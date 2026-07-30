O prežitie bojuje ďalšia slovenská firma. Nakopili sa jej miliónové straty, o ochranu žiada súdy

Posledné dni sa v ekonomickej oblasti na Slovensku opäť nesú v znamení negatívnych správ. Najskôr sme vás informovali o firme Mata, ktorá sa rozhodla ukončiť tuzemské pôsobenie, následne koniec po 30 rokoch oznámil aj výrobný závod Askoll. Do tretice problémy hlási aj kysucká spoločnosť Omnia KLF, ktorá sa však ešte bude snažiť zachrániť.
Ako vyplýva z Registra predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní, v akciovej spoločnosti bolo začaté reštrukturalizačné konanie. Na prípad upozornil Denník E.
Významný zamestnávateľ v regióne
Omnia KLF patrí medzi tradičné domáce firmy, ktoré na trhu pôsobia desiatky rokov. Podľa oficiálneho webu je spoločnosť v prevádzke už 65 rokov a vo výrobnom závode v Kysuckom Novom Meste sa na dennej báze riešia rôzne požiadavky svetových výrobcov ložísk, automobilov a ďalších priemyselných aplikácií. Omnia vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom, železničnom a ložiskovom priemysle, ako aj špeciálne príslušenstvá využívané v ďalších priemyselných odvetviach.
Medzi najznámejších odberateľov patria značky ako Volkswagen, Schaeffler Group či SKF Group.
Kým prevádzka v Kysuckom Novom Meste sa špecializuje na veľkosériovú výrobu, závod v Martine ponúka možnosť realizácie špeciálnych tvarových dielov v malosériovej až stredne sériovej výrobe. Omnia aktuálne dáva prácu zhruba 170 zamestnancom, pričom v najlepších časoch ich bolo vyše 350. S polovicou pracovníkov sa však v uplynulých rokoch postupne rozlúčila.
Súčasný stav dlhoročnej slovenskej firmy môžeme označiť ako problémový. Aj preto sa kompetentní museli uchýliť k reštrukturalizačnému konaniu, o ktoré požiadali súdy. Proces sa formálne začal v týchto dňoch a jeho cieľom bude ozdravenie a záchrana firmy.
Podľa platných zákonov musí na Slovensku spoločnosť v reštrukturalizácii splatiť nezabezpečeným veriteľom aspoň polovicu ich pohľadávok.
Negatívne hospodárske výsledky
Viac svetla do problematiky dáva aj pohľad na hospodárske výsledky akciovky OMNIA KLF. Tá je už tretie účtovné obdobie v strate – kým v roku 2023 prerobila „iba“ necelý milión eur, v roku 2024 to bolo viac ako 4,6 milióna eur a vlani takmer 3,8 milióna eur. Kumulatívne tak ide o stratu zhruba 9,4 milióna eur. Zároveň, firme už tretí rok po sebe klesli aj tržby.
To je podľa výročných správ spôsobené poklesom dopytu, ktorý Omnia badá ako v automobilovom, tak aj v železničnom priemysle. Dôležitým faktorom je tiež to, že veľké európske kapacity ložísk sa presúvajú do Číny. Vo všeobecnosti ďalej platí, že slovenský biznis kvári tunajšie podnikateľské prostredie spolu s rastúcimi prevádzkovými nákladmi a daňovo-odvodovým zaťažením.
Firma navyše podľa oficiálnych údajov dlhuje aj štátnym inštitúciám. Záväzok voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni presahuje 30-tisíc eur, Finančnej správe SR dokonca dlží takmer 800-tisíc eur.
Najbližšie obdobie tak ukáže, či sa kysucký podnik dokáže z problémov vďaka ozdravnému plánu vymaniť. V hre je tradícia, ale predovšetkým pracovné miesta, ktoré región potrebuje.
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