Znamená to definitívny koniec? Kráľ Karol spravil krok, ktorý by mohol pochovať vzťah medzi ním a Harrym

Vzťahy v britskej kráľovskej rodine sú už niekoľko rokov pod drobnohľadom verejnosti aj médií po celom svete. Každé gesto, každé vyjadrenie či iný detail okamžite vyvoláva množstvo špekulácií. A práve teraz sa pozornosť opäť obrátila na napäté vzťahy medzi princom Harrym, jeho manželkou Meghan Markle a zvyškom monarchie.
Nastala totiž zmena, ktorá na prvý pohľad síce pôsobí nenápadne, no podľa viacerých zdrojov môže niesť hlbší odkaz. Zo sídla Highgrove, ktoré patrí kráľovi Karolovi, zmizla svadobná fotografia Harryho a Meghan, ako informoval Daily Express U.S. Práve tento detail okamžite rozvíril diskusie o tom, či ide o ďalší dôkaz ochladnutých rodinných vzťahov.
Vraj to bolo zámerné
Fotografia bola v minulosti umiestnená na malom drevenom stolíku v kráľovej rezidencii a ešte v roku 2024 ju bolo možné vidieť spolu s ďalšími rodinnými snímkami. Nechýbal tam ani portrét z korunovácie kráľa Karola a fotografia, na ktorej je panovník so svojimi synmi Williamom a Harrym. Tentoraz sa však ukázalo, že svadobný záber Sussexovcov zo svojho miesta zmizol.
Na zmenu upozornil fotograf Chris Jackson, ktorý počas podujatia v Highgrove zverejnil snímku interiéru. Na stole však boli iba dve fotografie — jedna zachytávajúca kráľa Karola s princami Williamom a Harrym a druhá s princom Louisom. Svadobná fotografia Harryho a Meghan však chýbala.
Hoci nie je potvrdené, či bola fotografia odstránená natrvalo alebo iba premiestnená, bývalý člen kráľovského personálu naznačil, že takýto krok rozhodne nie je náhodný. Grant Harrold, ktorý v minulosti pôsobil ako komorník kráľa Karola, vysvetlil, že v kráľovských rezidenciách platia prísne pravidlá a personál nesmie premiestňovať predmety bez výslovného súhlasu panovníka. Podľa jeho slov teda mohlo ísť o “zámerné rozhodnutie”.
