Ivana Gáborík ukázala jednoduchý dovolenkový trik: Z jednej šatky vytvorila hneď dva letné outfity

Letná móda nemusí byť komplikovaná ani drahá, aby pôsobila štýlovo. Niekedy stačí jeden šikovný doplnok, ktorý v kufri nezaberie takmer žiadne miesto a dokáže vytvoriť hneď niekoľko outfitov.
Tanečníčka a influencerka Ivana Gáborík sa opäť podelila o veľmi inšpiratívny nápad, ako uviazať šatku tak, aby z nej vznikli dva rôzne vrchné diely. Ukázala ho na Instagrame, kde pravidelne prináša praktické stylingové tipy, ktoré ženy dokážu využiť v bežnom živote, na dovolenke, pri mori či počas horúcich letných dní v meste.
Šatka ako top šetrí miesto v kufri, no vytvorí viac outfitov
Ivana Gáborík má cit pre ženský a pohodlný štýl, ktorý nepôsobí prekombinovane. Často ukazuje, že aj z jednoduchých kúskov sa dá vytvoriť outfit, ktorý vyzerá premyslene a sviežo. Tentoraz siahla po obyčajnej šatke a predviedla, ako sa z nej dá v lete urobiť originálny vrchný diel.
„Šatka ako top je jeden z mojich obľúbených letných stylingových trikov – zaberie minimum miesta v kufri a dá sa nosiť na viac spôsobov,“ napísala v príspevku. Podobné triky sú v lete veľmi praktické.
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Šatku si žena môže pribaliť k plavkám, sukni, ľanovým nohaviciam či rifľovým šortkám. Cez deň poslúži ako doplnok do vlasov, na plážovú tašku alebo okolo pása, večer sa z nej môže stať výrazný top k jednoduchému spodnému dielu. Výhodou je, že výsledok pôsobí sviežo a dovolenkovo, no stále upravene. Stačí zvoliť príjemný materiál, pekný vzor a správne viazanie.
Ivana predviedla dva varianty. Pri prvom type bola šatka viac uzavretá pri krku a pôsobila elegantnejšie. Ivana ju previazaním posunula vyššie, čím vznikol efekt jemného goliera, zatiaľ čo vzorovaná látka splývala cez hruď ako top bez rukávov. Tento spôsob vyzeral o niečo uhladenejšie a mohol by fungovať aj ako večerný dovolenkový outfit k sukni alebo širokým nohaviciam.
Pri druhom type nechala šatku voľnejšie splývať cez prednú časť tela a uviazala ju okolo krku tak, že vytvorila efekt halter topu. Výrazný tyrkysový okraj šatky pekne lemoval ramená a celý vrchný diel pôsobil vzdušne, žensky a dovolenkovo. Hodil by sa napríklad k ľahkej sukni, ľanovým nohaviciam či jednoduchým šortkám.
Fanúšičky ocenili nápad aj jednoduchosť
Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Podobné stylingové tipy ženy na sociálnych sieťach oceňujú najmä preto, že sú použiteľné v reálnom živote. Komentár jej zanechala aj tanečníčka Katka Jakeš, ktorá to vzala s humorom.
„Na dovču beriem šatku, môžeš ma poviazať,“ napísala. Ďalšie sledovateľky nešetrili pochvalami a v komentároch sa objavili reakcie ako „Super, krásna inšpirácia a aj šatka krásna,“ či „Šikovná, perfektný nápad.“ Iná fanúšička jednoducho dodala: „Dobrý nápad.“
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Druhý spôsob zaujal voľnejším strihom
Nie všetkým musí vyhovovať rovnaký typ viazania. To je na šatke ako tope výhoda. Dá sa prispôsobiť postave, nálade, príležitosti aj tomu, v čom sa žena cíti dobre. Jedna zo sledovateliek otvorene priznala, že jej viac sadol druhý variant.
„Ten druhý outfit sa mi viac páči, je voľnejší. Pri prvom by som mala pocit, že sa dusím. Nemám rada v horúčavách tak zakrytý krk,“ napísala. A presne o tom letné obliekanie je. V horúčavách nestačí, aby outfit dobre vyzeral.
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Musí byť príjemný, vzdušný a človek sa v ňom nesmie cítiť obmedzene. Voľnejšie viazanie môže byť vhodné na bežný deň pri mori, prechádzku po meste alebo večerné posedenie, zatiaľ čo výraznejší variant sa hodí na chvíle, keď má outfit pôsobiť o niečo elegantnejšie.
Ivana Gáborík ukazuje módu, ktorá je nositeľná
Ivana už viackrát ukázala, že ju baví dávať bežným kúskom nový nápad. Nedávno zaujala košeľou, ktorú predviedla inak než klasicky na gombíky, a podobne prakticky pôsobili aj jej dovolenkové šaty z Talianska, pri ktorých jeden výrazný kúsok vyriešil celý outfit. Šatka ako top k jej štýlu jednoducho sedí. Je ženská, praktická a na dovolenke nezaberie takmer žiadne miesto v kufri.
Aj preto jej sledovateľky podobné tipy prijímajú tak pozitívne. Jeden z komentárov to vystihol s úsmevom. Fanúšička Ivane odkázala, že patrí medzi krásne ženy, ktoré by vyzerali skvelo takmer v čomkoľvek. „Obávam sa, že Vy aj keď na seba dáte vrece zo zemiakov, tak budete vyzerať ako z prehliadkového móla,“ napísala.
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