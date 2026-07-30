Rusko spustilo rozsiahly nočný útok: Zahynulo najmenej sedem ľudí vrátane dvoch detí, Poľsko vyslalo stíhačky

Foto: X/Ostap Yarysh

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Hlásia mŕtvych, zranených aj zničené obytné domy.

Najmenej šesť mŕtvych vrátane dvoch detí si vyžiadal nočný ruský raketový útok na ukrajinské mesto Kryvyj Rih. Raketa zasiahla rodinný dom, v ktorom žila početná rodina. Ruské sily útočili aj na Kyjev a Ľvov, kde hlásia ďalšie obete, zranených aj poškodené budovy.

Rozsiahly útok vyvolal reakciu susedného Poľska, ktoré preventívne vyslalo do vzduchu stíhačky a aktivovalo systémy protivzdušnej obrany.

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Pri útoku pri Kryvom Rihu zahynuli aj dve deti

Ruská raketa v noci na piatok zabila najmenej šesť ľudí vrátane dvoch detí pri ukrajinskom meste Kryvyj Rih, oznámil šéf vojenskej mestskej správy Olexandr Vilkul. Raketa podľa neho priamo zasiahla rodinný dom. Najmenej jednu obeť hlásili úrady z ukrajinskej metropoly Kyjev. Ruská armáda podľa ukrajinských médií ostreľovala aj Ľvov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

V dome na okraji Kryvého Rihu v Dnepropetrovskej oblasti podľa Vilkula žila početná rodina. Pri ruskom útoku balistickou raketou Iskander-M zahynuli štyria dospelí a dve dievčatá vo veku päť a 12 rokov. Ďalších osem ľudí vrátane dvoch chlapcov vo veku šesť a 15 rokov utrpelo zranenia. Počet obetí sa ešte môže zvýšiť, uviedol Vilkul na sieti Telegram.

Útoky zasiahli aj Kyjev a Ľvov

V Kyjeve sa začali výbuch ozývať už krátko po polnoci. Primátor Vitalij Kličko uviedol, že ruské sily zaútočili na hlavné mesto balistickými raketami, následkom čoho vypukli požiare v nebytových objektoch. Vojenská mestská správa neskôr potvrdila, že pri útoku zahynula jedna osoba.

Poplach pred náletom zaznel v noci podľa Reuters vo väčšine ukrajinských oblastí. Ruská armáda udrela aj na západoukrajinský Ľvov, kde podľa miestnych úradov raketami zranila šesť ľudí a poškodila dva bytové domy.

Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky

Ozbrojené sily susedného Poľska – členskej krajiny EÚ a NATO – na sieti X oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru v preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer varoval, že Rusko v noci zrejme podnikne rozsiahly útok na Ukrajinu. Bezpečnosť jej obyvateľov podľa neho závisí od ochoty spojencov poskytnúť Ukrajine protiraketovú obranu.

Ukrajinská armáda v noci podľa Reuters zasiahla ďalší sklad ruského internetového obchodu Wildberries, tentokrát v meste Penza. Gubernátor Penzianskej oblasti Oleg Melničenko informoval o dronovom útoku, ktorý podľa neho zranil jedného zamestnanca skladu a vyžiadal si evakuáciu 200 ďalších.

Rusko útočilo aj na Kyjev

Rusko v noci na štvrtok zaútočilo balistickými raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil primátor metropoly Vitalij Kličko. Obyvateľov vyzval, aby sa ukryli. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej došlo k viacerým výbuchom.

„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Hrozba ďalších útokov pretrváva. Zostaňte v úkryte!“ uviedol Kličko na sieti Telegram. V Kyjeve bolo krátko po polnoci počuť viacero výbuchov, ako podľa Reuters informoval svedok. Kličko uviedol, že v metropole začalo horieť niekoľko nebytových objektov.

Ukrajinský prezident
Foto: SITA/AP

Terčom útoku sa podľa ukrajinských vzdušných síl stali aj ďalšie ukrajinské mestá vrátane Dnepropetrovska a Kryvého Rihu. Zranených alebo škody úrady bezprostredne nehlásili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v stredu večer varoval, že Rusko v noci zrejme podnikne rozsiahly útok na Ukrajinu. Bezpečnosť jej obyvateľov podľa neho závisí od ochoty spojencov poskytnúť Ukrajine protiraketovú obranu.

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