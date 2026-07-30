Na Slovensko dorazila vzácna návšteva: Fico sa stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov

Fico s prezidentom SAE

Foto: SITA - Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
TASR
Do Bratislavy prišiel šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján.

Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) absolvovali v stredu v Bratislave niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Dohodli sa na konkrétnej spolupráci na infraštrukturálnom projekte na rieke Dunaj v hlavnom meste a aj na pokračovaní začatých projektov v oblasti obranného priemyslu.

„Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacim so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora zo SAE do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu. Okrem ďalších tém sme požiadali pána prezidenta o podporu pri zriadení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abú Zabí,“ informoval TASR premiér. Ako podotkol, venovali sa aj aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a na Ukrajine.

Fico a jeho politika na „štyri svetové strany“

„Návšteva významného predstaviteľa svetovej politiky na Slovensku je ďalším potvrdením správnosti našej suverénnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany,“ vyhlásil predseda vlády. Stredajšie stretnutie podľa jeho slov prehĺbilo priateľské vzťahy.

„Prezident SAE šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján opätovne preukázal, že je osobitne pragmatickým, racionálnym a vizionárskym lídrom. V tejto súvislosti som ocenil významný prínos jeho lídrovstva pri garantovaní stability v regióne Blízkeho východu,“ podotkol Fico s tým, že prezident SAE patrí medzi svetových politikov, ktorí pred slovom vojna uprednostňujú slovo mier.

Fico s prezidentom SAE
Foto: SITA – Úrad vlády SR

Podľa tlačovej agentúry WAM prezidenta SAE počas pracovnej cesty na Slovensku sprevádzali podpredseda prezidentského úradu pre osobitné záležitosti Hamdán bin Muhammad bin Zájid Ál Nahján, poradca prezidenta Muhammad bin Hamad bin Tahnún Ál Nahján, ako aj viacerí ministri a vysokopostavení predstavitelia.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa ešte v marci v Bratislave stretol so šéfom diplomacie emirátov Abdulláhom bin Zájidom Ál Nahjánom. Počas stretnutia adresoval pozvanie na oficiálnu návštevu Slovenska prezidentovi SAE šejkovi Muhammadovi.

Lídri sa už stretli v októbri minulého roka počas návštevy predsedu slovenskej vlády v Abú Zabí. Fico vtedy s prezidentom SAE rokoval o posilnení bilaterálnej spolupráce vo viacerých odvetviach vrátane obchodu, obnoviteľnej energie, inovácií, technológií budúcnosti či kultúre. Delegácie tam podpísali dohodu o posilnení vzájomných hospodárskych vzťahov a memorandum o posilnení investičných väzieb. Premiér vtedy uviedol, že našli spoločnú vôľu spolupracovať v oblasti dopravnej infraštruktúry, pričom spomenul napríklad prístav na Dunaji, ale aj oblasť zbrojárskeho priemyslu.

Na návšteve SAE sa zúčastnili aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) a štátni tajomníci ministerstva zahraničia a ministerstva hospodárstva Marek Eštok a Vladimír Šimoňák. Fico a šejk Muhammad tiež v januári telefonovali a potvrdili svoj spoločný záväzok ďalej prehlbovať bilaterálnu spoluprácu v rôznych oblastiach.

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