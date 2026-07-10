Miesto v Chorvátsku vyzerá ako Maldivy. Jadranského kráľa piesočnatých pláží si užijete za 6,60 €

Pláž Zadar

Ilustračná snímka zo Zadaru, foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Počuli ste už o ostrove Olib? Vybrať sa sem na dovolenku môžete aj vy, nie je to vôbec zložité.

Leto odštartovalo a nasledujúce týždne množstvo Slovákov vyrazí do milovaného Chorvátska. Ak máte tiež naplánovanú dovolenku pri „slovenskom mori“, no hľadáte alternatívu k vylihovaniu na plážach v Splite, Hvare či Dubrovníku, môžete vyraziť na miestne ostrovy. Chorvátsko je typické svojimi kamienkovými plážami, no ak milujete piesok, na ostrove Olib sa budete cítiť ako v raji. 

Ak ste o ostrove Olib nikdy nepočuli, nachádza sa severovýchodne od Zadaru, neďaleko ostrovov Vir a Pag. Pýši sa piesočnatými plážami a plytkou tyrkysovou vodou. O Olibe sa hovorí, že je domovom najkrajších piesočnatých pláží v Chorvátsku, spomína portál Total Croatia. No keď sa sem rozhodnete vybrať, mali by ste vedieť dôležitú vec.

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Trajektom sa sem dostanete za pár eur

Ak sa chcete na ostrov Olib dostať, musíte využiť trajekt. Vyraziť môžete zo spomínaného Zadaru a počas hlavnej sezóny zaplatí dospelá osoba 6,60 eura a dieťa od 3 do 12 rokov 2,20 eura na hlavu, ukazuje cenník trajektového prepravcu Jadrolinija.

Môžete naň nastúpiť aj so svojím autom, avšak počítajte s tým, že ostrov na štyroch kolesách neprebrázdite. Podľa miestneho pravidla tu šoférovanie nie je povolené, vďaka čomu si ostrov uchováva viac autentickú atmosféru, a ak hľadáte miesto, kde na chvíľu zabudnete na ruch všedných dní, možno práve tu si prídete na svoje.

Miestnu pláž návštevník prirovnal k Maldivám

Dominantou piesočných pláží na ostrove je pláž Slatinica, ktorá sa nachádza na jeho západnej strane. Pýši sa dychberúcou tyrkysovou vodou a borovicovými lesmi v okolí. Na juhu sa zas nachádza pláž Južna Slatina, ktorá od návštevníkov získala vysoké hodnotenie 4,9 hviezdičky z 5 a jeden z nich ju dokonca prirovnal k Maldivám. Takže ak hľadáte exotiku, možno si prídete na svoje aj v Chorvátsku.

Ostrov Olib v Chorvátsku
Chorvátsky ostrov Olib, foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Na ostrove sa nachádza jediné mesto, ktoré nesie názov Olib, a čo sa týka možností ubytovania, na hlavnú letnú sezónu sme našli na Bookingu ponuky štartujúce na sume 99 eur pre dve osoby na noc, čo vychádza na necelých 50 eur na jedného.

Olib je označovaný za „jadranského kráľa piesočnatých pláží“ a ak sú tie hlavným kritériom pri výbere vašej dovolenky, pridajte si ho do svojho hľadáčika.

Chorvátska pláž sa ocitla v rebríčku najkrajších na celom svete

Chorvátsko a jeho pláže dostávajú množstvo pochvaly a ostrov Olib nie je ani zďaleka jediným miestom, ktoré si vyslúžilo od návštevníkov pozitívne ohlasy. Ako sme vás informovali, magazín Forbes zaradil chorvátsku pláž Sakarun medzi najkrajšie na svete.

Pláž Sakarun sa nachádza na ostrove Dugi Otok a na prvý pohľad pripomína skôr exotický Karibik než pobrežie Jadranského mora.

Pláž Sakarun
Pláž Sakarun, foto: Kizo2, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Na googli jej svieti vysoké hodnotenie 4,1 hviezdičky z 5, pričom viacerí návštevníci tvrdia, že je jednou z najkrajších pláží v Chorvátsku„More je dokonale čisté, teplé a nie hlboké ako malý raj na zemi,“ uviedol jeden z nich. Dodal však, že posledné roky sa situácia v dôsledku znečistenia a kotviacich lodí mení, za čo samotná pláž nemôže, ale vinníkmi sme my, ľudia.

Recenzií, podľa ktorých je škoda, že o pláž nie je lepšie postarané, je viacero. No mnohí si jej čaro dokážu užiť napriek tomu.

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