Na Slovensku máme oficiálne nový teplotný rekord: SHMÚ uznal hodnotu z konca júna

Záber na ľudí v horúčavách a na teplomer

Ilustračná foto: TASR - Roman Hanc

Roland Brožkovič
TASR
Rekord má po novom oficiálne hodnotu 41,3 stupňa Celzia.

Slovensko zažívalo na prelome júna a júla extrémne horúce počasie, počas ktorého padal jeden rekord za druhým, a to nie len u nás. Hoci sme hodnotu nového rekordu už poznali, teraz ho odborníci z SHMÚ aj oficiálne potvrdili.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na štvrtkovom (9. 7.) zasadnutí oficiálne uznali rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Namerali ho v Kamenici na Hronom. Informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár.

„Stalo sa tak po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel a dôkladnej analýze poveternostnej situácie zo dňa 30. 6. 2026,“ ozrejmil Garčár. Na zasadnutí sa zúčastnili pracovníci z úsekov Meteorologická služba – odbory klimatologická služba a pozemné meteorologické siete, Meteorologická služba Košice, Meteorologická služba Banská Bystrica a úseku Centrum predpovedí a výstrah SHMÚ.

Doterajší rekord nemal šancu

Doterajší rekord bol nameraný 20. júla 2007 v Hurbanove, kde sa vtedy teplomer zastavil na čísle +40,3 stupňa Celzia. Ten však bol v spomínaný deň prekonaný hneď viackrát. Vyššie teploty vzduchu SHMÚ zaznamenal aj na zrážkomerných staniciach Štrkovec v okrese Rimavská Sobota, a to 40,6 stupňa Celzia. SHMÚ zaznamenal rekordy aj na klimatologickej stanici Mužla v okrese Nové Zámky, a to 40,5 stupňa Celzia. Vyrovnanie rekordu z Hurbanova z roku 2007 nastalo na staniciach Mochovce v okrese Levice a Somotor v okrese Trebišov (obe 40,3 stupňa Celzia).

Mapa maximálnych teplôt na Slovensku
Mapa maximálnych teplôt na Slovensku z 29. júna 2026. Foto: GOSPACE LABS

Spomínaný rekord pritom ani zďaleka nie je z tejto vlny horúčav jediný. V Bratislave padol 28. júna absolútny teplotný rekord, aký hlavné mesto ešte nikdy nevidelo. Nejde pritom o žiadny rekord za tento deň či mesiac jún, ale o historicky najvyššiu teplotu v Bratislave, aká tam kedy bola nameraná. Novým rekordom je teplota +39,5 stupňa Celzia, nameraná presne o 15.58 h na Kolibe.

Podobne na tom boli aj okolité krajiny. V severomaďarskom meste Szécsény namerali v 30. júna 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba HungaroMet.

Nové národné rekordy pritom hlásia aj z Poľska, Česka či z Nemecka, všade nad 40 stupňov Celzia. V českej obci Doksany v Ústeckom kraji namerali nový absolútny teplotný rekord 41,1 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 40,6 °C namerali na rovnakej stanici iba deň predtým.

Čo sa to deje s počasím

O tom, čo sa aktuálne s počasím deje, či budú extrémy považované za nový štandard a čo takéto, priam až pekelné teploty spôsobuje, sme sa počas horúčav porozporávali s meteorológom spoločnosti GOSPACE LABS/Meratch Miroslavom Šingerom, ktorý vyučuje aj meteorológiu na FMFI UK.

Slnko pri západe
Foto: SITA

„Pretrvávajúcim prílevom horúceho vzduchu zo severozápadnej Afriky nad juhozápadnú a západnú Európu vznikol tzv. „heat dome“, ktorý zablokoval štandardnú západnú cirkuláciu. Zotrvával tak nad oblasťou dlhšiu dobu, bez výraznej zmeny, a len pomaly sa začal presúvať ďalej na východ,“ prezradil odborník. Od západu sa tak postupne ohrievala aj stredná Európa.

„Júnové národné rekordy v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku či Holandsku, ale aj na Slovensku, sa za posledné desaťročie objavujú prakticky každých niekoľko rokov, čo je úplný odklon od 20. storočia. S otepľovaním klímy sa teplá časť roka predlžuje, vlny horúčav sú intenzívnejšie a veľmi silné sa tak môžu vyskytnúť aj v júni, ako vidíme aj na súčasnej vlne,“ dodal Šinger. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze.

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