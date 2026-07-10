Do kín dorazil nový horor. V hlavnej úlohe Rupert Grint. Diváci ocenili čierny humor

Ste hororovým fanúšikom? Nový horor Zrodený z temnoty (Nightborn), v ktorom jednu z hlavných postáv stvárnil známy britský herec – Rupert Grint, známy z príbehov o Harrym Potterovi, je už v slovenských kinách. Horor získal prestížnu nomináciu, no diváci mu udelili hodnotenie len 61 %. No viacerí diváci ocenili skvelý balans medzi hororom a čiernou komédiou. Navyše má severský príbeh.
V hlavnej úlohe Rupert Grint
Do slovenských kín včera dorazil nový horor, ktorý sa radí aj do žánrov dráma a psychologický triler. Na jeho tvorbe sa podieľali viaceré európske krajiny – Veľká Británia, Francúzsko, Fínsko a Litva. Najväčším lákadlom nového hororu je však jeden z jeho hlavných predstaviteľov – Rupert Grint, ktorého celý svet pozná skôr ako Rona Weasleyho.
Zrodený z temnoty (Nightborn) sleduje ženu menom Saga (Seidi Haarla) a jej britského manžela Jona (Rupert Grint), ktorí spoločne snívajú o dokonalom rodinnom živote na dokonalom mieste. Preto sa presťahujú do domu, kde Saga strávila svoje detstvo a ktorý stojí osamotený v hlbokých fínskych lesoch.
Hneď ako sa im narodí syn, Saga začne tušiť, že s ním niečo nie je v poriadku, že sa deje niečo zvláštne. Všetci okolo nej ju uisťujú, že sa určite mýli, ale ona sama postupne podlieha strachu a o svojom dieťati začína tušiť desivú pravdu.
Film mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži 76. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, kde bol nominovaný na Zlatého medveďa, čo je najvyššie ocenenie udeľované za najlepší film na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, spolu so Zlatou palmou a Zlatým levom je považovaný za jedno z najprestížnejších ocenení filmových festivalov.
„Sfilmované šestonedielie“
Diváci na filmovom portáli ČSFD novému hororu udelili len priemerné hodnotenie – 61 %. Jedna z diváčok ho nazvala „sfilmované šestonedielie“. Našli sa však aj takí diváci, ktorých nový horor zaujal a poriadne ho vychválili.
„Senzačná severská žánrovka, ktorá si ma získala skoro okamžite. Film sa najprv tvári ako čistý horor, ale veľmi rýchlo sa v ňom začnú objavovať prvky čiernej komédie. Práve toto balansovanie medzi strachom a absurdným humorom funguje prekvapivo prirodzene, film nikdy nestráca napätie, ale zároveň si dovolí byť hravý. Ja som si túto kombináciu užíval od začiatku do konca.“
„V podstate nie je veľmi čo vytknúť, pretože ide o rýdzu žánrovku v krásne bizarnom podaní. Takto presne má vyzerať zvládnutý balans hororu a čiernočiernej komédie. Všetko má svoje pevné miesto, dej nie je úplne predvídateľný a nadprirodzené prvky pôsobia v rámci celku úplne súdržne.“
„Má to atmosféru, dokáže to vzbudzovať strach a hrôzu, mnohými zábermi to dokáže aj fyzicky znechutiť. Zvláštny, no zaujímavý filmový zážitok,“ chvália viacerí diváci.
Okrem hororu Zrodený z temnoty si nenechajte ujsť ani nového Draculu
Ak však nemáte čas zájsť do kina, ale chceli by ste vidieť nejakú dobrú hororovú novinku, nenechajte si ujsť nového Draculu, ktorého si môžete pozrieť na HBO Max.
Dracula: Príbeh lásky (Dracula: A Love Tale) je nová romanticko-hororová dráma z francúzskej produkcie, ktorá namiesto karikatúrnej podoby upíra skúma ľudský pôvod a vnútornú bolesť nesmrteľnej bytosti. Snímka má navyše veľmi bohatý gotický vizuál, kombinujúci krvavú romantiku, očarujúce kostýmy a scenérie.
Ale ak by ste predsa chceli vidieť, ako sa Rupert Grint popasuje s hororovou rolou, pozrite si hororový seriál Servant na Apple TV+, kde stvárnil jednu z popredných postáv.
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