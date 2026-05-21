Zaplatí 15 miliónov eur: Muž urobil obrovskú chybu, ktorá ho vyjde draho

Tím potápačov telo dievčaťa objavil 21. augusta. Auto a telo sa nachádzali asi 17 metrov od pobrežia, od miesta, kde ju naposledy videli živú.
Na základe pitvy bolo jej úmrtie označené ako neúmyselné utopenie bez známok nekalého konania. Správu potvrdilo policajné oddelenie, ktoré vo vyhlásení uviedlo, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré môžu naznačovať účasť inej osoby na tragickej smrti tínedžerky.
Obrovská tragédia, ktorá zasiahla rodinu aj širokú verejnosť, sa medzičasom stala predmetom záujmu známeho tvorcu obsahu menom Ryan Upchurch. Správu priniesol LADBible s odvolaním sa na People.
Tvorca obsahu tvrdil, že Kiely a jej rodina neexistujú
Podľa súdnych dokumentov Upchurch, ktorého na YouTube sledovali vyše tri milióny ľudí, vo videách o prípade Kiely Rodni najprv tvrdil, že za zmiznutím dievčaťa mohli stáť iní youtuberi. Po náleze tela zverejnil videá, v ktorých vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.
Neskôr však začal šíriť konšpiračné tvrdenia o prípade. Tvrdil, že existuje „falošné policajné oddelenie“, pričom sa toto oddelenie vysmieva samotnej existencii aj smrti tínedžerky.
Následne zašiel ešte ďalej a vyhlásil, že Kiely ani jej rodina „nie sú skutoční“ ľudia a jej prípad je „podvodom“. Podľa jeho slov si celú kauzu niekto vymyslel, aby podviedol verejnosť a získal finančné príspevky cez platformu GoFundMe.
„Na internete to všetci podporujú a odkazujú vás na GoFundMe,“ tvrdil Upchurch. „A o tom to celé je. O tom je celá kauza Kiely Rodni.“
Vo videách zároveň spochybňoval autentickosť záberov z večierka zverejnených počas tlačovej konferencie a tvrdil, že boli umelo vytvorené. Dodal tiež, že polícia podľa neho auto ani pozostatky nikdy nenašla.
„Pretože nemali ako, keďže žiadne telo neexistuje. Neexistuje ani Kiely Rodni. Je to nezmysel. Je to falošný prípad,“ vyhlásil.
