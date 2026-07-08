Na juhu Slovenska vyrastie nové obchodné centrum. Chystá sa projekt za viac ako 5 miliónov eur

Obec Holice na juhozápadnom Slovensku sa dočká výrazného zlepšenia občianskej vybavenosti. Spoločnosť ATRIOS real estate s.r.o. plánuje vybudovať Retail Park Holice, moderné obchodné centrum s viacerými predajňami.
Podľa zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) bude centrum pozostávať z obchodného strediska s piatimi predajňami (zastavaná plocha 3 038 m²) a samostatnej predajne potravín (1 293 m²). Celková zastavaná plocha dosiahne vyše 4 330 m². Projekt zahŕňa aj dostatočné parkovisko, prístupové cesty, zeleň a technickú infraštruktúru.
Nové pracovné miesta aj lepší komfort
V centre by malo nájsť prácu 51 zamestnancov (27 v obchodnom stredisku a 24 v predajni potravín). Developer ráta aj s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Cieľom projektu je zabezpečiť základnú a doplnkovú občiansku vybavenosť pre obyvateľov Holíc a okolitých obcí. Svojou stavbou a štruktúrou sa projekt podobá na bežné menšie retailové parky, akými sú OC Klokan alebo OC Point.
Zoznam nájomcov zatiaľ známy nie je. Keďže je projekt založený na koncepte menších nákupných parkov v regiónoch, môžeme očakávať aj podobné zloženie nájomcov. Bežne sa v takýchto parkoch vyskytujú značky ako Action, Pepco, a Super Zoo či potravinový reťazec Billa alebo Tesco. Celkové náklady developer odhaduje na viac ako 5 miliónov eur.
Centrum bude dobre dostupné vďaka polohe pri hlavnej dopravnej trase (rýchlostná cesta R7). Súčasťou bude rozsiahle parkovisko s 134 parkovacími miestami (64 pre obchodné stredisko + 70 pre predajňu potravín).
Výstavba by mala začať v druhom kvartáli 2027 a trvať približne rok, ukončenie sa predpokladá v druhom kvartáli 2028. Projekt je momentálne v štádiu zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Investorom a navrhovateľom je spoločnosť ATRIOS real estate s.r.o. so sídlom na Vajnorskej 100/B v Bratislave. Táto developerská spoločnosť sa zameriava na výstavbu komerčných a retailových projektov.
Na jej webe sa pýši napríklad predajňami Hornbach, OBI, Möbelix, XXXLutz, ASKO Nábytok, SIKO či lekárňami Dr. Max, pričom zabezpečovala architektonické návrhy, projektovú dokumentáciu, projektový manažment aj development.
Okrem nových obchodných prevádzok sa firma podieľala aj na rozširovaní existujúcich retailových centier a príprave moderných obchodných parkov, ktoré kladú dôraz na funkčnosť, udržateľnosť a efektívne využitie priestoru.
Retail Park Holice má podľa zámeru zlepšiť dostupnosť základných aj doplnkových služieb, vytvoriť nové pracovné príležitosti a podporiť lokálnu ekonomiku v súlade s územným plánom obce.
Dočkajú sa aj Nitra a Komárno
Menšie retailové parky vyrastajú po celom Slovensku. Ako sme nedávno informovali, v krajskej Nitre vzniká nové obchodné centrum OC Klokan v mestskej časti Dolné Krškany. Projekt na Novozámockej ulici pokračuje vo výstavbe a jeho otvorenie je plánované na druhú polovicu septembra tohto roka.
Súčasťou pripravovaného retail parku bude približne 3 700 m² prenajímateľnej plochy a takmer 100 parkovacích miest vrátane nabíjačiek pre elektromobily. Viac ako polovicu priestoru zaberie predajňa Tesco, ktorá bude hlavným ťahákom projektu, pričom doplniť ju majú aj ďalšie známe retailové značky typické pre sieť OC Klokan.
Rastúci dopyt po menších nákupných centrách sa prejavuje aj v ďalších mestách, napríklad v Komárne, kde sa už počas leta otvorí nové obchodné centrum OC Sedmička. Jeho otvorenie je naplánované na 25. júla 2026 a pôjde o menší retailový projekt zameraný najmä na cenovo dostupný sortiment.
Za projektom stojí developer Primum zo skupiny InterCora, ktorý má dlhoročné skúsenosti s výstavbou komerčných objektov na Slovensku. OC Sedmička vyrastá v širšom centre mesta medzi ulicami Svätojánska a R. Seressa a ponúkne viac ako 5 000 m² predajnej plochy spolu s parkovaním, zeleňou a modernou infraštruktúrou.
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