Ivana Gáborík našla inšpiráciu v manželovej skrini: Jeho košele premenila na štýlový letný outfit

Ivana Gaborik s manželom Mariánom Gaborikom

Foto: Instagram (iversanns)

Frederika Lyžičiar
Festivalový outfit nemusí stáť ani euro navyše.

Festivalová sezóna je ideálnym obdobím na odvážnejšie kombinácie, pohodlné kúsky a nápady, ktoré nemusia stáť veľa peňazí. Niekedy stačí pozrieť sa do vlastnej skrine trochu inak a z obyčajných vecí vznikne outfit, ktorý okamžite pritiahne pozornosť.

Tanečníčka a influencerka Ivana Gáborík pravidelne pridáva na svoj Instagram rôzne módne inšpirácie, ktoré sú praktické, ženské a ľahko využiteľné aj v bežnom živote. Fanúšičky už zaujala napríklad dovolenkovým trikom so šatkou, letnými šatami, ktoré vyriešia celý outfit, aj nápadom, ako nosiť košeľu inak než klasicky.

Tentokrát ukázala ďalší styling vhodný najmä na festivaly, ktoré sú už v plnom prúde. Svoj outfit nevyskladala z nových kúskov, ale inšpirovala sa doma, konkrétne v manželovom šatníku. Výsledkom bola hravá kombinácia dvoch košieľ, opasku, výraznejších doplnkov a pohodlných topánok, ktorá pôsobila uvoľnene, no stále štýlovo.

Ivana Gáborík
Foto: Instagram (iversanns)

Stavila na manželovu skriňu a ukázala jednoduchý módny trik

Ivana pri videu vysvetlila, že niekedy netreba hľadať nové oblečenie v obchodoch, pretože zaujímavé kúsky môžeme mať už dávno doma. Stačí sa na ne pozrieť inými očami a nebáť sa kombinovať veci, ktoré by nám na prvý pohľad nemuseli spolu dávať zmysel. K svojmu outfitu napísala aj príspevok: „Dôkaz, že niekedy tie najlepšie kúsky už doma dávno máme – len sa na ne treba pozrieť inými očami….alebo otvoriť manželovu skrinu,napísala Ivana.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Festivalový outfit nemusí byť zložitý, dôležitý je nápad

Festivalová móda má jednu veľkú výhodu – nemusí byť dokonalá ani príliš premyslená. Práve naopak, najlepšie fungujú pohodlné kúsky, vrstvenie a trochu hravosti. Ivana stavila na oversize košele, ktoré v jej podaní nepôsobili ako náhodne požičané z manželovej skrine, ale ako zámerný a štýlový prvok celého outfitu.

Opasok v páse celú kombináciu pekne vytvaroval a biele robustnejšie tenisky jej dodali ležérnosť aj pohodlie, ktoré je pri festivaloch na nezaplatenie. Pastelová modrá sa s červeno-bielou košeľou pekne dopĺňala a celý outfit vďaka tomu pôsobil sviežo a letne.

Ivana Gaborik
Reprofoto: Instagram (iversanns)

Nebol prekombinovaný, no zároveň mal v sebe dosť výrazný prvok na to, aby zaujal. Festivalový dojem dotvorili aj doplnky, slnečné okuliare a upravené vlasy, vďaka ktorým celý výzor pôsobil premyslene, ale stále uvoľnene.

Takýto outfit môže byť dobrou inšpiráciou najmä pre ženy, ktoré chcú vyzerať zaujímavo, no nechcú mať pocit, že musia kupovať niečo nové len preto, že idú na koncert alebo letné podujatie. Stačí siahnuť po väčšej košeli, pridať opasok, tenisky alebo čižmy a celý výsledok môže pôsobiť úplne inak, než keby košeľa zostala len bežnou súčasťou šatníka.

Fanúšičky jej nápad ocenili

Pod príspevkom sa objavili aj milé reakcie od sledovateliek, ktoré ocenili najmä to, že nejde o nič zložité ani nedosiahnuteľné. Ivana ukázala nápad, ktorý si vie doma vyskúšať takmer každá žena, ak má po ruke voľnejšiu košeľu, opasok a chuť trochu sa pohrať s tým, čo už v skrini je.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Jedna zo sledovateliek jej odkázala: „Wau super.“ Ďalšia reagovala už len krátko, no nadšene: „Krásne.“ Objavil sa aj komentár: „Úžasneeeeeéé, milujem.“ Podľa komentárov je jasné, že tento jednoduchý styling fanúšičky zaujal. Páčilo sa im, že Ivana ukázala outfit, ktorý nepôsobí prekombinovane, no stále má nápad.

Najlepšie módne nápady často vzniknú doma

Ivana Gáborík týmto outfitom opäť pripomenula, že móda nemusí byť len o nakupovaní nových trendov. Veľakrát ide skôr o kreativitu, odvahu a schopnosť pozrieť sa na známe kúsky novým spôsobom.

Pánska košeľa, ktorú by si možno mnohé ženy bežne nevšimli, sa v správnej kombinácii môže zmeniť na výrazný letný styling. Praktické je aj to, že netreba hneď kupovať nový kúsok len na jednu príležitosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Stačí využiť to, čo už je doma, a dať tomu nový význam. Ivana ukázala, že festivalový outfit môže byť pohodlný, hravý a nápaditý aj bez veľkého nakupovania. Niekedy naozaj stačí otvoriť manželovu skriňu a pozrieť sa na obyčajnú košeľu trochu inak.

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