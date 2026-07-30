Smutná realita pre slovenských seniorov: Dĺžka života na Slovensku zaostáva za európskym priemerom

Priemerná stredná dĺžka života pri narodení vyjadruje priemerný počet rokov, ktoré novorodenec pravdepodobne prežije za predpokladu, že úmrtnosť v jednotlivých vekových skupinách zostane počas jeho života na súčasnej úrovni. Ide o spoľahlivý ukazovateľ prosperity, ktorý ovplyvňujú faktory ako životná úroveň, strava, zdravotná starostlivosť či životné prostredie.
Celosvetový priemer sa v roku 2024 podľa údajov OSN pohyboval okolo 73,3 roka, čo predstavuje nárast o 8,4 roka od roku 1995. V Európskej únii dosahovala stredná dĺžka života pri narodení v roku 2024 hodnotu 81,5 roka, pričom od 60. rokov 20. storočia rástla o viac ako dva roky za desaťročie. Krajiny na čele štatistík Populačnej divízie Organizácie Spojených národov vrátane mnohých európskych štátov s vysokými príjmami tieto hranice prekračujú, zatiaľ čo najchudobnejšie krajiny sú od ich dosiahnutia stále ďaleko. Najnižšia stredná dĺžka života na svete je v Nigérii (54,6 roka), čo zodpovedá celosvetovému priemeru z roku 1966.
Malé štáty, ktoré sú prekvapivo bohaté
Európske výnimky predstavujú malé a bohaté územia, ktoré profitujú z mieru a stredomorskej stravy bohatej na olivový olej, ovocie, zeleninu, čerstvé ryby a plody mora. Príkladom je Monako, ktoré s necelými 40 000 obyvateľmi na ploche 2 štvorcových kilometrov a HDP na obyvateľa vo výške 288 000 USD v roku 2024 disponovalo najvyššou úrovňou bohatstva na svete. Spolu s ním vynikali aj mikroštáty San Marino a Andorra.
Najvyššia stredná dĺžka života
Najľudnatejšie, a teda najreprezentatívnejšie, krajiny Európy s najvyššou strednou dĺžkou života sú Švajčiarsko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko, ktoré predstihujú Severnú Európu. Španielsko je učebnicovým príkladom: prijatie stredomorskej stravy prospievajúcej srdcu, robustný systém všeobecnej verejnej zdravotnej starostlivosti a sociálne väzby podporujúce začlenenie starších dospelých – to všetko prispieva k dlhšej strednej dĺžke života.
Vo Francúzsku sa stredná dĺžka života v zdraví zastavila. Francúzsko je príkladom fenoménu „dvojrýchlostnej Európy“ s výraznými regionálnymi a sociálnymi rozdielmi, ktoré ovplyvňujú úmrtnosť od veku 65 rokov, uvádza Národný inštitút pre demografické štúdie (INED).
V preklade to znamená, že hoci sa Francúzi dožívajú vysokého veku, „pridané“ roky navyše už často netrávia v plnom zdraví. Ľudia síce žijú dlhšie, ale posledné roky života častejšie prežívajú s chronickými chorobami, bolesťami alebo obmedzeniami, pričom tento zdravotný stav sa prestal zlepšovať. To, v akom regióne vo Francúzsku žijete, akú máte prácu alebo koľko zarábate, má obrovský vplyv na to, akého veku sa dožijete po 65. roku života. Krajina alebo regióny sú tak rozdelené na „dve rýchlosti“ – kým niektoré oblasti alebo sociálne vrstvy prosperujú a majú sa skvele, iné zaostávajú.
Rozdiel medzi Východnou a Západnou Európou
Mapa strednej dĺžky života v Európe odhaľuje pretrvávajúcu priepasť medzi Východom a Západom. Východná Európa dosahuje v priemere 74,6 roka, zatiaľ čo Západná Európa 82,2 roka, čo predstavuje rozdiel takmer osem rokov. V EÚ bola stredná dĺžka života žien pri narodení v roku 2024 o 5,2 roka vyššia než u mužov. Tento rozdiel sa od krajiny ku krajine výrazne líši. V Lotyšsku v prospech žien dosahuje takmer 10 rokov, zatiaľ čo v Holandsku je to necelé 3 roky. Od roku 2022 sa tento rozdiel stabilne zmenšuje.
Ako je to na Slovensku
Pohľad na domáce štatistiky zo Slovenskej republiky, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR, ukazuje postupné zbližovanie sa s európskymi trendmi, hoci celkový priemer mierne zaostáva za priemerom celej EÚ (81,5 roka).
Podľa oficiálnych údajov dosiahla stredná dĺžka života pri narodení na Slovensku v roku 2024 celkovo 78,45 roka (v roku 2023 to bolo 78,18 roka a v roku 2022 pre porovnanie 77,04 roka).
- Muži: V roku 2024 dosiahli strednú dĺžku života 75,02 roka (nárast oproti 74,73 roka v roku 2023).
- Ženy: Tradične vykazujú vyššiu dožitú vekovú hranicu, pričom v roku 2024 dosiahli úroveň 81,64 roka (v roku 2023 to bolo 81,35 roka).
Slovenský vývoj tak potvrdzuje stabilný rast po výkyvoch z predchádzajúcich rokov, pričom priepasť medzi úmrtnosťou mužov a žien na Slovensku zostáva výrazná a kopíruje celoeurópske trendy dlhovekosti ženského pohlavia.
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