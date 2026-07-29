Chcete súkromný ostrov? Je na predaj, sú na ňom 3 pláže. Pozrite si, koľko stojí

Súkromný ostrov

Reprofoto: Google Maps

Michaela Olexová
Súkromný ostrov Pitanguy je na predaj za takmer 90 miliónov eur. Vlastnil ho popularizátor zákroku BBL a dnes čaká na nového majiteľa.

Ak sa záujemca začne pýtať na históriu súkromného ostrova, dozvie sa skutočne pozoruhodné príbehy. V jeho minulosti sa totiž údajne objavujú hollywoodske hviezdy, americký prezident aj nespočetné množstvo estetických zákrokov. Vitajte na ostrove Pitanguy, ktorý patril svetoznámemu plastickému chirurgovi a patrí k najprestížnejším sídlam na našej planéte.

Je dosť možné, že meno Ivo Pitanguy ani názov ostrova Ilha dos Porcos Grande, ktorý dnes poznáme ako ostrov Pitanguy, ste doposiaľ nikdy nepočuli.

Brazílsky chirurg však patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti estetickej medicíny. Ako informoval MailOnline, práve jemu sa pripisuje popularizácia zákroku Brazilian Butt Lift (BBL), ktorý sa stal celosvetovým fenoménom. Pri tejto procedúre sa pacientovi odoberie tuk z oblastí, ako sú brucho, boky alebo stehná, a následne sa vstrekne do sedacej časti tela. Výsledkom je väčší objem a prirodzenejší tvar zadku. Zákrok sa stal virálny a počas rokov zlákal širokú verejnosť aj známe celebrity ako Cardi B či Iggy Azalea.

Sídlo navštívili Tom Cruise aj prezident Jimmy Carter

Súkromný ostrov vlastnil od roku 1973 práve priekopník vo svete chirurgie. Keď v roku 2016 zomrel vo veku 93 rokov, zanechal po sebe rozľahlé, 75-akrové sídlo (zhruba 303 514 metrov štvorcových), o ktoré sa odvtedy údajne stará jeho rodina.

A práve tento ostrov sa nedávno objavil na predaj na Beauchamp Estates. Cena zaň je 75 654 500 libier (88 289 179 eur), čo z neho robí jeden z najdrahších súkromných ostrovov na svete.

Zároveň nie je prehnané povedať, že bývalé sídlo Iva Pitanguya patrí aj medzi najprestížnejšie rezidencie na planéte.

Okrem hlavného sídla na ostrove vzniklo luxusné zázemie pre hostí – šesť samostatných bungalovov, deväť apartmánov či bazén. Ostrov však nebol miestom pre bežných návštevníkov – rodina sem pozývala iba príbuzných, najbližších priateľov a starostlivo vybraných hostí, ktorí tu mali nerušene odpočívať po estetických úpravách a vyhnúť sa vševidiacemu oku bulváru.

Pitanguy mená svojich pacientov nikdy nezverejňoval. V priebehu rokov však do tlače prenikli viaceré nepotvrdené správy o tom, že jeho rezidenciu mali navštíviť mnohé svetoznáme osobnosti. Spomínali sa napríklad Tom Cruise, Katie Holmes, Jacqueline Kennedy Onassis, Brigitte Bardot či dokonca bývalý americký prezident Jimmy Carter. Neistota panuje aj ohľadom toho, ktoré osobnosti sem dorazili, aby sa ich dotkol chirurgický skalpel. Tieto informácie si mal lekár vziať so sebou do hrobu.

Brloh Jamesa Bonda láka kupca

Ostrov ponúka bujné tropické záhrady, panoramatické výhľady, súkromný les, tri súkromné pláže, prírodné sladkovodné pramene aj unikátne prírodné akvárium. Architektúra sídla sa čiastočne inšpirovala rezidenciou Francisca Scaramangu z bondovky James Bond: Muž so zlatou zbraňou (1974). Charakteristické sú modernistické biele fasády, elegantne zakrivené steny a veľkoformátové presklené plochy s výhľadom na oceán.

 

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Dostať sa naň možno hneď niekoľkými spôsobmi – helikoptérou, lietadlom alebo loďou. K dispozícii je pristávacia plocha pre vrtuľníky, 400-metrová súkromná pristávacia dráha aj vlastný prístav. Po ostrove sa môžete presúvať golfovými vozíkmi, športoví nadšenci zas ocenia tenisový kurt.

Súčasťou ponuky je aj zaujímavý investičný potenciál. Podľa inzerátu môže budúci majiteľ na východnej strane ostrova postaviť druhé sídlo s rozlohou takmer 2 800 štvorcových metrov. Projekt však podlieha schváleniu miestnej samosprávy a brazílskeho námorníctva. Ak by bol zrealizovaný, hodnota ostrova by podľa predajcu mohla vzrásť až o 135 miliónov dolárov (118,45 milióna eur).

Sen o súkromnom ostrove nemusí navždy zostať iba snom

Sen o vlastnom súkromnom ostrove väčšina ľudí považuje za niečo, čo zostane navždy len snom. Niekedy však stačí myslieť nekonvenčne – dokonca až natoľko, že tým rozčúlite realitného makléra – a môžete sa dostať k životnej príležitosti za zlomok štandardnej ceny.

Presne vďaka tomu pochodil Richard Branson. Dnes patrí medzi najznámejších mužov sveta, no v roku 1978 bol ešte len rozbiehajúcim sa podnikateľom. Keď sa dozvedel, že je na predaj Necker Island, súkromný ostrov v oblasti Britských Panenských ostrovov, rozhodol sa skúsiť šťastie. S prvou ponukou však nepochodil – realitný maklér ju bez váhania odmietol. Maklér oznámil, že ostrov má hodnotu 6 miliónov dolárov. Branson však priznal, že si môže dovoliť zaplatiť maximálne 100-tisíc dolárov.

Ako je teda možné, že dnes Necker Island patrí práve Richardovi Bransonovi? Odpoveď nájdete v našom článku o neuveriteľnom príbehu Richarda Bransona, ktorý získal súkromný ostrov za neuveriteľne nízku cenu.

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