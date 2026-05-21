Miriam Kalisová pred 41. narodeninami prekvapila postavou: Za zmenou sú mesiace disciplíny

Každá žena má obdobia, keď musí nanovo nájsť samu seba a pripomenúť si, čo všetko už zvládla. Najväčšie zmeny sa často začnú potichu – rozhodnutím stáť konečne pri sebe.
Moderátorka Miriam Kalisová sa rozpísala na svojom Instagrame a fanúšikom dovolila nahliadnuť do veľmi osobného obdobia svojho života. Krátko pred 41. narodeninami zhodnotila mesiace, počas ktorých pracovala nielen na svojej fyzickej kondícii, ale aj na vnútornej sile, disciplíne a schopnosti ustáť náročné chvíle bez toho, aby stratila kontakt sama so sebou.
Sila neznamená, že sa človek nikdy nezlomí
Miriam sa netají tým, že za posledné mesiace prešla výraznou zmenou. Nehovorí pritom iba o postave či tréningu, ale aj o psychickom nastavení, ktoré jej pomohlo zvládnuť náročné obdobie. „10. júna budem mať 41 rokov… a áno… momentálne som najsilnejšia verzia seba doteraz… fyzicky aj psychicky určite… a ďakujem za to SEBE,“ napísala moderátorka.
Kalisová však otvorene priznala, že ani dnes nežije bez ťažších chvíľ. Rozdiel vidí skôr v tom, že sa s nimi učí pracovať inak než kedysi a už od seba neočakáva, že musí mať všetko neustále pod kontrolou. „Neznamená to, že nemám ťažké chvíle a stavy, že mi celý svet padá na hlavu… jasné, že mám… ale už viem, ako s tým pracovať,“ priznala.
Dôležité pre ňu bolo aj prijatie toho, že niekedy jednoducho nemusí zvládať všetko. Namiesto tlaku na dokonalosť si dovolí aj pád, pretože verí, že sa dá opäť postaviť a veci poskladať nanovo. „Prijala som aj to, že to niekedy ani nemusím zvládať a pokojne nech sa to všetko zosype… poskladáme nanovo,“ dodala.
