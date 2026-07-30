Desivá noc v Poľsku: Niečo sa zrútilo a ľudia počuli veľký výbuch. Na mieste našli masívny kráter

Záber na kráter a na mesto, kde sa spustili sirény

Foto: X - Osinttechnical

Roland Brožkovič
TASR
Rozozvučali sa aj sirény.

Neidentifikovaný objekt sa vo štvrtok v ranných hodinách zrútil neďaleko poľskej dediny pri hraniciach s Ukrajinou, pričom došlo k výbuchu. Informovala o tom stanica CNN, podľa ktorej k tomuto incidentu došlo v čase ruských útokov na Ukrajine, píše TASR.

Poľská armáda objasnila, že objekt, ktorý CNN označuje ako strelu, dopadol neďaleko obce Tarnawa-Kolonia. Tamojší obyvatelia podľa polície počuli silný výbuch. Portál Polsat News informuje, že policajti po piatej hodine ráno našli na poli medzi obcami Tarnawa-Kolonia a Tokary kráter a roztrúsené časti neidentifikovaného objektu.

Ozbrojené sily Poľska ešte predtým oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy. Urobili tak v reakcii na ruské útoky na Ukrajine, pri ktorých zahynulo najmenej sedem ľudí vrátane detí a niekoľko osôb je uväznených pod troskami.

Rusi vo veľkom útočili

Jedna z možných teórií je, že išlo o ruskú raketu alebo dron. Rusi totiž v noci opäť vo veľkom útočili na Ukrajinu. Naši susedia hlásia najmenej šesť mŕtvych, vrátane dvoch detí. Raketa zasiahla rodinný dom, v ktorom žila početná rodina. Ruské sily útočili aj na Kyjev a Ľvov, kde hlásia ďalšie obete, zranených aj poškodené budovy.

Najmenej šesť ľudí vrátane dvoch detí prišlo o život pri ukrajinskom meste Kryvyj Rih, oznámil šéf vojenskej mestskej správy Olexandr Vilkul. Raketa podľa neho priamo zasiahla rodinný dom. Najmenej jednu obeť hlásili úrady z ukrajinskej metropoly Kyjev. Ruská armáda podľa ukrajinských médií ostreľovala aj Ľvov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

V dome na okraji Kryvého Rihu v Dnepropetrovskej oblasti podľa Vilkula žila početná rodina. Pri ruskom útoku balistickou raketou Iskander-M zahynuli štyria dospelí a dve dievčatá vo veku päť a 12 rokov. Ďalších osem ľudí vrátane dvoch chlapcov vo veku šesť a 15 rokov utrpelo zranenia. Počet obetí sa ešte môže zvýšiť, uviedol Vilkul na sieti Telegram.

Útoky zasiahli aj Kyjev a Ľvov

V Kyjeve sa začali výbuch ozývať už krátko po polnoci. Primátor Vitalij Kličko uviedol, že ruské sily zaútočili na hlavné mesto balistickými raketami, následkom čoho vypukli požiare v nebytových objektoch. Vojenská mestská správa neskôr potvrdila, že pri útoku zahynula jedna osoba.ň

Poplach pred náletom zaznel v noci podľa Reuters vo väčšine ukrajinských oblastí. Ruská armáda udrela aj na západoukrajinský Ľvov, kde podľa miestnych úradov raketami zranila šesť ľudí a poškodila dva bytové domy.

Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky

Ozbrojené sily susedného Poľska – členskej krajiny EÚ a NATO – na sieti X oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru v preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer varoval, že Rusko v noci zrejme podnikne rozsiahly útok na Ukrajinu. Bezpečnosť jej obyvateľov podľa neho závisí od ochoty spojencov poskytnúť Ukrajine protiraketovú obranu.

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