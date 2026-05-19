Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat

Koľko zarába kolega, ktorý robí rovnakú prácu? Prečo dostal vyšší plat, aj keď máte podobné skúsenosti? A prečo sa ženy po materskej dovolenke často vracajú do horších podmienok alebo dokonca o prácu prídu? Tieto otázky sa na Slovensku riešia roky, no často len potichu alebo na káve s kamarátkou. O platoch sa vo firmách nehovorí, mnohé ženy sa boja ozvať a diskriminácia býva skrytá za slovami ako „organizačné dôvody“, „flexibilita“ či „nevhodná pozícia pre matku s malými deťmi“.
To sa má zmeniť. Slovensko prijalo nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý výrazne zasiahne pracovný trh. Nové pravidlá sa dotknú pracovných pohovorov, pracovných zmlúv, interných platových systémov aj samotného fungovania firiem.
Zákon č. 76/2026 Z. z. o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty nadobudne účinnosť 7. júna 2026. Vychádza zo smernice Európskej únie o transparentnosti odmeňovania. Praktické dosahy zákona rozoberal aj Denník E, ktorý upozornil aj na to, ako veľmi sú na Slovensku stále tabu platy.
Nejde pritom len o čísla na výplatnej páske. Nová legislatíva reaguje aj na problémy, ktoré ženy na Slovensku opisujú dlhé roky. Týkajú sa návratu po materskej dovolenke, pracovných pohovorov, kariérneho rastu či toho, že starostlivosť o domácnosť a deti stále zostáva najmä na nich.
Ženy doma často odpracujú druhú zmenu
Keď sa hovorí o rozdieloch medzi mužmi a ženami v práci, väčšina ľudí si predstaví len nižší plat. V skutočnosti je problém omnoho širší. Manažérka komunikácie pracovného portálu Kariéra Katarína Tešla pre TASR upozornila, že ženy stále nesú väčšinu neplatenej práce doma.
Starostlivosť o deti, domácnosť, organizovanie rodiny, nákupy, varenie či vybavovanie vecí okolo školy a lekárov. Práve táto „druhá zmena“ podľa nej výrazne ovplyvňuje kariéru žien, ich psychické zdravie aj finančnú nezávislosť. „Téma neplatenej práce žien je často prehliadaná, no práve ona je jednou z hlavných príčin nerovnosti medzi mužmi a ženami,“ uviedla.
Rozdiel je pritom obrovský. Kým muži venujú domácim prácam približne 18 hodín týždenne, ženy okolo 33 hodín. To v praxi znamená menej času na budovanie kariéry, ďalšie vzdelávanie, nadčasy alebo pracovné príležitosti, ktoré môžu človeka posunúť vyššie.
A následky vidno aj na platoch. Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšími rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien v celej Európskej únii. Rozdiel v platoch dosiahol v roku 2023 úroveň 15,7 %. Niektoré ženy pritom podľa odborníkov začínajú zaostávať už vo chvíli, keď sa stanú matkami.
V praxi to pritom neznamená len pár eur. Ak muž zarába napríklad 1 000 eur v hrubom, v čistom dostane približne 816 eur. Žena pri rozdiele v odmeňovaní 15,7 % môže mať približne 843 eur v hrubom, čo je asi 701 eur v čistom.
Pri plate 1 500 eur v hrubom dostane muž približne 1 133 eur v čistom. Žena by pri rovnakom rozdiele zarábala asi 1 265 eur v hrubom, teda približne 980 eur v čistom.
Ak muž zarába 2 000 eur v hrubom, jeho čistá mzda je približne 1 450 eur. Žena by pri 15,7 % rozdiele dostávala zhruba 1 686 eur v hrubom, čo predstavuje asi 1 246 eur v čistom.
Materská dovolenka stále mení ženám kariéru viac než mužom
Na Slovensku stále platí, že starostlivosť o malé deti zostáva najmä na ženách. Podiel mužov na rodičovskej dovolenke sa pohybuje len okolo dvoch percent. Aj preto ženy často prerušia kariéru na niekoľko rokov. Keď sa potom vracajú späť, pracovný svet sa medzitým posunul ďalej. Zmenili sa systémy, kolegovia, procesy aj pozície vo firme.
Mnohé ženy opisujú, že po návrate majú pocit, akoby začínali odznova. Návrat po materskej dovolenke býva pre mnohé ženy veľmi tvrdý. Niektoré dostali výpoveď krátko po návrate do práce, iným zamestnávateľ upravil pracovný čas tak, že už nestíhali škôlku alebo starostlivosť o dieťa.
Určite ste sa už stretli s rôznymi príbehmi. Sú medzi nami ženy, ktoré dostali výpoveď hneď, ako po materskej nastúpili do práce, na ktoré sa pozeralo zvrchu, lebo si dovolili dojčiť na pracovisku. Keď už sa pozrieme len do nášho parlamentu, ženy nesmú prísť do rokovacej sály s dieťaťom a často počúvajú narážky, že majú byť doma na materskej a nie v parlamente. Takéto prípady podľa odborníkov nie sú vôbec výnimočné.
Otázky, ktoré muži na pohovoroch nedostanú
Diskriminácia sa pritom často začína už pri hľadaní práce. Zamestnávatelia sa často pýtajú, či žena plánuje rodinu, prípadne, kedy bude mať druhé dieťa. Prípadne naznačia, že ak už dieťa má, znamená to automaticky, že bude často doma na OČR , keď ochorie. „Ako si to predstavujete, keď bude napríklad dieťa choré?“ Otázka, ktorá na pohovore nemá čo zaznieť.
Znie to absurdne, no podľa mnohých žien ide o realitu, ktorú zažili opakovane. Niektoré ženy dokonca zatajujú materskú dovolenku v životopise, alebo sa ju snažia spomínať čo najmenej, aby nepôsobili ako „rizikové“ kandidátky.
Nový zákon má zastaviť praktiky, ktoré boli roky považované za normálne
Práve na tieto situácie má reagovať nový zákon. A zmeny budú výrazné. Jednou z najväčších noviniek bude väčšia transparentnosť platov. Zamestnanec bude mať právo požiadať zamestnávateľa o informáciu o svojej odmene aj o priemernej odmene kolegov na porovnateľnej pozícii.
Firma bude musieť odpovedať do dvoch mesiacov. V praxi to môže vyzerať aj veľmi jednoducho. Doteraz mohla žena sedieť vedľa kolegu, robiť rovnakú prácu, mať podobnú prax a roky netušiť, že zarába o stovky eur menej. Po novom bude mať možnosť pýtať si vysvetlenie a získať informácie o priemernej úrovni odmien na porovnateľnej pozícii.
