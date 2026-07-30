Žena po operácii žila v neznesiteľných bolestiach: Lekári jej v tele zabudli 18-centimetrové chirurgické nožnice

Operácia a nástroje operačné

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Žena po hysterektómii prežívala peklo.

To, čo malo byť bežným operačným zákrokom, sa pre matku troch detí z Brazílie zmenilo na nočnú moru. Po hysterektómii ju celé mesiace trápili silné bolesti, neustále vracanie aj zhoršujúci sa zdravotný stav. Skutočný dôvod jej problémov odhalili lekári až počas ďalšej operácie.

V brušnej dutine našli 18-centimetrové chirurgické nožnice, ktoré tam podľa všetkého zostali po predchádzajúcom zákroku. Na prípad upozornil denník The Sun. Podľa dostupných informácií sa odohral v brazílskom meste Bragança Paulista v štáte São Paulo.

Bolesť bola neznesiteľná

Erica Cristina Bannai Von Hoonholtz podstúpila hysterektómiu v januári. Krátko po operácii sa však začali objavovať vážne zdravotné problémy. Trpela silnými bolesťami brucha, opakovane vracala a jej stav sa napriek liečbe nezlepšoval.

„Prišla som do nemocnice úplne dezorientovaná od bolesti. Dali mi lieky, ale nič nezaberalo. Neprestávalo ani vracanie, ani bolesť. Bolo to neznesiteľné. Mala som pocit, akoby sa niečo snažilo dostať von z môjho tela,“ opísala.

Lôžka v nemocnici
Ilustračná foto: Pexels

Keď sa jej zdravotný stav po troch mesiacoch ešte zhoršil, lekári ju operovali v nemocnici Santa Casa de Misericordia. Práve počas tohto zákroku zistili, že v jej bruchu zostali chirurgické nožnice dlhé 18 centimetrov.

Podstúpila štyri operácie

Podľa slov pacientky kovový nástroj spôsobil vážne komplikácie. Lekári počas operácie zistili, že časť jej tenkého čreva odumrela. Napokon absolvovala spolu štyri operácie. Okrem pôvodnej hysterektómie podstúpila zákrok na odstránenie nožníc, následnú operáciu prietrže spojenú s drenážou črevného abscesu a napokon aj ďalší výkon pre absces na pečeni.

„Až teraz si uvedomujem, ako blízko som bola k tomu, že prídem o život. Zotavujem sa, ale psychicky sa s tým stále vyrovnávam. Dúfam, že sa uzdravím, pretože inak budem musieť znovu na operáciu,“ povedala.

Prípad vyšetruje polícia

Nemocnica podľa pacientky po odhalení pochybenia prevzala náklady na jej ďalšiu liečbu po tom, ako prišla o zdravotné poistenie aj schopnosť pracovať. Psychologickú pomoc údajne poskytla aj jej trom deťom. Erica Cristina Bannai Von Hoonholtz zároveň tvrdí, že právni zástupcovia operujúceho chirurga ju kontaktovali dva dni po odstránení nožníc s návrhom na mimosúdne vyrovnanie. K dohode však napokon nedošlo.

Pacientka podala trestné oznámenie a prípad už vyšetruje polícia pre podozrenie z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Podľa dostupných informácií súdne konanie prebieha od konca mája.

Nemocnica sa ku konkrétnemu prípadu verejne nevyjadrila s odvolaním sa na ochranu osobných údajov pacientov. Uviedla však, že je pripravená spolupracovať s príslušnými úradmi pri vyšetrovaní.

Zaujímavé prípady máme aj na Slovensku

Hoci prípad z Brazílie patrí medzi mimoriadne zriedkavé a vážne zlyhania zdravotníkov, aj na Slovensku sa minulý mesiac objavil nezvyčajný príbeh spojený s operáciou chrbtice, tentoraz však so šťastným koncom.

Len 18-ročný Martin odišiel po operácii vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline vyšší, než do nej prišiel. Mladík trpel Scheuermannovou chorobou, ktorá spôsobuje nadmerné zakrivenie chrbtice. Pred zákrokom meral 204 centimetrov, po úspešnej korekcii chrbtice mu lekári namerali 209 centimetrov.

Martin, ktorý podstúpil operáciu chrbtice
Foto: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Nešlo pritom o žiadny náhly rast ani medicínsky zázrak. Po narovnaní chrbtice sa jeho telo dostalo do prirodzenejšej polohy, čo sa okamžite prejavilo aj na jeho výške.

Operáciu vykonal tím odborníkov z oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie žilinskej nemocnice. Na liečbe sa podieľali lekári, sestry, fyzioterapeuti aj ďalší zdravotnícki pracovníci. Nemocnica následne uviedla, že podobné zákroky si vyžadujú individuálny prístup a dôkladné plánovanie, pričom pacientovi popriala skoré zotavenie.

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