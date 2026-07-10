Možný odchod Tesca je trpký signál, hovorí odborník. Poliaci vidia historickú šancu pre Biedronku

V posledných dvoch dňoch obleteli médiá v Maďarsku, Česku a na Slovensku správy o tom, že britský reťazec Tesco zvažuje predaj svojich stredoeurópskych aktivít. Iba na Slovensku má spoločnosť viac ako 180 predajní rôzneho typu a v poľských médiách sa už rozbehli polemiky o tom, že by tu mohla byť šanca pre diskontnú Biedronku. Pre interez sa k aktuálnej situácii vyjadril aj odborník na maloobchod Tibor Tabery.
Správy priniesol ako prvý denník Financial Times, podľa ktorého najväčší britský maloobchodník zvažuje predaj svojich stredoeurópskych prevádzok, ktoré sú jedinou významnou časťou jeho podnikania mimo Spojeného kráľovstva a Írska. To zahŕňa aktivity reťazca v Maďarsku, Česku a na Slovensku. Tesco na tunajších trhoch pôsobí od 90. rokov a v mnohých oblastiach patrí medzi priekopníkov.
Tesco sa sústredí na domáce podnikanie
Stredoeurópska divízia, pod ktorú patrí 561 predajní, sa v rozpočtovom roku 2025/26 na celkovom zisku skupiny podieľala približne štyrmi percentami. Spoločnosť sa v minulosti len zriedka vyjadrovala k tomu, aká budúcnosť túto sieť čaká. Generálny riaditeľ Ken Murphy ju však v roku 2023 označil za „neoddeliteľnú súčasť skupiny“.
K zverejneným informáciám sa spoločnosť zatiaľ odmietla vyjadriť, a tak nie je jasné, nakoľko je takýto scenár reálny.
Nie je to ale prvýkrát, čo sa špekuluje o exite Tesca zo slovenského trhu. Podobné informácie unikli na verejnosť už v roku 2015, kedy sa hovorilo o možnom odchode a presunutí financií na domáci trh. Dnes už vieme, že sa tak nestalo, no fámy z roku 2026 sa zdajú byť oveľa reálnejšie.
Briti vo všeobecnosti v posledných rokoch prehodnocujú svoje podnikanie na zahraničných trhoch – v roku 2013 zatvorili sieť Fresh & Easy v USA, následne predali aj svoje ázijské divízie v Malajzii a Thajsku. V pandemickom roku 2020 definitívne opustilo Tesco susedný poľský trh, kde malo približne tri stovky predajní a jeho podnikanie prebrala diskontná sieť Netto.
Je to práve tlak diskontov, ktorý kompetentným vytvára vrásky na čele. Platí to ako pre stredoeurópske trhy, tak aj pre podnikanie v Británii. Maloobchod sa transformuje, do popredia idú lacnejšie a kompaktnejšie predajne, na čo musí Tesco reagovať. Riešením by podľa dostupných informácií mohol byť práve ústup z nášho regiónu a využitie finančných prostriedkov na posilnenie svojej domácej pozície.
To by bolo v súlade so stratégiou, ktorú razí súčasný generálny riaditeľ Ken Murphy.
„Vo Veľkej Británii je cenová konkurencia čoraz intenzívnejšia, predovšetkým kvôli diskontom, preto by sa časť prostriedkov z transakcie mohla použiť na udržanie konkurencieschopnej cenovej politiky,“ zhodnotili situáciu analytici z AlphaValue.
Trpký signál, hovorí odborník
Zároveň, aj odborníci poukazujú na to, že kým na domácom trhu Briti masívne investujú a rozvíjajú sa, v strednej Európe sa ich podnikanie nestíha adaptovať na dravejšiu konkurenciu.
„Potravinársky retail sa od základov mení, a to nielen na Slovensku. Zmenšuje sa veľkosť nákupného košíka, nakupovanie sa drobí, rastie podiel hotových jedál, zdravej stravy a funkčných potravín. Odstraňujú sa pracné zóny, lahôdkové a mäsové pulty a pokladne. Menia sa pokladničné zóny a celý ekosystém platenia. Podľa mňa Tesco reaguje na tieto trendy v našich končinách najmenej,“ uviedol pre interez Tibor Tabery.
Ako dodal, možný odchod britskej spoločnosti by bol pre slovenský maloobchod trpkým signálom.
„Slovenský maloobchod cez dva roky sám vysiela hlasný signál „SOS“ vzhľadom na zúfalú ekonomickú situáciu a zmenšujúcu sa peňaženku slovenského zákazníka. Prepady tržieb, zatváranie filiálok a odchod hráčov z trhu sú historicky najvyššie. Jediné, čo sa ako-tak posúva vpred, sú koncepty diskontných predajní a lacného tovaru,“ skonštatoval.
Historická šanca pre Biedronku?
Správy o možnom predaji aktivít siete Tesco nenechali chladné ani poľské médiá. Portál Wiadomosci Handlowe uviedol, že približne 560 predajní diskontného reťazca v stredoeurópskom regióne by mohli predstavovať historickú šancu pre Biedronku.
Člen portugalskej skupiny Jerónimo Martins vlani expandoval na slovenský trh a tempo rozvoja tuzemskej maloobchodnej siete ide pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Ak by teda Tesco skutočne chcelo svoju sieť predať, pre diskont s logom lienky pôjde o jedinečnú šancu na rýchly rozvoj.
Analytici dokonca hovoria o jednej z najdôležitejších transakcií za posledné roky, nakoľko by trhy okolo Slovenska, Česka a Maďarska mohli predstavovať ideálnu príležitosť pre skupinu Jerónimo Martins.
„Túto transakciu vnímame ako potenciálne veľmi zaujímavú pre Jerónimo Martins, ktoré okrem Poľska – svojho kľúčového trhu v regióne – hľadá možnosti na ďalšiu expanziu. Slovensko a Česko by do tejto stratégie dobre zapadali,“ zhodnotili analytici z AlphaValue. Ako upozornili, v krátkodobom horizonte by mohla riziko predstavovať iba konečná suma za transakciu.
Pochopiteľne, v hre by mohli byť aj iné reťazce. Ako uviedol odborník na maloobchod Tibor Tabery, prebratie takejto veľkej siete vidí reálne a v maloobchode ide o bežný jav.
„Od istého počtu filiálok je počet predajní v reťazci nepodstatný. Dôležité sú prevádzkové zručnosti, systém a know how. Ak sa do toho vloží skúsený operátor, určite to zvládne. Prevzatia celých sietí novým operátorom a ich remodeling nie sú v našej oblasti nič nezvyčajné,“ dodal.
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