Obrovská značka môže zmeniť majiteľa. Hovorí sa o dvojmiliardovej transakcii, odobrila ju aj EÚ

Britská skupina Frasers Group (Frasers) môže prevziať nemeckú módnu spoločnosť Hugo Boss. Plánovaná fúzia nevyvoláva žiadne obavy súvisiace s právom Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, oznámila v utorok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Britská skupina predložila ponuku na prevzatie nemeckého konkurenta za 1,98 miliardy eur začiatkom júna. Začiatkom júla predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Hugo Boss odporučili akcionárom, aby odmietli ponuku od jej hlavného akcionára Frasers, ktorý v nej vlastní podiel 26 %. Ponúkaná cena podľa nich neodráža hodnotu a potenciál spoločnosti.
Akvizícia by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.
Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.
Veľká transakcia aj na slovenskom trhu
Veľké zmeny v majiteľských pomeroch priniesli posledné týždne aj na Slovensku. Ako sme vás nedávno informovali, akvizíciou by mala prejsť značka Babičkin dvor. Spoločnosť, ktorú pred pár rokmi rozbehol Čech Jaroslav Novák, by teraz mala skončiť pod krídlami lotyšského producenta AS Balticovo.
Spoločnosť Babičkin dvor so sídlom vo Veľkom Krtíši prevádzkuje v jeho okolí dokopy osem fariem a ročne dodáva viac ako 110 miliónov vajec všetkým významným obchodným reťazcom v krajine. Zároveň, v roku 2025 sa ako prvý slovenský producent vajec kompletne preorientovala na bezklietkový chov.
Dobrou správou je, že zmena majiteľa by mohla ešte viac podporiť domácu produkciu vajec a prostredníctvom investícií rozšíriť produkčné možnosti značky Babičkin dvor a zvýšiť technologickú vyspelosť spoločnosti. Nezanedbateľnou súčasťou akvizície je tiež know-how, ktoré do biznisu prináša AS Balticovo.
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