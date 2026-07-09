Golden hour nails patria k najkrajším trendom leta: Jemný efekt pristane každému tónu pokožky

Letná manikúra už dávno nie je len o klasickej červenej, jemnej ružovej či francúzskom štýle. V kurze je aj trend, ktorý na nechtoch pripomína teplé farby západu slnka a pôsobí sviežo, žensky aj dovolenkovo.
Magazín Cosmopolitan píše, že takzvané golden hour nails patria medzi beauty trendy inšpirované letnou atmosférou, teplým svetlom a farbami oblohy tesne pred západom slnka. Ide o manikúru, ktorá spája oranžové, žlté, ružové a fialové odtiene do jemného prechodu, takže nechty pôsobia žiarivo, mäkko a veľmi žensky.
Hodí sa najmä pre ženy, ktoré chcú niečo výraznejšie než nude nechty, no netúžia po príliš tvrdom alebo extravagantnom výsledku. Farby sú síce sýte a letné, no vďaka rozmazanému efektu vyzerajú elegantne, nositeľne a rukám dodajú presne ten kúsok slnka, ktorý sa hodí na dovolenku, festival, letnú svadbu aj bežný deň.
V kurze sú teplé ružové, oranžové aj žlté tóny
Golden hour nails nestoja na jednej konkrétnej farbe. Najkrajšie na nich je, ako sa ružová, oranžová či žltá na nechtoch plynulo prelínajú a vytvárajú efekt letnej oblohy tesne pred západom slnka. Najčastejšie sa používajú teplé oranžové, ružové, žlté, červené a fialové tóny.
Na nechtoch môžu vytvárať dojem jemnej aury, akoby farba vychádzala zo stredu nechta a postupne sa strácala do okrajov. Manikúra tak pôsobí jemne, žiarivo a oveľa živšie než pri jednoliatej farbe.
Kalifornský nechtový dizajnér Ramon Duran pre Cosmopolitan vysvetlil, prečo je tento trend taký obľúbený. „Golden hour nechty mi pripomínajú žiarivé, oranžové svetlo tesne pred západom slnka. Sú to ideálne nechty na leto, sú jednoducho žiarivé a veselé,“ prezradil. Manikúra si získava pozornosť aj tým, že na každej ruke môže vyzerať trochu inak.
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Niekde viac vynikne ružová, inde oranžová alebo žltá. Výsledok sa dá prispôsobiť tónu pokožky, dĺžke nechtov aj osobnému štýlu. Na kratších nechtoch pôsobí hravo a sviežo, na dlhších zasa viac dovolenkovo a výraznejšie.
Trend sa hodí rôznym tónom pokožky
Golden hour nechty nie sú len o farbách. Dôležitý je aj spôsob, akým sa nanášajú. Trend často využíva aura techniku, pri ktorej sa farba sústreďuje najmä do stredu nechta a postupne sa rozplýva smerom von. Výsledok je jemný, rozžiarený a pôsobí takmer ako letný západ slnka na nechtoch.
„Myslím si, že golden hour nechty sú výnimočné tým, že zachytávajú skôr pocit než len farebnú paletu. Majú v sebe teplo a žiaru, ktoré lichotia každému tónu pokožky, a aura technika im dodáva jemnosť,“ povedal Duran. Golden hour nechty môžu osloviť aj ženy, ktoré sa výraznejších farieb bežne obávajú.
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Oranžová či žltá síce pôsobia odvážnejšie, no v spojení s ružovou, koralovou alebo fialovou získajú jemnejší a elegantnejší vzhľad. Každý necht nemusí vyzerať úplne rovnako, malé rozdiely celému efektu dodajú prirodzenosť.
Golden hour manikúru zvládnete aj doma
Na golden hour nechty nemusíte automaticky chodiť do salónu. Efekt sa dá vytvoriť aj doma, a to klasickým lakom alebo gélom. Základom je vybrať si farbu, ktorá nastaví celú náladu manikúry. Môže ísť o ružovú, koralovú, jemnú oranžovú alebo iný teplý odtieň.
„Rád si vyberám hravý základ, napríklad žiarivú ružovú alebo koralovú,“ vyjadril sa Duran. Na vytvorenie aura efektu odporúča použiť malú hubku na make-up alebo hubku určenú na nechtový dizajn.
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Druhý odtieň sa jemne vklepkáva do stredu nechta a postupne sa vrství, až kým nevznikne želaná intenzita. Dôležité je neponáhľať sa a farbu skôr budovať v tenkých vrstvách, než ju naniesť naraz príliš veľa.
„Je to veľmi zábavné a jednoduché, stačí farbu postupne vrstviť,“ dodal. Ak chcete jemnejší výsledok, siahnite po pastelových odtieňoch ružovej, broskyňovej a žltej. Výraznejší efekt dosiahnete sýtejšou oranžovou, červenou alebo fuchsiovou. Na koniec môžete použiť lesklý vrchný lak, ktorý farby pekne spojí a dodá nechtom svieži letný finiš.
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Chrómový vrchný lak alebo francúzske špičky trend ešte viac zvýraznia
Golden hour nechty sa dajú nosiť v jednoduchej podobe, no aj trochu kreatívnejšie. Každý necht môže mať inú kombináciu farieb, vďaka čomu bude manikúra pôsobiť ako malý západ slnka na každom prste.
Pekne vyzerá aj verzia, pri ktorej je aura efekt iba na špičkách nechtov a pripomína modernú francúzsku manikúru. „Myslím si, že akékoľvek ružové, červené, oranžové a žlté odtiene vám dodajú ten snový teplý vzhľad,“ vysvetľoval.
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Zaujímavou možnosťou je aj chrómový vrchný lak. Ten dodá nechtom sklenený, svetlo odrážajúci efekt a ešte viac podporí dojem letnej žiary. Vďaka nemu môžu golden hour nechty pôsobiť luxusnejšie, no stále zostanú hravé a dovolenkové.
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