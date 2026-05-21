Známy reťazec bude mať špeciálne predajne. Prináša v nich zmenený sortiment aj viaceré výhody

Jakub Baláž
Nový koncept bude veľký obchodník cieliť predovšetkým na jednu skupinu obyvateľov.

Dynamické dianie v maloobchode, zmeny v správaní spotrebiteľov, ale tiež tlak vyplývajúci z rastúcich prevádzkových nákladov núti jednotlivých obchodníkov prinášať rôzne inovácie či optimalizácie vo fungovaní. Týka sa to aj francúzskeho reťazca Carrefour, ktorý sa vzhľadom na demografický vývoj v Európe rozhodol priniesť na trh nový koncept.

Ten sa bude týkať predovšetkým jeho formátov Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact a Carrefour Montagne. Cieliť by v rámci neho chcel hlavne na staršiu generáciu – seniorov. Tí už teraz často predstavujú dominantnú časť zákazníkov, pričom tento trend má byť v najbližších rokoch silnejší. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.

Predajne prispôsobené pre seniorov

Uvedený koncept by mal byť známy ako takzvané susedské predajne, ktoré patria medzi najobľúbenejšie práve v rámci kategórie seniorov. Ide o priestorovo menšie pobočky, ktoré sú dostupnejšie aj na sídliskách či vo frekventovaných lokalitách. V týchto obchodoch chce Carrefour urobiť zmeny v sortimente – priniesť kompaktnejšie a ľahšie balenia, vybudovať prehľadnú štruktúru tovaru, ktorý je medzi seniormi obľúbený, respektíve ľahko identifikovateľné regionálne produkty.

Súčasťou takejto transformácie má podľa oficiálneho webu spoločnosti byť aj preškolenie personálu, ktorý by mal zákazníkom pomôcť vo viacerých aspektoch nákupu. Týkať sa má napríklad pomoci pri výbere potravín, ale tiež asistencia pri založení vernostných programov.

Carrefour otvorene priznáva, že nový projekt je odpoveďou na dlhodobé demografické trendy. Podľa údajov spoločnosti NielsenIQ budú ľudia starší ako 60 rokov do roku 2060 tvoriť viac než tretinu populácie Francúzska. Seniori často nakupujú pravidelnejšie, preferujú lokálne predajne a bývajú lojálnejší ku konkrétnym značkám.

Zároveň, seniori už teraz míňajú viac ako tretinu mesačného rozpočtu na potraviny a takýto trend by sa nemal meniť, práve naopak. Reťazce chcú preto mať silnú a lojálnu základňu spotrebiteľov okolo seniorského veku, ktorá sa v rámci klientely postupne stane výrazne dominantnou. Či sa postupne k takémuto kroku uchýlia aj ďalšie veľké reťazce zatiaľ známe nie je, no dá sa to v rôznych formách predpokladať.

Na Slovensku to Francúzom nevyšlo

Aj keď si to možno mnohí domáci spotrebitelia nepamätajú, Carrefour prevádzkoval predajne aj na Slovensku. Medzi otvorením prvej a zatvorením poslednej pobočky ubehlo 18 rokov, no celkové fungovanie nebolo ani zďaleka také veľkolepé, ako sa očakávalo.

Vstup francúzskeho reťazca na Slovensko datujeme do roku 2000, keď otvoril svoju prvú predajňu v našom hlavnom meste. Konkrétne to bolo v Petržalke, ku ktorej sa už čoskoro pridala vlajková loď v nákupnom centre Polus. Už v roku 2001 rozšíril svoju flotilu o obchody v Žiline a Košiciach. V tomto bode sa však tuzemská expanzia zasekla a ambiciózne plány sa zmenili na hľadanie exit plánu.

Ako sme vás zároveň ešte počas marca informovali, Carrefouru sa nedarí ani u našich severných susedov v Poľsku, kde postupne zatvára predajne. Domáce médiá už dlhší čas informujú o tom, že francúzsky reťazec sa v Poľsku borí s negatívnymi finančnými výsledkami a so stratami – pre spoločnosť ide o jeden z najslabších trhov.

U našich severných susedov má pritom viac ako 700 obchodov a podľa oficiálnych informácií v súčasnosti pracuje na efektívnejšom modely fungovania. Neoficiálne správy zase špekulujú o predaji potenciálnemu kupcovi.

