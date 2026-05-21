Zaplatí 15 miliónov eur: Muž urobil obrovskú chybu, ktorá ho vyjde draho

sud

Foto: Facebook (Placer County Sheriff's Office) / ilustračné reprofoto, Instagram (@ryanupchurch)

Michaela Olexová
16-ročná Kiely Rodni 6. augusta 2022 navštívila večierok v Kalifornii. O dva týždne neskôr našli jej pozostatky v ponorenom aute.

Tím potápačov telo dievčaťa objavil 21. augusta. Auto a telo sa nachádzali asi 17 metrov od pobrežia, od miesta, kde ju naposledy videli živú.

Na základe pitvy bolo jej úmrtie označené ako neúmyselné utopenie bez známok nekalého konania. Správu potvrdilo policajné oddelenie, ktoré vo vyhlásení uviedlo, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré môžu naznačovať účasť inej osoby na tragickej smrti tínedžerky.

Obrovská tragédia, ktorá zasiahla rodinu aj širokú verejnosť, sa medzičasom stala predmetom záujmu známeho tvorcu obsahu menom Ryan Upchurch. Správu priniesol LADBible s odvolaním sa na People.

Tvorca obsahu tvrdil, že Kiely a jej rodina neexistujú

Podľa súdnych dokumentov Upchurch, ktorého na YouTube sledovali vyše tri milióny ľudí, vo videách o prípade Kiely Rodni najprv tvrdil, že za zmiznutím dievčaťa mohli stáť iní youtuberi. Po náleze tela zverejnil videá, v ktorých vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.

Neskôr však začal šíriť konšpiračné tvrdenia o prípade. Tvrdil, že existuje „falošné policajné oddelenie“, pričom sa toto oddelenie vysmieva samotnej existencii aj smrti tínedžerky.

Následne zašiel ešte ďalej a vyhlásil, že Kiely ani jej rodina „nie sú skutoční“ ľudia a jej prípad je „podvodom“. Podľa jeho slov si celú kauzu niekto vymyslel, aby podviedol verejnosť a získal finančné príspevky cez platformu GoFundMe.

„Na internete to všetci podporujú a odkazujú vás na GoFundMe,“ tvrdil Upchurch. „A o tom to celé je. O tom je celá kauza Kiely Rodni.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ryan Edward Upchurch (@ryanupchurch)

Vo videách zároveň spochybňoval autentickosť záberov z večierka zverejnených počas tlačovej konferencie a tvrdil, že boli umelo vytvorené. Dodal tiež, že polícia podľa neho auto ani pozostatky nikdy nenašla.

„Pretože nemali ako, keďže žiadne telo neexistuje. Neexistuje ani Kiely Rodni. Je to nezmysel. Je to falošný prípad,“ vyhlásil.

Dajte mi dôkaz o Kiely Rodni.“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac