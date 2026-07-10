Počas letu Ryanairu sa uvoľnilo okno a takmer vysalo cestujúceho. Zrejme ho zachránil bezpečnostný pás

Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckeho Solúna do nemeckého Memmingenu utrpel zranenia po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno a došlo k náhlej dekompresii kabíny.
Podľa svedkov mu pri incidente hrozilo, že bude čiastočne vtiahnutý von z lietadla. Muža, ktorého médiá identifikovali ako turistu zo Srbska, previezli do nemocnice s odreninami a popáleninami spôsobenými trením. Jeho zdravotný stav však nie je vážny
„Hlavu a ramená jedného cestujúceho vytiahlo von z okna. Našťastie si neodopol bezpečnostný pás,“ povedala jedna z pasažierok pre Rádio Solún. Podľa svedkov sa po hlasnom zvuku v kabíne spustili kyslíkové masky a medzi cestujúcimi vypukla panika. Ľudia sediaci v blízkosti zraneného muža ho následne pomohli vtiahnuť späť do lietadla.
Spoločnosť Ryanair uviedla, že lietadlo sa krátko po štarte preventívne vrátilo do Solúna po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno. Stroj podľa dopravcu pristál bez problémov a cestujúcich následne prepravil do Nemecka náhradný let. Na internete sa začali objavovať informácie, že za incident môžu úlomky z motora, ktoré zasiahli okno. Ak sa táto teória potvrdí, pôjde o extrémne nezvyčajný a nepravdepodobný incident.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
Upravili sedenie
Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair pritom prednedávnom zaujala tým, že upravila rozdelenie sedadiel pre rodiny, aby zodpovedalo štandardom v odvetví. Bezplatné sedadlá pre rodičov sú v zadnej časti lietadiel, ale rodiny si stále môžu vybrať svoje preferované miesta. Ako dopravca informoval, úprava platí pre rezervácie od 25. júna.
Ryanair uviedol, že táto zmena zosúlaďuje jeho politiku s odvetvovým štandardom, pričom bude pre spoločnosť výnosovo neutrálna a rodiny budú naďalej využívať najnižšie ceny leteniek v Európe.
Spoločnosť potvrdila, že neúčtuje žiadny poplatok za to, aby deti sedeli vedľa rodiča alebo sprevádzajúcej dospelej osoby.
„Podľa upravenej politiky získajú dospelí cestujúci s deťmi, ktorí si nechcú vybrať alebo zaplatiť rezervované sedadlo, bezplatné pridelenie sedadiel po odbavení, podobne ako pri väčšine ostatných európskych leteckých spoločností,“ priblížila vedúca komunikácie Ryanairu pre strednú a východnú Európu Alicja Wójcik-Golebiowska. „Rodiny si zároveň aj naďalej môžu vybrať preferované sedadlá pri rezervácii vrátane prémiových/predných radov za štandardný poplatok za rezerváciu sedadla,“ dodala.
Prehrali súd
Sledovaný bol aj súdny spor leteckej spoločnosti v Rakúsku. Tamojší Najvyšší súd rozhodol, že letecká spoločnosť Ryanair účtovala svojim zákazníkom niekoľko desiatok rôznych poplatkov v rozpore so zákonom. Informovala o tom v pondelok organizácia na ochranu práv spotrebiteľov VKI, podľa ktorej tak vzniká pre zákazníkov najväčšieho nízkonákladového leteckého prepravcu priestor na žiadosti o vrátenie peňazí.
Súd rozhodoval na základe, žaloby, ktorá sa týkala viacerých platieb, napríklad poplatku 55 eur za odbavenie na let na letisku, 25 eur za malé deti či 15 eur za vystavenie palubného lístka. Takéto príplatky mohli podľa VKI dokonca prevýšiť samotnú cenu letenky. Spotrebiteľská organizácia uviedla, že v zmysle verdiktu musia byť „dodatočné poplatky prezentované transparentným spôsobom“.
Organizácia dodala, že Ryanair tieto poplatky účtoval aj v prípadoch, keď cestujúci neniesli zodpovednosť za situácie, ktoré k nim viedli. „Spotrebitelia, ktorí tieto poplatky zaplatili na základe uvedených klauzúl, môžu teraz žiadať o ich vrátenie,“ uviedla VKI.„Každý, kto si rezervuje let, musí vedieť, koľko v skutočnosti stojí,“ komentovala verdikt rakúska štátna tajomníčka pre ochranu spotrebiteľa Ulrike Koenigsberger-Ludwigová.
Aj dospelí cestujúci s deťmi platia poplatok za jedno rezervované sedadlo, ale môžu si bezplatne vybrať rezervované sedadlá vedľa seba pre štyri deti v rámci tej istej rezervácie.
Nahlásiť chybu v článku