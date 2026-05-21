Lela Ceterová po rozchode s Vémolom prehovorila: Mieri pred filmové kamery a ukázala, ako sa jej dnes darí

Život po výrazných zmenách býva skúškou, ktorá človeku ukáže, koľko sily v sebe v skutočnosti má.
Lela Ceterová dnes pôsobí ako žena, ktorá si prešla náročným obdobím, no namiesto ľútosti hovorí najmä o sile, materstve a odhodlaní ísť ďalej. Priznáva, že nie každý deň je jednoduchý, ale práve deti jej dávajú najväčší dôvod zvládať aj chvíle, keď toho má na pleciach viac než dosť. Bývalá partnerka Karlosa Vémolu v relácii Showbyz se Šárkou naznačila novinku, ktorá by ju mohla ukázať v úplne novej polohe.
Okrem pracovných plánov prehovorila aj o tom, ako dnes vychádza s otcom svojich detí, čo je pre ňu po rozchode najdôležitejšie a ako vyzerá jej každodennosť s tromi deťmi. Neskrýva, že materská u nej nikdy nebola oddychovým obdobím, keďže popri starostlivosti vždy pracovala a snažila sa všetko udržať pokope.
Črtá sa jej nová pracovná príležitosť
Lela Ceterová naznačila, že by sa v budúcnosti mohla objaviť aj v úplne novej oblasti, a to rovno vo filmovej. Prezrádzať detaily síce nemohla, no priznala, že sa okolo nej rysuje niečo zaujímavé.
„No, niečo sa rysuje. Ešte o tom v podstate nemôžem hovoriť, som zaviazaná mlčanlivosťou, takže nemôžem povedať nič bližšie, ale bude to veľmi zaujímavé,“ prezradila Ceterová. Naznačila tak, že fanúšikovia sa možno môžu tešiť na projekt, ktorý by ju ukázal v inom svetle, než boli doteraz zvyknutí.
