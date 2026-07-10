Stretnutie k veterným parkom ovládla dezinfo scéna: Harabin či Suja vrieskali po ľuďoch. Prišiel aj Bombic

Veterné parky sú v posledných rokoch na Slovensku pomerne diskutovanou témou, hoci ešte nič nie je oficiálne potvrdené ani naplánované. Medzi niektorými ľuďmi sa šíri strach a množstvo dezinformácií o škodlivosti či vplyvoch takýchto turbín.
Ministerstvo hospodárstva preto ešte 24. júna zorganizovalo v Bratislave verejné prerokovanie k zónam pre veterné parky. Ide o lokality naprieč Slovenskom, kde by bolo po schválení možné veterné elektrárne postaviť jednoduchšie. Stretnutie sa muselo konať nadvakrát, pretože v stredu ho v hoteli Tatra ovládla dezinfo scéna a situácia sa vymkla spod kontroly. Druhé stretnutie sa konalo 9. júla, už v Inchebe.
Už prvé stretnutie bolo riadne divoké. Ako píše Denník N, na prvú diskusiu prišli stovky ľudí, medzi nimi aj Harabin či Bombic. O stretnutie bol nečakane veľký záujem a niektorí ľudia sa ho pre naplnené kapacity už nemohli zúčastniť, čo vyvolalo vášne.
Napokon sa však diskusia nekonala, keďže situáciu rýchlo zobral do rúk Štefan Harabin. Ten sa postavil sa pred publikum a sebe typickým spôsobom začal kričať. Dav sa k nemu pridal a úradníkov z ministerstva nepustili k slovu. Tí preto museli stretnutie ukončiť a odísť únikovým východom. Harabin nezabudol úradníkov nazvať „páchateľmi trestnej činnosti“.
„Keď ide o verejné prerokovanie, naplňte zmysel a literu zákona. Keď ste to nezvládli organizačne a nerátali ste s takouto účasťou, tak vám jednoducho nič iné neostáva, len zrušiť dnešné rokovanie, určiť nový termín a všetkým tým, ktorí prišli, zaplatiť náhradu škody. Vy ste tu pre ľudí, nie proti ľuďom,“ hovoril Harabin. Ľudí z ministerstva neskôr nazval „tupé plechovice“.
Druhý pokus
Pridal sa aj známy „himalájsky jogín“ Daniel Mačovský, ktorý si na stretnutie rovno priniesol megafón. Ľuďom spomínal viaceré vyvrátené hoaxy a hovoril aj o dôchodcovi z Devínskej Novej Vsi, ktorému sa vraj z turbín v Rakúsku trasie voda v pohári, píše Denník N. Spomínal tiež, ako sme vám v našom článku vysvetlili, aj zistenia známe ako „štúdia z Mainzu„, o infrazvuku a zvýšenom výskyte srdcových ochorení.
O moc lepšie to nebolo ani na druhom stretnutí vo štvrtok 9. júla, tentoraz už v Inchebe, s výrazne väčšou kapacitou. Tentoraz prišla asi tisícka ľudí a medzi nimi opäť aj Harabin, Bombic, Mačovský, Marek Šoun, Zoroslav Kollár či Miroslav Suja. Posledný menovaný sa pri svojom vystúpení rovno ospravedlnil, že do mikrofónu bude kričať, lebo inak ho vraj nebude počuť. Téme sa venovali Aktuality a Denník N.
Na prejav mal každý zúčastnený 4 minúty, čo sa mnohým nepáčilo. Okrem spomínaných mien vystúpili aj viacerí starostovia a občania. Niektorí ľudia mali validné a rozumné otázky, na ktoré občanom chýbajú odpovede, no neraz ich zatienili vystúpenia dezinfo scény, ktorej predstavitelia si na stretnutí urobili z prítomných úradníkov akýchsi verejných nepriateľov. V jeden moment dokonca začal dav spontánne spievať hymnu.
Z relevantných výhrad sa najčastejšie opakovalo to, že ministerstvo vopred neinformovalo obce o zámere vytvoriť akceleračné zóny v ich katastri. To, že vláda podcenila informovanosť, skonštatovala aj Dana Mareková z Klimatickej koalície.
Ministerstvo situáciu upokojuje
Identifikácia akceleračných zón pre veternú energetiku nepredstavuje rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva SR po verejnom prerokovaní návrhu strategického dokumentu. Slovensko podľa rezortu v súčasnosti nepripravuje ani nerealizuje výstavbu veterných elektrární.
Dokument má na základe odborných analýz identifikovať územia potenciálne vhodné na rozvoj veternej energetiky. Jeho príprava vyplýva zo záväzku Slovenska, ktorý bol do Plánu obnovy a odolnosti SR zaradený pri jeho aktualizácii v rokoch 2022 až 2023 v rámci kapitoly REPowerEU.
Splnenie záväzku je jednou z podmienok ďalšieho čerpania finančných prostriedkov Európskej únie. Samotné určenie akceleračných zón však podľa ministerstva nepredstavuje rozhodnutie o výstavbe veterných parkov ani začatie povoľovacích konaní. Každý prípadný projekt bude musieť absolvovať samostatné environmentálne a povoľovacie konania. Do procesov sa budú môcť zapojiť dotknuté samosprávy aj obyvatelia.
Ministerstvo uviedlo, že stanovisko obce bude záväzné a bez jej súhlasu nebude možné projekt povoliť. Rezort zároveň odlíšil prípravu strategického dokumentu od aktivít súkromných investorov. Rokovania spoločností so samosprávami o konkrétnych veterných projektoch podľa neho predstavujú samostatné podnikateľské aktivity a nesúvisia s plnením úlohy štátu v rámci plánu obnovy.
Po verejnom prerokovaní bude dokument pokračovať procesom strategického environmentálneho posudzovania SEA, ktorý zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR. Odborne spôsobilá osoba má vypracovať posudok, na základe ktorého rezort životného prostredia vydá záverečné stanovisko. Po ukončení procesu SEA má byť návrh strategického materiálu podľa uznesenia vlády z 22. apríla 2026 predložený na rokovanie kabinetu.
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