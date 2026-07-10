Počas letu Ryanairu sa uvoľnilo okno a takmer vysalo cestujúceho. Zrejme ho zachránil bezpečnostný pás

Lietadlo Ryanairu a pohľad zničené okno

Foto: Unsplash/X - aviationbrk (fotografia vľavo je ilustračná)

Roland Brožkovič
SITA
TASR
V lietadle Ryanairu došlo k hororovému incidentu. Stroj však našťastie nebol vo veľkej výške.

Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckeho Solúna do nemeckého Memmingenu utrpel zranenia po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno a došlo k náhlej dekompresii kabíny.

Podľa svedkov mu pri incidente hrozilo, že bude čiastočne vtiahnutý von z lietadla. Muža, ktorého médiá identifikovali ako turistu zo Srbska, previezli do nemocnice s odreninami a popáleninami spôsobenými trením. Jeho zdravotný stav však nie je vážny

„Hlavu a ramená jedného cestujúceho vytiahlo von z okna. Našťastie si neodopol bezpečnostný pás,“ povedala jedna z pasažierok pre Rádio Solún. Podľa svedkov sa po hlasnom zvuku v kabíne spustili kyslíkové masky a medzi cestujúcimi vypukla panika. Ľudia sediaci v blízkosti zraneného muža ho následne pomohli vtiahnuť späť do lietadla.

Spoločnosť Ryanair uviedla, že lietadlo sa krátko po štarte preventívne vrátilo do Solúna po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno. Stroj podľa dopravcu pristál bez problémov a cestujúcich následne prepravil do Nemecka náhradný let. Na internete sa začali objavovať informácie, že za incident môžu úlomky z motora, ktoré zasiahli okno. Ak sa táto teória potvrdí, pôjde o extrémne nezvyčajný a nepravdepodobný incident.

Upravili sedenie

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair pritom prednedávnom zaujala tým, že upravila rozdelenie sedadiel pre rodiny, aby zodpovedalo štandardom v odvetví. Bezplatné sedadlá pre rodičov sú v zadnej časti lietadiel, ale rodiny si stále môžu vybrať svoje preferované miesta. Ako dopravca informoval, úprava platí pre rezervácie od 25. júna.

Ryanair uviedol, že táto zmena zosúlaďuje jeho politiku s odvetvovým štandardom, pričom bude pre spoločnosť výnosovo neutrálna a rodiny budú naďalej využívať najnižšie ceny leteniek v Európe.
Spoločnosť potvrdila, že neúčtuje žiadny poplatok za to, aby deti sedeli vedľa rodiča alebo sprevádzajúcej dospelej osoby.

„Podľa upravenej politiky získajú dospelí cestujúci s deťmi, ktorí si nechcú vybrať alebo zaplatiť rezervované sedadlo, bezplatné pridelenie sedadiel po odbavení, podobne ako pri väčšine ostatných európskych leteckých spoločností,“ priblížila vedúca komunikácie Ryanairu pre strednú a východnú Európu Alicja Wójcik-Golebiowska. „Rodiny si zároveň aj naďalej môžu vybrať preferované sedadlá pri rezervácii vrátane prémiových/predných radov za štandardný poplatok za rezerváciu sedadla,“ dodala.

Prehrali súd

Sledovaný bol aj súdny spor leteckej spoločnosti v Rakúsku. Tamojší Najvyšší súd rozhodol, že letecká spoločnosť Ryanair účtovala svojim zákazníkom niekoľko desiatok rôznych poplatkov v rozpore so zákonom. Informovala o tom v pondelok organizácia na ochranu práv spotrebiteľov VKI, podľa ktorej tak vzniká pre zákazníkov najväčšieho nízkonákladového leteckého prepravcu priestor na žiadosti o vrátenie peňazí.

Lietadlo Ryanairu
Ilustračná foto: Pexels

Súd rozhodoval na základe, žaloby, ktorá sa týkala viacerých platieb, napríklad poplatku 55 eur za odbavenie na let na letisku, 25 eur za malé deti či 15 eur za vystavenie palubného lístka. Takéto príplatky mohli podľa VKI dokonca prevýšiť samotnú cenu letenky. Spotrebiteľská organizácia uviedla, že v zmysle verdiktu musia byť „dodatočné poplatky prezentované transparentným spôsobom“.

Organizácia dodala, že Ryanair tieto poplatky účtoval aj v prípadoch, keď cestujúci neniesli zodpovednosť za situácie, ktoré k nim viedli. „Spotrebitelia, ktorí tieto poplatky zaplatili na základe uvedených klauzúl, môžu teraz žiadať o ich vrátenie,“ uviedla VKI.„Každý, kto si rezervuje let, musí vedieť, koľko v skutočnosti stojí,“ komentovala verdikt rakúska štátna tajomníčka pre ochranu spotrebiteľa Ulrike Koenigsberger-Ludwigová.

Aj dospelí cestujúci s deťmi platia poplatok za jedno rezervované sedadlo, ale môžu si bezplatne vybrať rezervované sedadlá vedľa seba pre štyri deti v rámci tej istej rezervácie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stretnutie k veterným parkom ovládla dezinfo scéna: Harabin či Suja vrieskali po ľuďoch. Prišiel aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac