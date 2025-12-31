Filmový kritik prezradil, ktoré sú podľa neho 4 najlepšie filmy tohto roka. Slovenské snímky ste možno prehliadli

Záber zo snímky Jedna bitka za druhou, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Klaudia Oselská
Stojí za to ich vidieť.

Filmový a seriálový svet priniesol v roku 2025 nadupané novinky, z ktorých nám neraz behal mráz po chrbte, v bruchu sme cítili motýliky a vzrušenie z parádneho kina, ktoré sledujeme. Filmový kritik Michal Korec nám prezradil, čo najlepšie za tento rok videl a ak ste náhodou tieto filmy a seriály nepostrehli, mali by ste to čím skôr napraviť. 

Na otázku, aký najlepší film za uplynulé mesiace videl, uznávaný filmový kritik Michal Korec priznal, že u neho vedú až štyri snímky. „Zatiaľ je to remíza pri snímkach Jedna bitka za druhou (One Battle After Another), Hriešnici (Sinners), Zbrane (Weapons) a Veľký Marty (Marty Supreme),“ prezradil pre interez.

Jedna bitka za druhou je parádne 170-minútové kino, ktoré presvedčí všetkými atribútmi: témou, spracovaním, hereckými výkonmi, tempom,“ opísal, čím ho zaujala novinka s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe, ktorá vznikla pod režisérskou taktovkou Paula Thomasa Andersona.

Hriešnici sú úžasný filmový kúsok, ktorý mení priebežne žáner, má skvelého Michael B. Jordana v dvojúlohe dvojičiek a je to unikát, lebo sa odohrá cca za filmových 18 hodín a má nečakané finále. Zbrane sú zas nenápadný film, ktorý sa tvári ako horor, no obsahuje oveľa viac – a najmä rozprávanie z viacerých uhlov a skvelé ženské herecké výkony,“ prezradil o ďalšej snímke, ktorú postavil na piedestál.

„Vo filme Veľký Marty dominuje najmä herecký výkon Timothéa Chalameta, ale aj dravá réžia Josha Safdieho. Prinášajú príbeh mladíka, ktorý chce preraziť vo svete stolného tenisu za každú cenu, až balansuje na pomedzí zvodníka, krimipodvodníčka, a to všetko vo výbornej atmosfére 50. rokov minulého storočia,“ opísal Korec novinku, ktorá dorazí do slovenských kín vo februári budúceho roka.

Záber zo snímky Hriešnici, foto: MovieStillsDB

Dva výrazné seriály, ktoré nájdete na streamovacích službách

Spomedzi seriálov ho najviac zaujal Adolescent (Adolescence) z dielne Netflixu, ktorého hlavným hrdinom je 13-ročný chlapec obvinený z vraždy spolužiačky. „Mám k nemu však isté výhrady, napríklad že natáčanie každej časti na jeden záber je limitujúce, alebo že niektoré linky nie sú dotiahnuté do konca,“ dodal kritik Michal Korec.

Záber zo seriálu Adolescent, foto: MovieStillsDB

V jeho rebríčku sa v tesnom závese nachádza seriál Urgent (The Pitt), ktorý nájdete na konkurenčnej streamovacej službe HBO Max a je zasadený do prostredia preplneného pohotovostného oddelenia.

Netreba zabúdať ani na domácu kinematografiu

Tá tento rok priniesla viacero zaujímavých filmov. „Veľmi milým prekvapením bol Nepela, ktorý sa pozrel na rok jeho života úplne inak a je to inak natočené retro,“ opísal Korec.

„Silným debutom je aj Hore je nebo, v doline som ja z Utekáča a hladových dolín Slovenska,“ opísal snímku, ktorej hlavným hrdinom je 15-ročný Enrique, ktorý vyrastá so starou mamou v zabudnutej slovenskej dedine. Jeho matka Martina pracuje ďaleko v meste a domov prichádza len zriedka a nevinné letné dni, ktoré trávi jazdou na babetách, sa začnú meniť, keď si uvedomí, že jeho mama nie je tou osobou, za ktorú ju mal.

Záber zo snímky Hore je nebo, v doline som ja, foto: Filmtopia

„Z českej produkcie bol najlepšie zvládnutý Zbormajster s výborným Jurajom Lojom,“ dodal filmový kritik Michal Korec na záver.

Ak milujete filmy a seriály, tipy na to, čo vidieť, nájdete aj v našom výbere najlepších filmov roka, top seriálov, komédií alebo slovenských a českých filmov, ktoré sme v roku 2025 videli.

