Ivana Gáborík predviedla letné šaty do kufra: Jeden kúsok a celý outfit je vyriešený

Zbaliť sa na dovolenku prakticky a zároveň štýlovo býva niekedy malá veda, no v lete stačí staviť na šaty, ktoré vyriešia celý outfit bez dlhého premýšľania. Sú pohodlné, ženské a vždy pôsobia upravene, čo ukázala aj Ivana Gáborík svojimi dovolenkovými modelmi z Talianska, ktorými sa môžeme pokojne inšpirovať aj pri vlastnom balení k moru.
Influencerka a tanečníčka Ivana Gáborík sa na svojom Instagrame podelila o dovolenkové outfity, ktoré môžu byť skvelou inšpiráciou na leto. Počas pobytu v Taliansku ukázala niekoľko šiat v rôznych štýloch, od romantických až po výraznejšie kúsky, no všetky mali spoločné pohodlie, ženskosť a ľahkosť.
Ivana pritom už viackrát dokázala, že módu vie nosiť po svojom. Nedávno zaujala aj košeľou, ktorú neobliekla klasicky na gombíky, ale ukázala ju v oveľa modernejšej a nápaditejšej podobe. Niet divu, že v móde patrí medzi ženy, ktoré sledujú tisíce fanúšičiek, a svoju citlivosť pre štýl potvrdila aj ocenením SOWA v kategórii móda.
Šaty na dovolenku sú podľa Ivany jasnou voľbou
Letné balenie často stojí na jednoduchom pravidle. Čím menej kombinovania, tým lepšie. Šaty majú v tomto smere veľkú výhodu, pretože netreba riešiť vrchný a spodný diel, premýšľať nad farebnými kombináciami ani hľadať množstvo doplnkov.
Ivana to vystihla veľmi jednoducho a trefne. „Ak by som si mala na dovolenku zbaliť len jeden typ oblečenia, boli by to jednoznačne šaty,“ napísala v príspevku. Na jej dovolenkových outfitoch je vidieť, že šaty naozaj fungujú ako najjednoduchšie letné riešenie.
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Stačí si obliecť jeden kúsok, pridať sandáliky, kabelku či jemné doplnky a bez veľkej námahy vznikne outfit, v ktorom sa dá ísť na prechádzku mestom aj na večeru pri mori.
Talianska dovolenka v znamení farieb a ženskosti
Ivana Gáborík predviedla viacero typov šiat, od krátkeho hravého modelu až po dlhé splývavé kúsky. V Ivaninom výbere nechýbali výrazné vzory, pastelové odtiene, kvetinové motívy ani dovolenkové farby, ktoré k moru a slnku jednoducho patria. Jedny šaty zaujali farebnou kombináciou modrej, ružovej a žltej, ďalšie pôsobili romanticky v jemnom ružovom odtieni s viazaním na chrbte.
Nechýbal ani hnedo-oranžový model s fialovými kvetmi, ktorý krásne ladil s opálenou pokožkou a pôsobil veľmi prirodzene. Iný outfit zaujal jemnou ružovou farbou, voľným strihom a vzdušným materiálom, ktorý je ako stvorený na teplé večery.
Veľmi letne vyzerali aj šaty s výraznými pruhmi, mušľami a hviezdicami, ktoré mali priam prímorskú náladu. Dlhý vzorovaný model s rozparkom zas ukázal elegantnejšiu stránku dovolenkového štýlu.
Pohodlie, ktoré stále pôsobí upravene
Na dovolenkovej móde je najlepšie, keď sa v nej človek cíti dobre a nemusí nad ňou príliš premýšľať. Ivana stavila presne na také kúsky – šaty, ktoré sú výrazné, no stále nositeľné, pohodlné a vhodné na bežné letné dni pri mori aj v meste.
Šaty sú skvelé na prechádzku po meste, večeru pri mori, výlet aj chvíle, keď sa človek nechce zdržiavať dlhým obliekaním. Stačí jeden kúsok a výsledok pôsobí upravene. Aj preto ich mnohé ženy berú na dovolenku ako istotu, ktorá nikdy nesklame.
Ivana k tomu dodala: „Sú pohodlné, ženské a vytvoria celý outfit bez zbytočného kombinovania. Navyše v kufri nezaberú veľa miesta.“ Presne v tom je ich najväčšia výhoda. V kufri šetria priestor, no na fotkách aj počas bežného dňa vyzerajú efektne. Navyše sa dajú ľahko obmeniť doplnkami. Raz s elegantnými sandálikmi, inokedy s plochou obuvou, klobúkom alebo výraznejšími náušnicami.
Dovolenková móda nemusí byť zložitá
Dovolenkový štýl Ivany Gáborík je dôkazom, že aj jednoduché balenie môže vyzerať veľmi premyslene. Netreba mať so sebou množstvo oblečenia, stačí pár výrazných kúskov, v ktorých sa žena cíti dobre.
Ivanin výber šiat z Talianska pôsobí sviežo, žensky a presne tak, ako si mnohé predstavujeme ideálny letný šatník. Trochu farieb, príjemné materiály, lichotivé strihy a modely, ktoré sa dajú obliecť bez dlhého rozmýšľania.
Gáborík svoj príspevok zakončila otázkou smerujúcou na jej fanúšičky: „Toto je môj výber šiat z dovolenky v Taliansku. Ktoré sú vašim favoritom?“ A odpoveď asi nebude jednoduchá. Každé šaty z jej dovolenkového výberu zaujmú niečím iným, no všetky majú spoločné jedno – v lete dokážu vytvoriť celý outfit bez námahy.
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