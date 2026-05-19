Lidl prichádza s obrovskou zmenou, všimnú si ju všetci zákazníci. Nákup bude jednoduchší

Bratislavská metropolitná predajňa Lidl. Foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Spoločnosť Lidl prišla na našom trhu s veľkou novinkou, všimnú si ju všetci zákazníci.

Lidl pristupuje k jednej z najvýraznejších premien vo svojej histórii. V uplynulých týždňoch začal reťazec vo všetkých predajniach na našom území meniť spôsob ponuky svojho nepotravinového sortimentu.

Reťazec opúšťa model neustále obmieňaného akciového sortimentu a prichádza s novým konceptom trvalých tematických zón. Reťazec tak reaguje na silnejúcu konkurenciu zo strany obchodov ako Action, TEDi, Woolworth či ďalších diskontných predajcov zameraných na bývanie, šport a vybavenie domácnosti. Informovali o tom TV Noviny.

V znamení vlastných značiek

„V našich predajniach sme zaviedli šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Naším cieľom je zabezpečiť pre zákazníkov jednoduché a intuitívne nakupovanie. Nepotravinové tematické svety sú jasne označené a zákazníci tak vždy vedia, kde sa nachádzajú a aký tovar tam nájdu, vyjadril sa pre reťazec pre TV Noviny. Rovnaké vyjadrenie zaslal aj našej redakcii.

Foto: Profimedia

Ako sme už informovali, Lidl pristúpil k veľkej zmene svojho fungovania najskôr v Nemecku, kde nový koncept zaviedol vo všetkých približne 3 250 predajniach po celej krajine. Reťazec si nový systém ešte predtým otestoval v Poľsku a po úspešnom pilotnom projekte začal s jeho rozsiahlym nasadzovaním.

Súboj o nepotravinový tovar

Nejde pritom o prvý pokus reťazca presadiť sa v tomto segmente. Už v minulom roku Lidl v Nemecku otvoril prvú predajňu, v ktorej úplne absentovali potraviny. Cieľom bolo konkurovať rastúcej sile diskontných reťazcov.

Lidl sa snaží reagovať na rastúci tlak konkurencie zo strany diskontných predajcov a snaží sa touto zmenou zákazníkom ponúknuť prehľadnejší a stabilnejší výber produktov počas celého roka.

Foto: Action

Ide pritom o súčasť širšej stratégie skupiny Schwarz Gruppe, do ktorej patrí aj Kaufland. Ako sme už skôr informovali, produkty značiek Parkside, Silvercrest či Crivit sa dnes bežne objavujú aj v predajniach Kauflandu, pričom jednotlivé spoločnosti v rámci skupiny čoraz intenzívnejšie prepájajú svoje obchodné aktivity a sortiment.

