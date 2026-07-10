2 susedné krajiny sú ideálne, ak chcete žiť v zahraničí. Podľa rebríčka si tu vybudujete šťastný život

Premýšľate nad tým, že by ste sa odsťahovali zo Slovenska do zahraničia? Každý, kto to skúsil, však vie, že vymazať nálepku cudzinca je ťažké. Dva nové rebríčky odhalili, ktoré krajiny a mestá sú tie najprívetivejšie pre expatov. V oboch rebríčkoch sa objavili aj naši bratia Česi a ich hlavné mesto.
Rebríček 10 najprívetivejších krajín a 10 najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026 zostavil medzinárodný poskytovateľ poistenia William Russell. Odborníci analyzovali šesť faktorov vrátane skutočných skúseností expatov, veľkosti migrantskej populácie, miery zamestnanosti cudzincov, postojov miestnych obyvateľov k imigrantom a bezpečnosti a otvorenosti víz, aby zistili, kde si noví prisťahovalci môžu vybudovať šťastný život.
Až sedem európskych krajín
Prvé miesto obsadil Island, o ktorom sme sa nedávno rozprávali s Kristínou a Jurajom, ktorí síce pochádzajú zo Slovenska, ale žijú tu už niekoľko rokov – Kristína piaty a Juraj desiaty rok. Prezradili nám, že život na Islande je síce drahý, ale jeho kvalita je na vysokej úrovni.
Tvrdia, že život na Islande je pokojnejší a jednoduchší. Menej stresu, menej tlaku na výkon, viac rešpektu k voľnému času. Ľudia pracujú, ale práca nie je celý ich život. Veľký rozdiel je aj v mentalite. Na Islande cítiť väčšiu dôveru – v systém aj medzi ľuďmi navzájom. Menej byrokracie, viac rovnosti, menšie sociálne rozdiely.
„Nikto sa tu príliš neponáhľa a „urgentné“ veci často nie sú až také urgentné. Islanďania naozaj žijú mottom „þetta reddast“ – všetko sa nejako vyrieši, len nie vždy je jasné, kedy a ako,“ povedali pre interez Kristína a Juraj.
Druhé miesto obsadilo Luxembursko a tretie miesto Nový Zéland, o ktorom sme sa rozprávali so Sárou, ktorá tam skúsila sezónne práce a prezradila nám, že je to nádherná krajina s krásnou prírodou, ale mimo toho je tam celkom pusto a prázdno. Tvrdí, že v krajine je úplne odlišný štýl života ako v Európe.
Navyše Island a Nový Zéland nedávno výborne obstáli aj v rebríčku najbezpečnejších krajín sveta, Island sa umiestnil na prvom mieste a Nový Zéland hneď za ním, na druhom mieste.
Medzi najprívetivejšie krajiny pre expatov v roku 2026 odborníci celkovo zaradili až sedem európskych krajín. Dokonca sa v rebríčku objavili aj dvaja naši susedia – Česká republika na ôsmom mieste a Rakúsko na desiatom mieste.
10 najprívetivejších krajín pre expatov v roku 2026
- Island
- Luxembursko
- Nový Zéland
- Austrália
- Švajčiarsko
- Írsko
- Kolumbia
- Česká republika
- Portugalsko
- Rakúsko
V druhom rebríčku sa odborníci zamerali na najprívetivejšie miesta. Tu sa prvá trojica celkom obmenila, prvú priečku obsadil švajčiarsky Zürich, druhú priečku obsadili Singapur a japonské Tokio, ktoré získali rovnaký počet bodov.
Aj v tomto rebríčku sa objavili naši bratia Česi, ich Praha obsadila výborné šieste miesto. Okrem nich však v rebríčku nájdeme aj ďalších našich susedov – poľskú Varšavu. Celkovo obstálo päť európskych miest, okrem už vyššie spomenutých sa umiestnila aj dánska Kodaň a nemecký Mníchov.
10 najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026
- Zürich, Švajčiarsko
- Singapur (remíza)
- Tokio, Japonsko (remíza)
- Kodaň, Dánsko
- Mníchov, Nemecko
- Praha, Česká republika
- Dubaj, Spojené arabské emiráty
- Varšava, Poľsko
- Soul, Južná Kórea
- Hongkong
Ak teda premýšľate, že by ste si vyskúšali život v zahraničí, môžete sa inšpirovať týmito dvomi rebríčkami, pretože podľa odborníkov by ste práve v týchto krajinách a mestách totiž mali mať o čosi ľahšiu štartovaciu čiaru.
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