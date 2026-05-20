Veľký poplach v krajine NATO: Ľudia sa schovali do krytov, uzavreli aj letisko

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Litovské úrady v stredu vyhlásili v regióne Vilniusu červený stupeň pohotovosti pre hrozbu prieniku bezpilotných lietadiel. V reakcii na toto varovanie sa najvyšší predstavitelia štátu uchýlili do krytov a došlo aj k uzavretiu letiska vo Vilniuse. Informovali o tom litovské médiá a agentúra Delfi, píše TASR.

Podľa armády bol dôvodom vyhlásenia pohotovosti objekt zachytený radarom nad územím Bieloruska, ktorý vykazoval charakteristiky bezpilotného lietadla. Následne litovské vzdušné sily aktivovalo stíhačky. Opatrenia na varovanie obyvateľstva označili úrady za štandardný preventívny postup.

Politici sa schovali

Krátko po vyhlásení pohotovosti úrady oznámili, že situácia sa upokojila a obyvatelia môžu opustiť kryty. Celá pohotovosť trvala približne 15 minút. Podľa Národného centra krízového riadenia (NKVC) školy a materské školy museli po vyhlásení pohotovosti presunúť svojich žiakov do úkrytov. V litovskom hlavnom meste Vilnius bola zastavená doprava. Uzavreté bolo aj letisko.

Ako uviedla agentúra Delfi, v úkrytoch boli aj najvyšší predstavitelia štátu – prezident Gitanas Nauséda, premiérka Inga Ruginiené a predseda parlamentu Juozas Olekas.

Ešte pred vydaním varovania pre Vilnius litovská armáda vyzvala obyvateľov viacerých regiónov na severovýchode krajiny – pri hraniciach s Bieloruskom, aby sa okamžite presunuli do krytov alebo iných bezpečných miest a čakali na ďalšie pokyny. Toto varovanie sa týkalo štyroch okresov: Ignalina, Utena, Švenčionys a Zarasai – a následne bolo rozšírené aj o vilniuský región.

