Putin má Česko poriadne „v zuboch“: Krajina si pohoršila na zozname nepriateľských vlád

Ilustračný pohľad na Putina a Prahu

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Slovensko sa zozname ruského denníka nie je, to však neplatí o Putinovej vláde.

Rusko má množstvo štátov zozname nepriateľských, respektíve, ako by klasik povedal, „nie priateľských“ vlád, a Česko si na tomto zozname najnovšie pohoršilo. Putinovi sa tak Babišova vláda zjavne „nie páči“.

Česká republika sa ocitla na piatom mieste na ruskom zozname nepriateľských vlád spolu s Poľskom, Fínskom a Švédskom. Zoznam každý mesiac vydávajú ruské vládne noviny Vzgljad a Česko bolo doposiaľ na desiatom mieste, píše TASR na základe správy portálu Novinky.cz. Treba však tak povedať, že nejde o oficiálny vládny zoznam nepriateľských krajín. Keďže však ide o vládny denník, plní pokyny prezidenta Putina.

Česko klesá a stúpa

Ruské noviny zverejňujú rebríček od novembra 2025, keď bola v ČR pri moci ešte vláda premiéra Petra Fialu a krajina vtedy získala štvrté miesto. Po nástupe Andreja Babiša do premiérskeho úradu Česko klesalo, no aktuálne sa zas dostalo na piatu priečku.

„Piate miesto si rozdelilo Poľsko, Fínsko, Česko a Švédsko. Tieto krajiny pokračovali v poskytovaní finančnej a vojensko-technickej podpory Kyjevu a zároveň sa zúčastňovali na cvičeniach NATO, ktoré sa konali v bezprostrednej blízkosti ruských a bieloruských hraníc,“ uviedli ruské noviny.

Český premiér Andrej Babiš
Foto: SITA/Úrad vlády SR

„Za osobitnú zmienku stojí Česká republika, ktorej iniciatíva na výrobu munície dlhého doletu pre Ukrajinu získala ďalšie financovanie,“ napísal Vzgljad. Novinky však podotkli, že nie je zrejmé, o čom noviny písali vzhľadom na to, že iniciatíva v júni podľa dostupných informácií ďalšie financie nedostala.

Ako je na tom Slovensko?

Česko celkovo získalo 75 bodov zo 100, zatiaľ čo na prvom mieste sú Nemci s 95 bodmi, druhý Lotyši s 90 a tretí Estónci spolu s Britmi s 85 bodmi. Štvrté skončilo Francúzsko (80 bodov). Čím viac bodov štát získa, tým nepriateľskejšie voči Rusku údajne vystupoval, ozrejmili Novinky.

Čo sa týka Slovenska, ruský denník nás z tohto zoznamu vyradil ešte v marci 2026, napísala Pravda. Samotná ruská vláda nás však na svojej „čiernej listine“ naďalej udržiava a to aj napriek tomu, že Putin sa v posledných rokoch viackrát stretol s Robertom Ficom.

Vladimir Putin a Robert Fico v Moskve
Foto: SITA/AP

„Hodnotenie sa skladá so šiestich kritérií. Najdôležitejšia je vojensko-politická činnosť proti Rusku – až 30 bodov. Tlak na sankcie sa hodnotí 20 bodmi,“ vysvetlil redaktor Vzgljadu. „Diplomatické nepriateľstvo a informačná vojna môžu krajine pridať 15 bodov a diskriminácia ruského podnikania a podpora nepriateľských neziskových organizácií pridajú desať. V každom smere existuje podobná stupnica, ktorá umožňuje hodnotiť a zaradzovať kroky štátov,“ dodal.

Podľa redakcie ovplyvnilo júnové výsledky najviac vojenské cvičenie Ramstein Flag 18 neďaleko ruských a bieloruských hraníc.

Putin je odhodlaný

Iba včera sme pritom zverejnili správu, že vojna na Ukrajine sa zrejme tak skoro neskončí a Putin je odhodlaný pokračovať. Ruský prezident totiž odmieta výzvy na mierové rokovania s Kyjevom, uviedli pre agentúru Reuters tri zdroje blízke Kremľu. Nedávne ukrajinské dronové útoky na ruské ropné rafinérie a prístavy údajne posilnili Putinove odhodlanie zatiaľ pokračovať v boji.

Dva z týchto zdrojov, ktoré hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, sa domnievajú, že Putin bude pravdepodobne ďalej eskalovať tento konflikt, ktorý už trvá piaty rok. Podľa jedného z nich je takýto vývoj vysoko pravdepodobný už v nadchádzajúcich mesiacoch.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Putin chce, aby vojna skončila, a že riešenie je „bližšie, než si ľudia uvedomujú“. Takéto vyjadrenie má pritom Trump už od svojho nástupu do úradu v januári 2025, no jeho slová sa nenaplnili.

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