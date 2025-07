Horor ovládol obľúbenú streamovaciu službu: Slováci a Česi nešetria chválou, má vysoké hodnotenia, no nie je pre každého

Pre milovníkov žánroviek máme kvalitný filmový tip, ktorý očaril divákov streamovacej služby HBO Max. Kombinuje akciu, drámu a triler a ovládol platformu prakticky všade, kde je dostupná.

Hovoríme o snímke s názvom Hriešnici (Sinners) od režiséra Ryana Cooglera, s hviezdnym hereckým obsadením. Michael B. Jordan sa zhostil dvojúlohy dvojčiat, ktoré sa vracajú do rodného mesta, aby za sebou zanechali svoju komplikovanú minulosť a mohli začať od začiatku. No už ako tušíte, nepôjde to tak hladko podľa ich plánu.

Podľa divákov stojí za to

Na ČSFD svieti filmu vysoké hodnotenie, parádnych 74 % a na portáli IMDb rating 7,7/10, čo svedčí o diváckej spokojnosti.

Hriešnici pred pár dňami zavítali na obrazovky streamovacej služby HBO Max a aktuálne sa nachádzajú na prvom mieste sledovanosti takmer všade, kde je dostupná, ukazujú dáta FlixPatrolu. Hitom je aj u nás a slovenskí a českí diváci nešetria vo svojich recenziách ováciami.

Čím menej viete, tým lepšie

„Ťažko zaraditeľná multižánrovka, ktorá sa naozaj len tak nevidí. Zo začiatku vlastne poriadne neviete, na aký druh filmu sa pozeráte a po konci nie ste ale vôbec chytrejší. Ale čert to ber! Ak sa od toho odosobníte, zvyšok je jedna veľká jazda,“ zhodnotil jeden z nich. „Nie je to bez chyby, ale toľko hravosti a radosti z filmovania som už dlho nezažil,“ dodal ďalší z nich.

Našli sa aj odporúčania pre ľudí, ktorí film ešte nevideli, no zaujal ich, aby si o ňom dopredu zisťovali čo najmenej. Ideálne aby nevedeli vôbec nič, pretože tak sa dočkajú toho správneho filmového zážitku. A my s nimi súhlasíme.