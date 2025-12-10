Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť

Seriál Pluribus, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Táto desiatka vyšla najlepšie!

Máte radi seriály? Rok 2025 priniesol množstvo kvalitných noviniek, ktoré oslovili divákov na celom svete. Od napínavých drám po inovatívne komédie, jednoducho streamovacie platformy sa opäť predviedli. Vybrali sme pre vás 10 najzaujímavejších a najlepších nových seriálov, ktoré stojí za to si pozrieť.

Rovnako ako minulý rok, aj tentoraz sme sa zamerali na seriály dostupné slovenským a českým divákom cez streamovacie platformy. Ak ste fanúšikmi kvalitnej seriálovej tvorby, túto desiatku by ste si počas vianočných sviatkov určite nemali nechať ujsť. Koľko z týchto seriálov ste už stihli vidieť?

#10 Monster: The Ed Gein Story

ČSFD: 70 %

Streamovacia platforma: Netflix

Tretia séria drámy Monštrum sa púšťa do jedného z najtemnejších a zároveň najvplyvnejších prípadov americkej kriminalistiky. Zaoberá sa mužom menom Ed Gein, ktorý sa stal predlohou mnohých filmových maniakov, pretože dodnes ľudí fascinuje aj desí.

Nová séria sa však nesnaží iba šokovať, rozoberá aj to, prečo sa spoločnosť neustále vracia k príbehom skutočných vrahov a čo to hovorí o nás samotných.

Hoci Ed Gein je v dejinách kriminalistiky ikonickým menom, máloktoré spracovanie sa odvážilo pozrieť sa na jeho život takto komplexne. Seriál totiž skúma jeho detstvo, izoláciu, vzťah s dominantnou matkou aj jeho postupný pád do psychickej temnoty. Snaží sa priblížiť, ako sa z človeka stane monštrum a akú rolu v tom hrá prostredie, spoločnosť a trauma.

Jedným z najzaujímavejších prvkov série je, že rozpráva nielen o Geinovi, ale aj o nás divákoch. Pýta sa, prečo nás príbehy vrahov tak priťahujú, prečo je skutočný zločin jedným z najpopulárnejších žánrov a kde sa nachádza hranica medzi autentickým nahliadnutím do temnoty a vykorisťovaním tragédií. Aj keď bol tento prístup medzi kritikmi sporný, pre diváka prináša nový uhol pohľadu.

#9 Secrets We keep

ČSFD: 71 %

Streamovacia platforma: Netflix

Ak máte radi severské kriminálky, napätie, ktoré by sa dalo krájať a príbehy s hlbokým psychologickým ponorom, pripravte si miesto vo svojom seriálovom kalendári. Dánska šesťdielna miniséria Secrets We Keep zaručene patrí medzi to najlepšie, čo tento rok na Netflixe uvidíte.

Príbeh vás zavedie na exkluzívne predmestia Kodane, kde za dokonalými trávnikmi a dizajnovými vilami drieme svet tajomstiev, moci a nevypovedaných krívd. Keď zmizne mladá filipínska opatrovateľka Ruby, jej susedka Cecilie, bohatá Dánka, začne klásť otázky. No čím hlbšie sa do prípadu ponára, tým viac zisťuje, že za jej zmiznutím sa skrýva oveľa viac.

Postupne sa odkrývajú vrstvy spoločenských rozdielov, rasových predsudkov a neviditeľného systému výhod pre tých, ktorí bývajú na „správnej strane ulice“. A keď stopy povedú priamo do Ceciliinej rodiny, veci sa dramaticky začnú meniť.

Podľa posledných scén v seriáli diváci predpokladajú, že sa dočkáme aj druhej série.

#8 Untamed

