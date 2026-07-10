Dominika Jurena opísala predčasný pôrod tretieho dieťatka: Lekári museli konať okamžite

Pôrod sa niekedy začne úplne inak, než žena očakáva, a pokojné čakanie na termín sa môže v priebehu pár hodín zmeniť na boj o čas.
Na svojom Instagrame sa speváčka Dominika Jurena otvorene podelila o dramatický priebeh pôrodu svojho tretieho dieťatka, synčeka Šimonka, ktorý prišiel na svet minulý týždeň predčasne. Opísala, ako sa z prvých bolestí, ktoré spočiatku nepovažovala za začiatok pôrodu, v priebehu niekoľkých hodín stala vážna situácia.
Priblížila náročnú cestu do nemocnice, silné kontrakcie, bolesti v oblasti jazvy po predchádzajúcich sekciách aj okamih, keď lekári rozhodli, že pre hroziacu ruptúru maternice je nevyhnutné okamžite vykonať cisársky rez.
Pôrod sa začal skôr, než čakala
Dominika mala termín pôrodu naplánovaný až na august, dokonca na svoje narodeniny. Keď sa však pred týždňom objavili prvé bolesti, spočiatku si nechcela pripustiť, že by už naozaj rodila. Ako sama priznala, v hlave si stále hovorila, že je ešte skoro a že sa z nemocnice možno vráti domov.
„Takto presne pred týždňom som začala rodiť. Bolo 14:40, viem to lebo Michal intuitívne pozrel na hodinky aby sme vedeli sledovať frekvenciu bolestí. Najprv som si myslela, že to prejde ale po pár minútach som mu povedala, nech radšej pobalí deti a asi ideme do nemocnice. Podvedome som si však stále nahovárala, že mi dajú magnézko a ideme domov, veď na pôrod je ešte skoro. Termín som mala na moje narodeniny 13.8.2026,“ napísala Dominika.
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Už samotný začiatok pôrodu tak sprevádzala neistota. Pri treťom dieťati síce žena mnohé signály pozná lepšie, no práve nečakané bolesti a skorší nástup kontrakcií dokážu poriadne vystrašiť. Dominika navyše opisovala situáciu, ktorá sa z minúty na minútu menila a prinášala čoraz väčší tlak na rýchle rozhodnutie.
Cesta do pôrodnice bola nekonečná
Keď sa s manželom Michalom rozhodli vyraziť do nemocnice, nasledovala cesta, ktorá im situáciu vôbec neuľahčila. Bežne by sa do pôrodnice dostali približne za polhodinu, tentoraz však stáli v zápchach a cesta trvala takmer hodinu.
„Cesta do nemocnice bola nekonečná – doslova. Trvala skoro hodinu (pričom bežne sme tam za max 30min) a Michal sa ma asi 3x spýtal či nemá zavolať na políciu nech nám spravia koridor. Boli riadne zápchy,“ pokračovala v opise.
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Po príchode do nemocnice Bory ju vzali rovno na pôrodnicu. Problémom neboli iba kontrakcie, ale aj silné bolesti v oblasti jazvy po predchádzajúcich cisárskych rezoch. Práve tento príznak sa neskôr ukázal ako veľmi dôležitý. „Keď sme došli do Borov, brali ma rovno na pôrodnicu. Kontrakcie boli jedna vec ale ja som mala príšerné bolesti aj v mieste jazvy,“ popisovala.
Lieky nezaberali a bolesti sa stupňovali
V nemocnici nasledovali vyšetrenia, infúzie, lieky od bolesti aj lieky na zastavenie kontrakcií. Dominika však napísala, že nič z toho neprinášalo úľavu. Naopak, bola čoraz viac vyčerpaná a z liekov otupená.
„Takže vyšetrenia, infúzky, lieky od bolesti, nakoniec lieky na zastavenie kontrakcií. Nič nepomáhalo akurát som bola z liekov totálne oťapená. Okolo 20tej som už cítila, že niečo nie je dobre. Striedali sa u mňa lekári a ja som bola už totálne mimo,“ napísala.
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Najťažšie prišli posledné hodiny pred rozhodnutím o sekcii. Kontrakcie opisovala ako veľmi intenzívne, takmer bez prestávok, čo ju po celom dni bez jedla ešte viac vyčerpalo.
„Posledné asi 2 hodiny som mala kontrakcie 100vky už jednu za druhou, bez nejakej pauzy alebo času na predýchanie. A keďže som v ten deň takmer nič nejedla lebo mi bolo od rána zle, bola som už fakt vyčerpaná,“ pokračovala v rozprávaní.
Lekári rozhodli o urgentnej sekcii
Okolo jedenástej večer prišiel moment, keď lekári Dominike oznámili, že pokračovanie kontrakcií a bolesti v oblasti jazvy predstavujú vážne riziko. Hrozila ruptúra maternice, a preto bolo nutné konať okamžite.
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„Okolo 23tej mi prišli povedať, že po toľkých hodinách kontrakcií a bolestí v oblasti jazvy hrozí ruptúra maternice a je nutné spraviť ihneď sekciu. Veľa si z toho celého nepamätám. Viem len, že to malo celé rýchly spád a malý bol na svete o 23:37hod. Z mojich 3 sekcií bola táto najlepšia,“ vyjadrila sa Jurena.
Dominika ďakuje pôrodnici aj novorodeneckej JIS
Po náročnom pôrode Dominika neskrývala vďačnosť voči lekárom a celému tímu pôrodnice Bory. Vo svojom príspevku zdôraznila, že výber tejto pôrodnice považuje za najlepšie rozhodnutie. Zároveň poďakovala aj oddeleniu novorodeneckej JIS, kde sa o malého Šimonka starajú.
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„Vybrať si pôrodnicu Bory bolo za mňa to najlepšie rozhodnutie. Vďačím im za to, že sa mne ani malému nič vážne nestalo a za to, že sa o neho krásne starajú. Veľká vďaka patrí najmä doc.Redechovi, Dr.Chválnej a Dr.Ďuračkovej a celému oddeleniu novorodeneckej JISky. Ďakujeme, že aj vďaka vám je Šimonko v poriadku a každý deň krásne napreduje. Nebyť vášho rýchleho zásahu a správneho vyhodnotenia situácie, celé to mohlo byť úplne inak.. Ďakujem za nás oboch,“ napísala s maximálnou vďačnosťou.
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