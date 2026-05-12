Zabudnite na klasické gombíky: Ivana Gáborík predviedla, ako nosiť košeľu úplne inak

Niekedy stačí jeden jednoduchý detail a bežný outfit zrazu pôsobí úplne inak. Presne takýto módny nápad ukázala Ivana Gáborík, ktorá ženám poradila, ako nosiť košeľu prakticky, štýlovo a bez zbytočnej námahy.
Tanečníčka Ivana Gáborík inšpirovala svoje sledovateľky na Instagrame naozaj skvelým nápadom, ako nosiť košeľu na rôzne spôsoby. Ukázala tri jednoduché varianty viazania, vďaka ktorým sa dá obyčajná košeľa prispôsobiť sukniam aj nohaviciam s vysokým pásom. Ženy jej tipy okamžite ocenili a v komentároch dali najavo, že podobné praktické módne rady ich veľmi baví sledovať.
Jedna košeľa, viac možností
Košeľa patrí medzi kúsky, ktoré má v šatníku takmer každá žena. Často však rozhoduje práve spôsob, akým ju človek nosí. Ivana ukázala, že aj klasický kúsok môže pôsobiť sviežo, ak sa s ním trochu pohráte.
„Viazanie košele je štýlový spôsob, ako oživiť outfit a prispôsobiť dĺžku košele k sukniam alebo nohaviciam s vysokým pásom,“ uviedla Ivana Gáborík pri svojom módnom tipe. Následne prezradila, že má vybrané tri obľúbené varianty. „Toto sú moje top 3,“ dodala tanečníčka.
