môže byť aj schopnosť oceánov a ekosystémov pohlcovať oxid uhličitý z atmosféry. Klimatológ Justin Mankin z Dartmouth College upozorňuje, že aktuálny vývoj pripomína scenáre, ktoré vedci ešte donedávna očakávali až v druhej polovici tohto storočia.
Dôsledky pocíti aj svetová ekonomika
Dopady silného El Niño sa nemusia prejaviť len na počasí. Významné následky môže pocítiť aj svetová ekonomika. Výskumný tím Justina Mankina už skôr vypočítal, že El Niño z rokov 1997 až 1998 pripravilo svetové hospodárstvo v nasledujúcich rokoch približne o 5,7 bilióna amerických dolárov, čo je v prepočte asi 4,9 bilióna eur.
Ak bude aktuálny jav skutočne taký silný, ako naznačujú klimatické modely, ekonomické škody by podľa vedcov mohli do roku 2032 dosiahnuť až 10 biliónov amerických dolárov, teda približne 8,6 bilióna eur. Odborníci preto upozorňujú, že nejde len o ďalší prirodzený klimatický jav. Jeho dôsledky môžu v nasledujúcich rokoch ovplyvniť počasie, fungovanie ekosystémov aj ekonomiku prakticky na celej planéte.
Na Slovensku zažívame extrémne horúčavy
Zatiaľ čo vedci upozorňujú, že mimoriadne silný jav El Niño môže v nasledujúcich mesiacoch ešte viac zvyšovať globálne teploty a prinášať extrémne prejavy počasia, Slovensko už teraz čelí jednej z najvýraznejších vĺn horúčav tohto leta. Meteorológovia upozorňujú, že najbližšie dni budú mimoriadne náročné a teploty sa na viacerých miestach priblížia až k hranici 40 °C.
Do našej oblasti totiž po zadnej strane tlakovej výše nad juhovýchodnou Európou prúdi veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Už vo štvrtok vystúpia denné maximá na 29 až 34 °C, pričom na západe Slovenska, vo väčšine Banskobystrického kraja a ojedinele aj na juhu Košického kraja môže byť až 38 °C.
Najnáročnejší deň by mal prísť v piatok. Podľa meteorológov sa teploty vyšplhajú na 34 až 39 °C, o niečo chladnejšie bude len v Žilinskom kraji a pod Tatrami. Výraznú úľavu neprinesú ani nočné hodiny. Na juhozápade Slovenska môže teplota miestami klesnúť len na približne 22 °C, čo znamená ďalšiu tropickú noc.
Mimoriadne teplé počasie bude pokračovať aj počas víkendu. V sobotu aj v nedeľu sa očakávajú maximá od 34 do 39 °C, pričom iba na severe krajiny a vo vyšších polohách bude o niekoľko stupňov chladnejšie. Lokálne sa síce môžu objaviť prehánky alebo búrky, tie však horúčavy výraznejšie nezmiernia.
Horúčavy skomplikuje aj dusný vzduch
Vysoké teploty pritom nebudú jediným problémom. Meteorológovia upozorňujú, že počas víkendu sa začne nad Slovenskom postupne zvyšovať aj vlhkosť vzduchu. To spôsobí nepríjemné dusno, ktoré môže výrazne zvýšiť pocitovú teplotu a zároveň ešte viac zaťažiť ľudský organizmus.
Najvýraznejšie sa dusný vzduch prejaví podľa aktuálnych predpovedí v nedeľu. V mnohých regiónoch sa bude kombinovať s teplotami blížiacimi sa k 39 °C, čo môže byť pre organizmus podstatne náročnejšie než samotné horúčavy. Pri vysokej vlhkosti sa totiž telo ochladzuje potením menej efektívne, preto môže byť pobyt vonku aj bežné fyzické aktivity výrazne vyčerpávajúcejšie.
Výraznejšie ochladenie zatiaľ meteorológovia neočakávajú ani začiatkom budúceho týždňa. Denné maximá by sa mali naďalej pohybovať medzi 32 až 39 °C, pričom teplé zostanú aj noci. Po niekoľkých dňoch extrémnych horúčav tak bude práve kombinácia vysokých teplôt a rastúceho dusna predstavovať najväčšiu záťaž.
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