Volkswagen oznámil drastické škrty: Polovica modelov skončí, zamestnanci masovo protestujú

Protesty pred firmou Volkswagen

Foto: SITA/Jan Woitas/AP)

Martin Cucík
Nemecký Volkswagen sa chystá na najväčšiu reštrukturalizáciu v histórii spoločnosti. Zaniknúť by mala až polovica modelov.

Predstavenstvo koncernu Volkswagen predstavilo dozornej rade rozsiahly balík dvanástich opatrení, ktorý má firmu pripraviť na obdobie do roku 2030. Firma počíta s obrovským škrtom modelov aj výbavy nových vozidiel.

Dozorná rada koncernu sa zišla vo štvrtok popoludní, aby prerokovala úsporné plány predstavenstva. „S naším plánom do budúcnosti prechádzame z vlastných síl do ďalšej fázy transformácie,“ cituje vyhlásenie generálneho riaditeľa koncernu Olivera Blumeho. Spoločnosť o pláne informovala v tlačovej správe.

Polovica modelov zmizne

Vedenie koncernu predstavilo rozsiahly balík opatrení s 12 iniciatívami a strategickou víziou „Zielbild 2030“. Podľa spoločnosti má byť do roku 2030 Volkswagen najatraktívnejšou automobilkou sveta.

Výroba v spoločnosti Volkswagen
Ilustračná foto: TASR – Jakub Kotian

Najvýraznejšou zmenou bude masívne zoštíhlenie ponuky automobilky. Portfólio modelov sa má postupne zúžiť až o polovicu a firma sa sústredí len na najatraktívnejšie segmenty trhu. V snahe o zefektívnenie výroby sa aj masívne škrtne počet možných výbav a variantov. Hovorí sa o 75 % poklese.

Zisk klesol takmer o polovicu

Ako sme informovali v minulosti, cieľom plánu je každoročne ušetriť 15 miliárd eur. Ďalšie rušenie pracovných miest zasiahne prémiové značky Audi a Porsche aj softvérovú dcérsku spoločnosť Volkswagenu Cariad, uviedol v júni Oliver Blume. Spoločnosť uviedla, že zisk po zdanení vlani klesol o približne 44 % a zvažovalo sa zrušenie 50 000 pracovných miest.

Výrobné kapacity sa prispôsobia aktuálnemu dopytu. Cieľom je dostať sa na približne 9 miliónov vozidiel ročne naprieč všetkými značkami. Pre porovnanie, pred pandémiou bola firma nastavená na kapacitu okolo 12 miliónov vozidiel, pričom zníženie o 2 milióny kusov už bolo dosiahnuté a ďalšie kroky majú nasledovať najmä v Číne a Európe.

Súčasne sa má zefektívniť vývoj a nevýrobné oblasti, a to aj vďaka digitalizácii, umelej inteligencii a zdieľaným službám, spolu so zjednodušením riadiacich štruktúr.

Do roku 2030 urobíme z Volkswagen Group najatraktívnejšiu automobilku sveta,“ vyjadril sa Oliver Blume.

Neskôr sa prognózy ešte zhoršili a podľa najnovších informácií by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100 000 pracovných miest, teda dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo. Štyrom nemeckým závodom koncernu VW – v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme – podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.

Protesty a kritika od vlastných

Rokovanie sprevádzali podľa TASR intenzívne protesty odborov. Proti úsporným plánom sa demonštrovalo vo viac než desiatke miest. Vo Wolfsburgu sa zišlo približne 500 ľudí na zhromaždení priamo pred výškovou budovou, kde zasadala dozorná rada. V Emdene zaznamenal odborový zväz IG Metall až 1500 účastníkov.

Protesty pred Volkswagenom
Foto: SITA/Lisi Niesner/AP

Ďalšie akcie sa konali v mestách Neckarsulm, Braunschweig, Stuttgart, Hannover, Kassel, Chemnitz, Drážďany, Zwickau, Lipsko, Mníchov, Norimberg, Salzgitter a Osnabrück.

Predsedníčka podnikovej rady Daniela Cavallová neskrývala po zasadnutí rozhorčenie, píše DPA. Vyzvala Blumeho, aby sa v piatok postavil pred zamestnancov a jednoznačne sa vyjadril k fámam o údajných plánoch vedenia.

Už stačilo! Pohár pretiekol,“ vyhlásila Cavallová podľa podnikových novín. „Prístup predstavenstva k zamestnancom už ani nemôže byť neúctivejší. Oliver Blume má teraz povinnosť tieto masívne škody aspoň minimalizovať,“ dodala.

Dolnosaský premiér Olaf Lies, ktorý je členom dozornej rady VW, označil zasadnutie za „veľmi intenzívne“. Predstavenstvo podľa neho predložilo „skutočne široký balík“, na ktorom sa teraz musí ďalej pracovať.

Čaká nás ešte tvrdé a intenzívne obdobie,“ poznamenal s tým, že „otázka, kedy padnú rozhodnutia, zostáva nejasná.“ Lies opätovne zdôraznil, že zatváranie závodov nie je žiadnym konceptom do budúcnosti a lokality potrebujú jasnú perspektívu.

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