Masívne škrty v svetoznámej automobilke. BMW údajne plánuje zrušiť 8 000 pracovných miest

Výroba v závode BMW

Foto: TASR/DPA

Jakub Baláž
TASR
Program odstupného by sa mal realizovať od októbra 2026 do konca roka 2027.

Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW sa chystá zrušiť na celom svete približne 8 000 pracovných miest. Redukciu plánuje uskutočniť prostredníctvom prirodzenej fluktuácie a odchodov na základe dohody.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Posledný mohykán

Program odstupného by sa mal realizovať od októbra 2026 do konca roka 2027. Zameriava sa na zamestnancov v Nemecku, ktorí nepôsobia priamo vo výrobe. Približne 84 000 zo 154 000 zamestnancov pracuje v Nemecku. Skupina BMW si dlhodobo udržiavala pozíciu poslednej veľkej nemeckej automobilky, ktorá sa zaobišla bez rozsiahleho rušenia pracovných miest.

Plány na znižovanie počtu zamestnancov v minulom roku ohlásili spoločnosti Volkswagen, Mercedes, Audi a Porsche – v niektorých prípadoch v oveľa väčšom rozsahu. V rámci koncernu Volkswagen sa v súčasnosti diskutuje o druhom kole úsporných opatrení, ktoré by mohli zasiahnuť desiatky tisíc zamestnancov.

Prepúšťanie v týchto dňoch ohlásila aj Visa

Ako sme vás v stredu informovali, americký spracovateľ platieb Visa plánuje prepustiť 7 % svojej pracovnej sily, čo predstavuje redukciu približne 2 600 pracovných miest. Spoločnosť sa tak snaží zvýšiť svoju efektívnosť, vyplýva z memoranda pre zamestnancov.

O novinkách informovala TASR na základe správy agentúry Reuters, ktorá cituje agentúru Bloomberg News. Informácie následne zdroj z prostredia spoločnosti potvrdil aj pre CNBC.

Americká centrála firmy Visa
Foto: Coolcaesar, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Znižovanie počtu pracovných pozícií má ovplyvniť predovšetkým technologické a produktové tímy. Umelá inteligencia totiž pomohla zredukovať opakujúce sa úlohy a zrýchliť vývoj produktov, ale nebola jediným faktorom pre toto rozhodnutie, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osobu oboznámenú s argumentmi firmy. Spoločnosť Visa na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie hneď nereagovala.

Ako ďalej priblížil zdroj pre portál CNBC, dotknutí zamestnanci by mali dostať relevantné informácie v týchto dňoch. Firma im chce zároveň pomôcť s presunom v ich kariérnej oblasti.

Prepúšťanie v spoločnosti Visa nie je ani zďaleka ojedinelé a k podobným krokom sa už uchýlili viaceré obrovské globálne firmy. Podnikatelia vo finančnom a v technologickom sektore čoraz viac využívajú umelú inteligenciu na automatizáciu pracovných procesov, pričom Visa v súčasnosti optimalizuje aj vysoké náklady spôsobené rýchlym náborom zamestnancov v minulosti. Firma mala na konci posledného fiškálneho roka približne 34 100 zamestnancov.

Začiatkom tohto roka konkurenčná firma Mastercard oznámila plány na prepustenie 4 % svojej globálnej pracovnej sily s odvolaním sa na potrebu presmerovať investície do rôznych oblastí. Fintech firma Block vo februári tiež uviedla, že prepustí takmer polovicu svojej pracovnej sily, čo znamená zrušenie 4 000 pracovných miest.

Ďalšou veľkou spoločnosťou, ktorá sa počas júla skloňovala s hromadným prepúšťaním, bola Disney. Firma začiatkom tohto roka začala s reštrukturalizáciou a prepúšťaním pracovníkov. Ako sa zdá, gigant ešte nepovedal posledné slovo a v zoštíhľovaní bude pokračovať. Zmeny by mali postihnúť štúdiá ESPN, Disney Entertainment Television, ale tiež Pixar a National Geographic.

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