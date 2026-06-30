Ivana Gáborík priznala, prečo odmieta beauty spolupráce: Nechce ľuďom ukazovať niečo, čomu sama neverí

Ivana Gáborík

Foto: Instagram (iversanns)

Frederika Lyžičiar
Instagram už buduje dlhých 14 rokov.

Sociálne siete dnes dokážu z bežných momentov urobiť veľký obsah, no nie každý, kto má silné publikum, sa cíti ako influencer. Ivana Gáborík patrí medzi známe Slovenky, ktoré si svoje miesto online budovali prirodzene a bez toho, aby sa za každú cenu prispôsobovali trendom.

Tanečníčka a influencerka Ivana Gáborík povedala pre denník Plus Jeden deň, že hoci ju na sociálnych sieťach sleduje vyše 250-tisíc ľudí, doma je predovšetkým manželkou a mamou. Na Instagrame sa dlhodobo venuje móde, rodine, každodennému životu aj estetike, ktorá je jej blízka. V ankete SOWA zároveň vyhrala v kategórii Móda, čo len potvrdzuje, že jej štýl a prirodzený spôsob komunikácie majú u ľudí naozaj silnú odozvu.

Ivana Gáborík
Reprofoto: Instagram (iversanns)

Obmedzila beauty spolupráce pre autenticitu

Ivana sa na sociálnych sieťach dlhé roky delila aj o beauty tipy, kozmetiku či produkty, ktoré jej v starostlivosti o seba fungovali. V poslednom období však takýchto odporúčaní pribudlo menej a má to jednoduchý dôvod. Nechce sa viazať len na jednu značku, ak v bežnom živote používa a skúša aj iné veci. Na otázku, prečo už pridáva menej beauty tipov a odporúčaní na kozmetiku, odpovedala otvorene.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

„Áno, v tejto oblasti som sa trochu stiahla. Ustúpila som aj od spoluprác, pretože, keď som sa zaviazala jednej značke, nemohla som ukazovať iné produkty, ktoré používam. Chcem byť autentická. Keď sa ma niekto opýta, väčšinou do „príbehov“ na Instagrame pridám, čo momentálne používam. Tak ako sa mení móda alebo stravovanie, tak sa občas mení aj kozmetika. Nepoužívam stále jednu značku, ale skúšam a hľadám nové veci. Keď mi niečo sadne, používam to dlhodobo. Aj preto som takéto spolupráce začala odmietať,“ prezradila Ivana.

Instagram začala používať už v roku 2012

Instagram kedysi vyzeral úplne inak ako dnes. Nebol tak preplnený reklamou, spoluprácami ani premyslenými stratégiami. Ľudia na ňom ukazovali najmä to, čo ich bavilo, čo zažívali a čo im prišlo pekné alebo inšpiratívne. V tomto prostredí si svoje miesto postupne začala budovať aj sympatická tanečníčka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Pre Ivanu nebol Instagram od začiatku iba nástrojom na budovanie mena. Skôr išlo o prirodzený priestor, kde mohla ukazovať svoj vkus, každodennosť a veci, ktoré jej boli blízke. „S Instagramom som začala v roku 2012, keď bol ešte v plienkach. Už 14 rokov je to akoby moje dieťa, s ktorým som začínala,“ povedala.

Nálepku influencerky nevníma ako podstatnú

Za ten čas sa spôsob fungovania sociálnych sietí výrazne zmenil. To, čo kedysi pôsobilo spontánne, je dnes často súčasťou väčších kampaní a presne nastavených stratégií.

„Dnes existujú rôzne marketingové agentúry a ľudia, ktorí sa venujú sociálnym sieťam, ale myslím si, že svoj Instagram najlepšie pozná človek, ktorý je s ním od začiatku. Vie, ako reagujú ľudia, a čo ich momentálne baví,“ vyjadrila sa Ivana.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Jej profil sa neformoval podľa vopred pripraveného plánu. Rástol postupne spolu s ňou, jej životom aj témami, ktoré v danom období prirodzene riešila. „Keď som začínala, pojem influencer vtedy neexistoval. Bavilo ma inšpirovať ľudí a ukazovať autentickosť. Tomu som zostala verná dodnes,“ prezradila.

Od samotných nálepiek si drží určitý odstup. Dôležitejšie než pomenovanie je pre ňu samotný obsah a pocit, že robí niečo, s čím je vnútorne stotožnená. „Potom vznikol pojem influencer, ale ja robím niečo, čo ma baví, a necítim sa byť influencerkou, pretože som začala oveľa skôr, ako to vzniklo,“ dodala Gáborík.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Katka Koščová má dosť poznámok o propagácii obezity. Zastala sa Diany Rodriguez a poslala silný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac