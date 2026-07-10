Obľúbená Kunovská priehrada má zhoršenú kvalitu vody: Niektorí ľudia by si mali dať pozor

Voda na Kunovskej priehrade v okrese Senica má podľa posledných výsledkov monitoringu zhoršenú kvalitu na kúpanie. Regionálni hygienici zaznamenali zvýšené hodnoty chlorofylu a v dôsledku prevahy rias bola prekročená limitná hodnota stanovená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR.
Hygienici upozorňujú, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, napríklad u alergikov. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na svojom webe.
Vzorka vody odobratá 29. júna ukázala prekročenie ukazovateľa chlorofylu, pričom znížená bola aj priehľadnosť vody. Predchádzajúce odbery z 1. a 15. júna hodnotili vodu ako vhodnú na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami. Kontroly kvality vody sa počas kúpacej sezóny vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
Podľa ÚVZ však zistené hodnoty nepredstavujú pre zdravých ľudí akútne zdravotné riziko. Upozorňuje, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, medzi ktoré patria deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabenou imunitou. Tým odporúčajú obmedziť dlhodobý pobyt vo vode, pričom riziko narastá pri opakovanom kúpaní.
Kunovská priehrada patrí medzi rekreačné lokality v okrese Senica. Návštevníkom je k dispozícii športový areál, pitná voda, sprchy aj sociálne zariadenia. Lokalitu prevádzkujú Rekreačné služby mesta Senica.
Pozrite si kvalitu vody
Letné horúčavy priam lákajú k vode, no predtým, než sa k nejakej vyberiete, oplatí sa overiť si jej kvalitu. Nie všetky lokality totiž spĺňajú zdravotné požiadavky a na niektorých miestach hygienici evidujú zhoršené parametre či zvýšené zdravotné riziká pre citlivejšie skupiny obyvateľstva. Úrad verejného zdravotníctva preto pravidelne monitoruje stav vôd na slovenských kúpaliskách a upozorňuje na lokality, kde je potrebná zvýšená opatrnosť alebo kúpanie neodporúča vôbec.
Povolenie na prevádzku malo na konci 27. kalendárneho týždňa 153 umelých kúpalísk a 469 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na vodných nádržiach Lipovina – Bátovce, Duchonka, Kanianka, IZRA. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava Komárno a Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach) a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.
Na základe ostatných laboratórnych výsledkov prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) pre črevné enterokoky, tiež na Štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže pre cyanobaktérie, chlorofyl. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ ozrejmil ÚVZ.
Kontrolujú to aj prevádzkovatelia
Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.
Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.
ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.
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